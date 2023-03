Společnost Sedlecký kaolin a.s. používá ve své úpravárenské technologii supravodivé magnety, díky kterým výrazně zvyšuje kvalitu svých produktů, zároveň mnohem efektivněji nakládá s vytěženou surovinou a tím i snižuje negativní dopady na životní prostředí.

Foto: Sedlecký kaolin a. s.

Sedlecký kaolin a.s. neprodává surový (vytěžený) kaolin, ale dále jej upravuje a vytváří produkty s vysokou přidanou hodnotou. V podstatě se jedná o jakési polotovary, které se následně prodávají jednotlivých zákazníkům, kteří je přidávají do svých výrobních receptur.

Nejznámějším užitím takových polotovarů je výroba porcelánu a papíru, ale neméně důležité jsou i stovky jiných předmětů každodenní potřeby jako například, barvy, tuhy, inkousty, výroba lina, umělých hmot, pneumatik, kosmetiky apod.

Jedná se vlastně o plnidla (hmoty), které se vyznačují specifickými vlastnostmi typickými pro daný výrobek a především pro jeho technologické zpracování. V každém případě mají naši zákazníci přísné požadavky na dosažení stálé kvality, což je v našem úpravárenském procesu klíčové. Mimo ostatní vlastnosti, se musí naše produkty vyznačovat zejména vysokou mírou plasticity a vysokou bělostí. Ideální kombinace těchto vlastností se v surové podobě již téměř nevyskytuje, a to je okamžik, kdy si musíme umět poradit pomocí špičkových technologií. Požadované plasticity sice dosáhneme mícháním natěžených kaolinů z různých poloh, ale vysoké bělosti dosáhneme pouze tím, že odstraníme přírodní obsah oxidů železa a dalších kovů pomocí supravodivých magnetických separátorů.

V praxi to znamená, že rozplavenou kaolinovou suspenzi „protáhneme“ silným magnetickým polem, které do značné míry barvící oxidy ze suspenze odstraní a tím se výrazně zvýší bělost. Na první pohled velmi jednoduché a elegantní řešení. V praxi se ovšem jedná o sofistikované zařízení za desítky miliónů korun, jehož obsluha vyžaduje špičkovou znalost v daném oboru.

Naše společnost používá podobná zařízení již řadu let a tímto se řadí v oblasti úpravy a zpracování kaolinu ke světové špičce. V loňském roce jsme spustili zatím nejvýkonnější magnetický separátor, který dokáže vytvořit magnetickou indukci o síle 5 Tesla a letos plánujeme pořídit další. Přesto, že se jedná o velmi drahá zařízení, je to investice do budoucna. Díky moderním technologiím dokážeme nejen udržet stálou kvalitu našich produktů, ale především dokážeme využít i zásoby kaolinu, které byly v minulosti označovány jako nebilanční.

V každém z našich lomů lze najít celou škálu různých kvalit kaolinů, s různými vlastnostmi a různými předpoklady pro možné využití. Naší snahou je dobývat nerostné bohatství co nejšetrněji a pokud možno využít každé ložisko s maximální efektivitou. Tím, že dokážeme využít i partie, které dříve končily na výsypkách, prodlužuje životnost stávajících lomů a snižujeme tlak na nové otvírky. Vzhledem ke skutečnosti, že nová otvírka lomu trvá, díky komplikované legislativě a dalším překážkám, v průměru 15 – 20 let, nezbývá než jít i cestou neustálého technologického výzkumu a vývoje.

Naší společnosti se v této oblasti naštěstí daří a přesto, že je naší povinností vyhledávat nové lokality pro zachování kontinuity ve výrobě a zpracování této životně nezbytné suroviny i pro další generace, půjdeme i do budoucna cestou nejlepších dosažitelných technologií. Jedině tak budeme schopni zachovat konkurenceschopnost a zároveň můžeme výrazně přispět ke zmírnění dopadů těžby na životnímu prostředí.