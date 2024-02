Hledáme dobrovolníky, kteří by mohli i nepravidelně přispět svou činností a zlepšit někomu den.

Beseda dobrovolnice a koordinátorky dobrovolníků s klienty v zařízení | Foto: Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.

Využili jsme možnosti rozhovoru s ředitelkou organizace, Mgr. Terezou Bělohradskou.

Můžete v krátkosti představit vaši organizaci?

Přes 20 let pořádáme nábory a školení dobrovolníků, kterým pak poskytujeme profesionální podporu při jejich činnosti. Dále poskytujeme poradenství a dlouhodobou spolupráci rodinám s dětmi. Snažíme se poskytovat včasnou pomoc. Poslední část služeb se věnuje integraci cizinců do společnosti např. prostřednictvím kurzů českého jazyka a hledáním zaměstnání. Pořádáme také kulturní akce, brzy nás čeká Den dětského úsměvu.

Předávání cen vítězům soutěže Lidická růže"Zdroj: Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.

Co dobrovolníci dělají?

Smysluplně tráví volný čas s dětmi z dětských a azylových domů, osamělými seniory nebo handicapovanými občany v domácnostech i zařízeních, v knihovně mohou zajišťovat donášku knih osobám s omezenou schopností pohybu, v Památníku Lidice pomáhají s přednáškami a provádějí po pietním území, dále se podílejí na pořádání kulturních a společenských akcích.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Zájemci by mělo být alespoň 15 let a měl by mít čistý trestní rejstřík. U nás musí projít krátkým školením a psychodiagnostikou. Pak už stačí jen ochota nezištně věnovat svůj čas druhým.

Výlet s dětmiZdroj: Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.

Jak často musí dobrovolník dobrovolničit?

Není důležité, zda má dobrovolník čas jednou týdně, jednou za měsíc, nebo párkrát do roka, podmínky si neklademe. Jsme nesmírně rádi za každého, kdo chce pomáhat druhým, nebo se podílet na udržení či rozvoji kultury. Dobrovolníky párujeme s takovými klienty, nebo aktivitami, které si sami vyberou, budou je bavit, dávat jim smysl, a pro které budou jejich časové možnosti dostačující.

Hudební hodinka dobrovolníka v nemocniciZdroj: Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.

Jak může přispět někdo, kdo se na dobrovolnictví necítí?

Uvítáme, když nám někdo bude chtít darovat odměny pro děti, odměny pro dobrovolníky, zlepšit pracovní komfort dobrovolníků a zaměstnanců v kanceláři, nebo poskytne finanční dar. Na vše můžeme vystavit darovací smlouvu, kterou je možné uplatit při ročním zúčtování daní a přesný účel daru je možné specifikovat.

QR kód pro odeslání finančního daru na náš účetZdroj: Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.

V poslední době jste se rozrostli, co je u vás nového?

Ano, zvětšil se nám tým a kapacity na některé služby. Nově máme v týmu kolegyni s psychologickým a právním vzděláním, dále také speciální pedagožku, výchovnou poradkyni, sociální pracovnice. Odborně zvládáme řešit široké spektrum problémů, se kterými se lidé potýkají. Máme nové velké prostory na Sítné – bývalá pošta. Díky darům jsou vybavené nábytkem a je tu skutečně útulno a příjemně. Ve středu dopoledne zde probíhá klub, na který může dorazit každý, kdo se cítí osamělý, chtěl by si popovídat, něco vyrobit, nebo si jen dát s námi kávu.