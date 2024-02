Pomozte nám pomoci!

Komerční sdělení

Obchodní a zábavní centrum Olympia Brno se po loňském úspěšném pilotním projektu rozhodlo, že do letošní charity na podporu Nadačního fondu KRTEK opravdu šlápne. Od 8. až do 25. února bude opět probíhat akce s názvem “Každý vyhrává, každý pomáhá”, kdy si návštěvníci centra mohou za symbolických 20 Kč zakoupit stírací los a přidat jednoho z tisíce plyšových medvídků do své sbírky. Zároveň je pro návštěvníky připravena řada novinek, díky kterým se snad podaří zvýšit finanční podporu nadačního fondu brněnské dětské onkologie.

Foto: Nadační fond KRTEK