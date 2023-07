Máte vášeň pro zahradničení? Pochlubte se svým balkónem nebo zahradou a vyhrajte až 10 000 Kč.

2. místo Josef Mikulka | Foto: Josef Mikulka

Už jen do 27. července můžete zasílat soutěžní snímky vašich zahrad plných květin nebo květinových balkónů a teras. „Doufám, že stejně jako minulý rok se nám i letos povede díky soutěži zkrášlit Olomoucký kraj. Myslím, že vzhledem k velké konkurenci bude porota muset být ještě přísnější než loni, na což musí být všichni soutěžící připraveni. Hledáme zkrátka tu nejkrásnější květinovou výzdobu, která potěší třeba i sousedy a kolemjdoucí,“ říká organizátor akce a předseda Olomouckého spolku okrašlovacího Richard Benýšek. „Loni jsme úspěšně k zahradničení motivovali především občany menších obcí. Tento rok však věřím, že se aktivněji zapojí i obyvatelé Olomouce,“ dodává Benýšek.

Ne nadarmo se říká, že je Olomouc městem květin. Důkazem může být více než 100 zaslaných fotografií v rámci úspěšného loňského ročníku soutěže. Před rokem zvítězil (v kategorii Nejhezčí dům, blok domu a ulice) krásný trvalkový záhon u školy v Rohli, druhou kategorii (Nejhezčí okno, balkon/terasa) pak ovládla upravená zahrada paní Markéty v Bludově. A o co se vlastně letos soutěží?

Pro vítěze v obou kategoriích jsou připraveny ceny:

1. cena: 10 000 Kč, poukaz na konzumaci v restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč, půlroční předplatné elektronického vydání Deníku a poukaz na nákup od partnera akce.

2. cena: 5000 Kč, poukaz na konzumaci v olomoucké restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč a čtvrtletní předplatné elektronického vydání Deníku.

3. cena: 1000 Kč, poukaz na konzumaci v olomoucké restauraci Bistro Nro 66 v hodnotě 1000 Kč.

Jak vyhrát?

Fotku vaší výzdoby zašlete na adresu balkony@denik.cz. Do e-mailu nezapomeňte zřetelně napsat celé vaše jméno a soutěžní kategorii, do které máme snímek zařadit. Do předmětu prosíme uveďte: „Květinová soutěž Olomouc 2023“. Snímky můžete zasílat do 27. července. Poté je posoudí odborná porota, která v každé kategorii určí pětici nejlepších. Z jejich řad poté vyberou sami čtenáři vítěze 2. ročníku soutěže.

Vyfotografujte svou zahradu, balkon nebo terasu plnou květin.

Vyhlášeny jsou, stejně jako minulý rok, dvě soutěžní kategorie a přihlásit se můžete do obou.

- Nejhezčí okno, balkon/terasa

- Nejhezčí dům, blok domu a ulice

Do každé z nich můžete zaslat pouze jednu fotografii. Samotná pravidla soutěže jsou jednoduchá a přihlásit se zvládne každý nadšený pěstitel.

Neváhejte a zašlete snímky zahrad a okenic plných květin

na balkony@denik.cz! Už jen do 27. července.

Podrobná pravidla soutěže naleznete ZDE.