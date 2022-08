Jako u každého poprvé, i u první návštěvy kasina je drobná nervozita normální. Přece jen vyrážíte do neznámého prostředí, které jste dosud znali nejspíš jen z filmu. Pokud nemáte to štěstí a nepůjde s vámi někdo zasvěcený, přečtěte si aspoň následujících pár rad. Ušetříte si stres a víc si to užijete.

Foto: SAZKA a.s.

Podle statistik fungovalo v Česku na konci roku 2021 přes 515 kamenných kasin. To je dost, ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi jsme v počtu kasin na obyvatele na špičce žebříčku. Přesto se ani zdaleka nedá říct, že bychom my Češi byli všichni v kasinu jako doma. Zvlášť dnes, kdy z celkového počtu odehraných hazardních her připadá téměř polovina na online kasino hry.

Pravdou je, že hraní naživo má své kouzlo, a stojí za to se o tom přesvědčit na vlastní kůži. Kvůli prostředí, atmosféře i příjemné společnosti. Následující rady určitě oceníte:

1. Vstup povolen až od 18 let

V Česku jsou hazardní hry legální jen zletilým hráčům. To mimochodem platí bez ohledu na to, jestli hrajete v online, nebo v kamenném kasinu. Pokud vám ještě nebylo 18 let, ochranka vás dovnitř nepustí. Na to je váš občanský průkaz příliš čerstvý. A zákaz vstupu můžete dostat, i když už vám osmnáct bylo. Třeba když vaše jméno figuruje v rejstříku vyloučených osob z hazardních her. Nebo když jste viditelně pod vlivem návykových látek.

2. Přijďte slušně oblečení

Málokteré kasino má tak přísná pravidla pro dress code, že byste museli zůstat před branou jen kvůli tomu, že jste vyrazili bez saka a lakýrek. Stačí, když se oblečete tak, jako byste šli na drink do trochu lepšího baru. Jediné, s čím může mít problém personál a ostatní návštěvníci, jsou žabky a sandály, bermudy nebo nátělník. Být oblečený jako na plovárnu je špatný nápad i proto, že v klimatizovaném kasinu byste mohli snadno nachladnout.

3. Vyměňte si žetony

U stolních her, jako jsou Black jack nebo ruleta, je vám k ničemu hotovost i platební karta. To si nechte na bar a na spropitné. Hraje se o žetony, které si nejdřív musíte vyměnit u pokladny. Na stejném místě si pak vyměníte výhru v žetonech za opravdové peníze. Co se týče částky, napoprvé doporučujeme držet se spíš při zdi – soustřeďte se hlavně na dobrodružství z objevování!

4. Nastudujte si pravidla hry

Neorientovat se v pravidlech rulety není ostuda, ostuda je jedině zdržovat a znepříjemňovat hru ostatním hráčům a krupiérovi. Abyste nebyli u stolu za exota, věnujte nějaký čas studiu teorie a následně i herní praxe s kamarády nebo klidně v online kasinu. Abychom si rozuměli, oslovit s dotazem krupiéra není tabu, ale nechat si vysvětlovat úplné základy je fakt trochu neomalené.

5. Držte pití na uzdě

Kasino je všechno, jen ne abstinentské prostředí. Možnost osvěžit se mezi kasino hrami na baru, prohodit pár slov s barmanem nebo ostatními hosty patří k tónu a k přednostem kamenného kasina. Když to ale s drinky přeženete, váš hráčský instinkt bude ten tam. Stejně tak soudnost a zdravý rozum. V krajních případech můžete přijít jak o peníze, tak o právo být nadále hostem v kasinu.

V online kasinu si zahrajete ty samé hry co v kamenném

Ruletu, Black jack nebo třeba výherní automaty si můžete zahrát kdykoli a odkudkoli na mobilu a na počítači. Jen tak pro zábavu a nanečisto zdarma, ale klidně i za peníze. V online kasinu Sazka Hry, naprosto legálně a nyní navíc s bonusem za registraci.