Velká hospodářská krize na přelomu 20. a 30. let minulého století se nevyhnula ani tehdy mladému Československu a stejně jako každá krize předznamenala dynamickou dobu, během níž došlo k mnoha změnám. Těžkým situacím čelili nejen občané státu, ale i hospodářské subjekty.

Foto: Škoda Muzeum

Obchodní značka Laurin & Klement po fúzi s plzeňskými Škodovými závody v roce 1925 zanikla, ale pro mladoboleslavskou továrnu přinesla velmi potřebné finance pro modernizaci. Základy moderní výroby automobilů byly položeny a v roce 1929 byla spuštěna pásová výroba. Její plné využití ale utlumila probíhající hospodářská krize.

Vše se změnilo s rokem 1934, kdy 7. dubna mohli návštěvníci Mezinárodního pražského autosalonu poprvé spatřit budoucí hit silnic vůz Škoda 418 Popular. Jednalo se o nevídanou revoluci.

Vysoké prodejní ceny způsobené vysokými výrobními náklady, které vycházely z kusové výroby vozů, byly dlouhou dobu překážkou pro motorizaci Československa. Automobily se nevyráběly v sériích a sjednocení dílů bylo minimální. Platilo jednoduché pravidlo – náš zákazník, náš pán. Cena hotových vozů se pohybovala ve vyšších desítkách tisíc korun československých. Potřeba malého lidového vozu nabrala na intenzitě právě během ekonomické deprese. Důležitá byla nejen nižší prodejní cena, která byla dostupná pro běžné pracující zákazníky, ale také snížení výrobních nákladů.

S vozem Škoda Popular se značka přesně trefila do vkusu zákazníků a do ducha doby. Stal se z něj bestseller. Se základní cenou do 20 000 korun československých se rozšířil mezi všechny společenské vrstvy. Ve výrobním programu se stal stálicí, i přesto že během let procházel modernizacemi.

Škodu Popular jste mohli potkat jako kabriolet, kupé, sedan, dodávku a v neposlední řadě i jako jedinečný vůz z limitované série a vrchol elegance Škoda Popular Monte Carlo. Tímto počinem automobilka oslavovala úspěch svých vozů na legendární Rallye Monte Carlo v roce 1936. Sbírka Škoda Muzea se pyšní vozy této řady a některé z nich jsou právě k vidění v expozici muzea.

Kromě unikátních vozů a zajímavé historie automobilového průmyslu nabízí Škoda Muzeum i kulturní zážitky. Kompletní přehled různorodých kulturních událostí najdete na webu Škoda Muzea. Spojte návštěvu muzea třeba s koncertem Pražského Výběru, který se koná 29. dubna v 19 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu!

