Plánujete-li si pořídit svůj zcela první gril, stojíte pravděpodobně před zásadní otázkou, zda si koupit gril plynový, uhelný nebo elektrický. „Každý z nich mé své výhody a nevýhody, o kterých je dobré při rozhodování vědět“, upozorňuje Milan Páral ze společnosti ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o. v Písku, kterého jsme požádali o osvětlení tohoto téma.

Foto: ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o.

Elektrické grily

Elektrické grily bývají ideální volbou především do měst, zejména pokud chcete grilovat na balkónu či terase bytového domu. Kouř z uhelného grilu by totiž obtěžoval sousedy, a plynová bomba by zase představovala společenské riziko z hlediska bezpečnosti (zákaz používání propan-butanových lahví bývá u bytových domů celkem častým a pochopitelným jevem). Elektrické grily mívají navíc menší rozměry a tak jsou i z hlediska skladovatelnosti pro bytové potřeby ideální. Malé, tzv. stolové verze elektrických grilů pak můžete postavit i na sporák pod digestoř a grilovat v jakoukoliv roční dobu.

Jádrem elektrických grilů je topná spirála s příkonem 2 a více kilowatt, takže se nejedná o zrovna úspornou formu grilování. Lepší variantou je, pokud je spirála umístěna pod roštem a žár tak působí přímo na grilovaný pokrm (stejně, jako je tomu u plynových a uhelných grilů). Některé modely grilů mají spirálu ukrytou do celokontaktní teflonové plochy. Tato forma však již s grilováním nemá nic moc společného – to už můžete danou surovinu udělat na pánvičce a chutnat bude stejně.

Zdroj: ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o.

Uhelné grily

Vyznavači uhelných grilů nedají dopustit na typickou chuť a vůni pokrmů připravovaných na žáru z dřevěného uhlí či briket, a nutno připustit, že na tom něco asi bude. Jiným zase vyhovuje naprostá nezávislost těchto grilů – nepotřebujete ani elektrický proud, ani s sebou nemusíte tahat bombu s plynem. Uhlí nebo brikety se dají většinou koupit na každé větší benzínové pumpě a grilovat tak můžete, dá se říci, kdekoliv. Bezkonkurenční výhodu pak představuje možnost rozdělání klasického ohně poté, co je již vše ugrilováno. Večerní posezení u ohně má úžasnou atmosféru a milé je zejména v závěru léta, kdy již nebývají večery až tak teplé.

Uhelné grily mají samozřejmě také i své nevýhody. Patří mezi ně zejména delší doba potřebná pro rozpálení grilu, nutnost přikládat při dlouhodobějším grilování, horší možnosti regulace grilovací teploty a pak také následná manipulace s popelem. Při výběru je tak obzvláště důležité zajímat se o technická provedení jednotlivých grilů, která mohou uvedené nevýhody eliminovat na minimum. Zajímejte se proto o provedení popelníku a jeho vysypávání, zda má gril rošt uzpůsoben pro snadné doplňování paliva, zda je vybaven spodní i horní regulací průtoku vzduchu (teplotu zdroje žáru nelze jiným způsobem regulovat) a zda k němu lze dokoupit i tzv. podpalovací komín, jehož prostřednictvím se uhelný gril rozpaluje nejsnáze.

Zdroj: ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o.

Plynové grily

Největší devizou plynových grilů je jejich komfortnost a rychlost. Otočíte knoflíkem, stisknete tlačítko a za chviličku můžete pokládat na rošt. Žádné komplikované zapalování či zdlouhavé čekání na správnou teplotu – plynový gril je rozpálený coby dup. Ocení to především ti z vás, kteří si chtějí na grilovaných pokrmech pochutnávat i v týdnu, kdy po příchodu z práce nebývá mnoho času nazbyt. Mezi další výhody pak patří velmi snadná regulace grilovací teploty, nízké provozní náklady i absence špinavé práce s popelem.

Komfort bývá něčím vyvážen a nejinak je tomu i u plynových grilů. Plynové grily jsou již sami o sobě o něco těžší než třeba grily uhelné. Další kilogramy navíc pak představuje samotná bomba s plynem, která plná váží přes 10 kilogramů. Celková hmotnost grilu s připojenou bombou tak představuje poněkud ztížené podmínky pro častou manipulaci. Pro obzvláště velký plynový grily je proto vhodné najít celosezónní zahradní stanoviště. Určitou komplikaci může představovat lokalitě vzdálené prodejní místo, kde lze plynovou bombu vyměnit za plnou. Individuální nevýhodu pak může představovat vyšší pořizovací cena plynových grilů.

Zdroj: ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o.

Zdroj: ZAHRADNÍ TECHNIKA PÁRAL s.r.o.