Rozhovor s Mgr. Natálií Černou, DiS., nutriční terapeutkou a majitelkou.

Proč jste se rozhodla podnikat zrovna v odvětví zdravé výživy?

Zastávám názor, že člověka prvotně formuje to, v jakém prostředí od dětství žije, k čemu je veden svými nejbližšími rodinnými příslušníky, a v tomto smyslu každodenně apeluji i na své klienty. Moji rodiče mě od mého útlého věku směřovali ke zdravému životnímu stylu, zdravé stravě, drželi se všech zásad, které jsou pro dítě ve vývinu tak důležité. Právě tyto návyky totiž v budoucnu ovlivní postoj dítěte, co se např. výživy týče, neboť, když bude výživa od prvotního věku nastavena ve špatném duchu a směru, někdy během života se to prostě projeví ve zdravotní anamnéze. Je to jako rostlina, kterou si každý den pěstujete a zaléváte a ona prostě jednoho dne vyroste. Tudíž mi bylo asi předem „do vínku“ dané, kam nejspíše mé kroky budou směřovat. Jelikož jsem od dětství i velkou milovníci zvířat, chtěla jsem být také veterinářkou, ale nakonec jsem došla k závěru, že bych jim jako mé služby mohla nabídnout maximálně stříhání drápku, neboť kdyby mně můj zvířecí pacient zemřel na stole, těžko bych to nesla. A tak zvítězilo mé předurčení věnovat se výživě odborně. Absolvovala jsem střední zdravotnickou školu, obor zdravotnické lyceum, posléze jsem studovala obor Nutriční terapeut na vyšší odborné škole v Plzni, kde jsem získala titul DiS a spousty hodin praxe jak v nemocnicích, tak v různých stacionářích, v domovech pro seniory, ale také v kuchyni, kde jsme vařili a normovali pokrmy. Následně jsem se věnovala studiu na Vysoké škole Palestře, obor výživové poradenství a sportovní diagnostika, kde jsem získala titul Bc. Ale tím to neskončilo a nadále jsem se vzdělávala v magisterském studiu, které jsem před pár lety dokončola. Nyní rigorózní zkouška k získání takzvaného malého doktorátu, pro mě bude pomyslná tečka k ukončení mého studia. Už při absolvování maturity jsem věděla, že se chci věnovat nutriční terapii profesionálně. Otevřít si svoji vlastní poradnu byl můj veliký sen. A proto jsem se rozhodla pro formu takzvaného franchisingu a stala se hrdým členem Nutriadapt Kliniky a zpětně to hodnotím, že jsem se nemohla rozhodnout lépe.

Co je vlastně Nutriadapt a co nabízí?

Jedná se o nejpokročilejší a vědecky podložený systém výživy, který se individuálně přizpůsobí potřebám a možnostem klienta. Naším posláním je přispívat edukací k aktivní péči o vlastní tělesnou hmotnost a zdraví. Péče o vlastní stravování již dnes není okrajovou záležitostí, ale celospolečenskou normou a my v NUTRIADAPT se snažíme v souladu s nejnovějšími vědecky ověřenými postupy pomáhat klientům v orientaci ve výživě a nastartování takového stravování, které jejich tělu prospěje a vede k dlouhodobě udržitelné redukci hmotnosti. Nenabízíme zázračné diety, ale vysoce odbornou péči, která je založená na klinických studiích a nejnovějších trendech v oblasti výživy. V NUTRIADAPT máme jednu důležitou zásadu a tou je, že každý potřebuje individuální přístup. Dieta vašeho kolegy pravděpodobně nebude sedět vám a to, že vaše známá cvičí denně pilates, ještě neznamená, že s ním musíte začít taky. Najít tu správnou cestu by ale nemělo být založené na taktice pokus-omyl. Proto pro vytvoření té správné strategie potřebujeme získat co nejvíc informací. Zajímá nás především vaše zdravotní stránka, složení těla, rodinná anamnéza, ale důležité je pro nás třeba i to, jestli jíte pravidelně maso nebo netrpíte potravinovými alergiemi. Všechny tyto informace zohledníme a sestavíme vám osobní výživový plán přímo na míru. Náš výživový systém NUTRIADAPT je výsledkem nespočetného množství ověřených klinických studií. Opírá se o fakta, nikoliv o domněnky nebo nepodložené studie. Bude vám zpracována gramážová kuchařka v osobním výživovém plánu, kde lze upravovat energetickou hodnotu i četnost porcí, a to v rozmezí 2–6 jídel denně. Osobní výživový plán respektuje i vaše chuťové preference. Potraviny, které vám nechutnají, se automaticky do osobního výživového plánu nezařadí.

U nás v naší nutriční poradně probíhá nutriční terapie a striktně si na tom zakládám.

Nově máte taky metodu Body reshape?

Námi vyvinutá metoda BODY RESHAPE zohledňuje absolutní světové novinky na poli redukce tukových buněk. Je založená na 4 principech: Nejmodernějším přístrojovém vybavení, fytoterapii (využití bylin), lymfodrenáži a výživě. Přinášíme vám metodu, která se umí zaměřit na konkrétní tělesné partie (břicho, stehna, boky). Zeštíhlíme partie, které dietou ani sportem nejdou zhubnout. Snížíme viditelnou celulitidu až o 50 %. Absolvujete-li u nás tuto revoluční proceduru, provedeme vás během 90 minut čtyřmi kroky, které zajistí váhový úbytek a redukci celulitidy. Pomocí Nape QX 900- Uvolníme tukové buňky od sebe tak, aby se zlepšilo okolní prostředí (tok lymfatického systému, mikrocirkulace krve v podkoží a tukové tkáni). Následně dojde ke zvýšení lokálního metabolismu tukových buněk a zpřístupnění energie z tukových zásob i z míst, které byly dříve nedostupné. Při redukci tuku pak dochází ke ztrátě tukových zásob převážně v problematických partiích. Zkvalitněním prostředí okolo buněk lépe dochází k přirozeným detoxikačním procesům. Jako druhé nastane vyhlazení celulitidy a pokožky a to vše- Díky Oddělení Tukových Buněk Ze Shluků Celulitidy Se Výrazně Redukuje Efekt Pomerančové Kůže. Přístroj Působí Na Fibroblasty - Buňky, Které Vytvářejí Kolagenová Vlákna - A Tím Aktivně Podporuje Jejich Tvorbu . Tímto Způsobem Dochází K Utažení Pokožky Bez Vlivu Způsobu Života. Následuje Lymfodrenážní Procedura: Jakmile rozdělíme tukové buňky, je potřeba pomoci tělu odvézt vznikající metabolity (odpadní látky). Tato "dočisťovací procedura" je při redukci naprosto nezbytná a násobí efekt předchozích procedur. Procedura je vyvinutá špičkou v oboru, izraelskou firmou Mego Afek. Přístrojové vybavení obsahuje komory, které se částečně (šupinovitě) překrývají a vytlačují lymfu do mízních uzlin, kde dochází k vyplavení. Díky unikátnímu patentu nevznikají žádná neošetřená místa. A jako poslední Po těchto procedurách od nás obdržíte zpracovaná režimová opatření, díky kterým se ztracená kila nevrátí.

Zájem předčil naše očekávání a musela jsem do týmu přijmout další kolegyni na pozici specialistky Body reshape, jelikož zájem žen je enormní a my jsme za to moc rádi :-) Proto jestli uvažujete o objednání neváhejte, ať si urvete svoje místečko v kalendáři.

Jak to celé ve vaší nutriční poradně Nutriadapt Kladno probíhá?

Co se týče konzultace spojené s výživou: Jako první je potřeba se domluvit na konzultaci. Dostavíte se na vstupní konzultaci, která trvá přibližně hodinu, naše asistentka Petra, Vám založí zdravotní kartu, změří Vám krevní tlak, posléze vám provede základní diagnostiku na přístroji certifikovaném pro užití ve zdravotnictví. Předá Vás nutriční specialistce u které se se dozvíte mimo jiné, kolik procent svalů a tuků máte v těle, na kolik let se vaše tělo cítí a mnoho dalších informací. Proberete vaše cíle, vysvětlíme vám, jak se s námi dostanete na ideální hmotnost a co je potřeba udělat, abyste si ji udrželi. A to napořád.

U metody Body reshape: Jako první: Diagnostické zhodnocení vašeho těla. Dozvíte se, kolik je ve vašem těle vody, nebezpečného viscerálního tuku, nebo jaký je váš metabolický věk.

Aplikaci přístrojem NAPPE QX 900 Jedná se o dvě návazné procedury pomocí využití podtlaku a vakuových rázů objevujících se frekvenčně. Lymfodrenážní procedura

K odvedení metabolit z místa procedury. Režimová opatření, Aby se kila již nevrátila.

Sama jste velmi vzdělaná, zakládáte si na tom, aby i Váš tým v Nutriadapt Kladno byli odborníci?

Jsem ráda, že celý koncept si velmi na vzdělání zakládá. Všichni naši zaměstnanci v celé síti musí projít velice intenzivním vzdělávacím procesem zakončeným odbornou zkouškou. Zaměstnanci se musí neustále vzdělávat, proto navíc u nás také najdete specialisty na hubnutí dětí, sportovní výživu apod. V mé nutriční poradně se setkáte s kolegyňkami, které jsou diplomované nutriční terapeutky, ale také inženýrky z kvality potravin. Na vzdělání mých zaměstnanců si velmi zakládám i na tom, abychom se společně posouvali dále a mohli se pro naše klienty stále zlepšovat. Také je pro mě důležité, abychom s mými lidmi byla jedna "krevní skupina", myslím, že se mi podařilo vytvořit skvělý tým a klienti k nám chodí rádi.

Co Vás nejvíce baví na Vaší práci?

Nejvíce mě na mé práci baví, že mohu pomoci lidem, kteří se v nějakém životním období dostali do situace, kdy nejsou schopni sami zvládat svůj zdravotní problém a rozhodli se jej za odborné pomoci řešit. Říct si o pomoc není projev slabosti, ba naopak je to projev toho, že člověk má sám k sobě úctu a uvědomuje si hodnotu svého zdraví. Jsem neskonale šťastná, když vidím, jak naše cílená společná práce má viditelné výsledky, kdy se mým, nebo reskpetive našim klientům daří lépe a lépe. Moje práce je pro mě poslání, jak v dnešní hektické době mohu lidem ukázat cestu zdravého životního stylu, zdravé životosprávy, změnit jejich postoj k životu a k nutriční terapii. Takže to vlastně není práce, ale koníček. Totiž, jenom práci, kterou milujeme, a která nás neobtěžuje, můžeme dělat srdcem a naplno.

Máte ještě vůbec nějaký čas i mimo práci?

Moje práce je můj životní styl a naplnění, takže se dá říci, že pracuji neustále, ale vůbec mi to neobtěžuje, ba naopak, stále přemýšlí a vymýšlím, jak naši poradnu posunout zase o krok dál a s kým novým můžeme spolupracovat :-). Kromě pomoci klientům v naší poradně, se věnuji přednáškové činnosti pro laickou veřejnost, firmy, ale také spolupracuji a přednáším pro některé školy, školky a mimo školními a zdravotnickými zařízeními. Snažíme se také rozvíjet spolupráce s lékaři a pojišťovnami. Výživa tedy není jen vystudovaný obor a práce, ale je to mé poslání, náplň a koníček. Novým spolupracím se nebráním, ba naopak. :-)

Krom toho je pro mě na prvním místě rodina, partner a kamarádi, takže se snažím hlavně jim věnovat spoustu času, kdy společně například cestujeme, což je další má vášeň. Jsem také veliký milovník a ochránce všech zvířat. Mám ráda túry, cvičím jógu a strašně ráda a hodně vařím a peču :-)

Kde Vás klienti najdou a jakou máte otevírací dobu?

Naše nutriční poradna se nachází v samotném centru Kladna, kousek od hlavní pěší zóny a to v ulici Poděbradova 3329, hned naproti Foto rada, kousek pod Billou.

Objednávat se dopředu je vždy potřeba a je to možné jak na telefonním čísle 605 205 325, nebo na e-mailu kladno@nutriadapt.cz, můžete i na našich webových stránkách vyziva-nutricniterapie.cz a když půjdete okolo, můžete se zastavit objednat i osobně, naše skvělá asistentka Petra se o Vás postará.

Otevřeno máme každý všední den oficiálně od 9:00-17:00 hodin, ale klientům se vždy rádi přizpůsobíme! :-) A přístrojová péče je dokonce až do 22 hod.

Stále přibíráme nové klienty a klientky. Proto přijměte zodpovědnost za své zdraví, objednejte se k nám na konzultaci a my Vás naučíme osvojit si zdravé návyky a zdravý životní styl. Jsme tu pro Vás a budeme Vašimi průvodci. Nemusíte mít strach jsme tu pro Vás a společně to zvládneme, ostatně nemluví za nás slova, ale činy, můžete se přesvědčit sami ohledně našich recenzí.

