Přemýšlíte o koupi zapuštěného bazénu, ale nevíte, zda si tuto investici můžete dovolit? Chcete se osvěžit v horkých letních dnech, ale bojíte se, že při koupi bazénu dnes si už neužijete letošní koupací sezónu? Vaše obavy jsou zcela zbytečné…

Foto: Josef Hrubý Bazény Kostelec

Bazény Kostelec - S námi jsou koupaliště zbytečná



Bazény Kostelec, společnost s bohatou tradicí v bazénovém průmyslu, vyrábí plastové bazény špičkové kvality již od roku 1994. Jejich tajemství spočívá v použití materiálu Polystone PG, který byl vyvinut speciálně pro stavbu bazénů, čímž zajišťuje vysokou odolnost a trvanlivost a lepší kvalitu oproti jakýmkoliv jiným materiálům používaných ostatními firmami. Firma nabízí včetně výroby a dodávky bazénů, také profesionální instalační služby jak pro bazény, tak pro příslušenství, stejně jako celoroční servis. S různými barevnými a tvarovými modifikacemi jsou Bazény Kostelec spolehlivou volbou pro každého, kdo hledá dlouhotrvající a vizuálně přitažlivý bazén.

Zapuštěné bazény se zastřešením = chytrá investice

Venkovní bazény se čím dál častěji pořizují rovnou se zastřešením. Důvod? Spoustu skvělých výhod. Díky zastřešení omezíte v noci tepelné ztráty a přes den se voda přes stěnu zastřešení ohřívá. Díky tomu je bazénová voda zhruba o 5 až 7 °C teplejší a vy si můžete užívat koupání od dubna do října. Navíc se můžete koupat i za nepříznivého počasí. Plastové bazény se zastřešením mají však ještě další výhodu, která souvisí s finančními náklady. Venkovní bazény se zastřešením vám ročně ušetří až několik tisíc korun za provozní náklady bazénu. Prvotní investice do zastřešení se vám tedy velmi brzy vrátí. Plastové bazény se zastřešením jsou vskutku výhodnou a chytrou investicí. Na webu bazeny-kostelec.cz najdete mnoho druhů zastřešení, ze kterých si každý vybere to správné, které akorát zapadne do jeho zahrady.

Zdroj: Josef Hrubý Bazény Kostelec

Bezpečnost a estetičnost

Je také třeba myslet na nejbližší okolí zapuštěného bazénu. Okraje bazénu jsou totiž jeho důležitou součástí. A co lépe tvoří celkový vzhled Vaší zahrady než kvalitní dlažba? Je třeba mít napaměti, že estetická část dlažby je až její druhou důležitou funkcí. Tou hlavní je bezpečnost. Dlažba, která neklouže a která nevsakuje vodu chrání Vaše děti, vnoučata i Vás samotné před uklouznutím. Na výběr u nás máte nepřeberné množství materiálů a barev, díky kterým si můžete zaříditokolí bazénu přesně podle Vašich představ.



Dodáme Vám bazén do 14 dnů

Naše výrobna je vybavena nejmodernějším vybavením a zkušenými pracovníky. Od momentu, kdy obdržíme závaznou objednávku, jsme tak schopni bazén vyrobit a doručit do 14 dnů. U této služby je nutné dodržet veškeré postupy a musí být dostatečně velký prostor na výrobu. A samozřejmě skvěle sehraný tým. Pokud si tedy zvolíte bazén od nás, můžete se ve Vašem novém bazénu koupat už za pouhé dva týdny.

Zdroj: Josef Hrubý Bazény Kostelec

Objednejte nyní, ušetřete ve velkém

Na webu bazeny-kostelec.cz naleznete mnoho akčních nabídek a zvýhodněných bazénových setů. Veškeré akční sety bazénů do země jsou připraveny pro plnohodnotný provoz včetně vnitřního celoplastového schodiště bez nutnosti betonáže a kvalitní technologie od firmy Vágner pool. Nyní i s možností výroby bazénu do hloubky až 2 metry. Součástí setu je písková filtrace, písek,cirkulační trysky a skimmer. Samozřejmostí je také montáž a doprava bazénu zdarma. Za skvělé ceny je možné si vybrat také plastové jímky a vodoměrné šachty pro Váš bazén.

Zdroj: Josef Hrubý Bazény Kostelec