Dosáhněte energetické soběstačnosti pomocí solárních panelů. Znojemská firma na vzestupu.

ilustrační foto | Foto: iStock

Využívání solární energie je elegantní způsob, jak dosáhnout energetické nezávislosti. Pořízení solárních panelů se vyplatí.

Jak to celé funguje?

Když na fotovoltaický panel dopadá sluneční světlo, dojde k zahájení toku stejnosměrného proudu (DC), který následně měnič (střídač) přemění na střídavý proud (AC) o frekvenci 50 Hz, který je již v domácnosti využitelný. K zefektivnění výroby elektrické energie jsou nezbytné baterie. Pokud se vyrobí více energie, než kolik je uživatel reálně schopný okamžitě spotřebovat, dojde k jejímu uchování do baterií. Ve chvíli, kdy energie bude naopak nedostatek, může uživatel čerpat uloženou elektrickou energii právě z baterií.

Zdroj je Váš – buďte energeticky nezávislí

THE SOURCE IS YOURS. Tak zní nový slogan společnosti Green Energy Trading a v překladu znamená doslova „zdroj je Váš“. Vystihuje filozofii firmy a implikuje, že zdroj, tedy sluneční záření, je zde skutečně pro všechny. Jedná se o obnovitelný zdroj, který nám je a bude poskytován bez ohledu na to, zda se rozhodnete jej zužitkovat. Proto je důležitá činnost firem jako je právě Green Energy Trading. Tato společnost zásobuje český trh komponenty nezbytnými k výstavbě domácích fotovoltaických elektráren.

Zdroj: Green Energy Trading s.r.o.

Jedná se o velmi rychle expandující českou společnost se sídlem ve Znojmě zabývající se prodejem solárních panelů, baterií, střídačů a konstrukcí. Je to zkušený hráč na poli prodeje fotovoltaiky maloobchodním i velkoobchodním zákazníkům.

Od roku 2017 začala prodávat solární komponenty a solární moduly, nejdříve po kusech, poté po paletách a v roce 2021 začala solární panely nakupovat a prodávat i v kontejnerovém množství. Začátkem roku 2022 se její sortiment rozšířil o solární měniče a baterie a v květnu téhož roku do její nabídky pro velkou poptávku přibyly i konstrukce. Green Energy Trading prodává jedny z nejkvalitnějších produktů, které jsou dostupné skladem.

Zboží odebírá především přímo od výrobců. Z nabídky si vybere každý, jak majitel chaty, který poptává pár panelů, instalatéři, kteří odebírají paletové množství tak velké obchodní společnosti poptávající celé kontejnery.

Zdroj: Pexels

