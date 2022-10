Přemýšlíte o pořízení fotovoltaické elektrárny, abyste snížili své výdaje za elektřinu? Chcete ji začít využívat už na jaře a nečekat na ni i dvanáct měsíců? Správnou volbou je Energetický Holding Malina. „Solární panely i baterie si necháváme vyrábět a máme komponenty skladem. Můžeme tak zaručit dodání fotovoltaické elektrárny do šesti měsíců od podpisu smlouvy,“ říká zakladatel holdingu Cyril Regner.

Co všechno Malina nabízí?

Pomáháme lidem s řešením obnovitelných zdrojů energie. Zákazníci si u nás mohou vybrat různé technologie, které jim ušetří peníze za elektřinu, dodáváme fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla i dobíječky na elektroauta. Připravujeme projekty na míru každé domácnosti a naší velkou výhodou je velká odbornost.

Zakládáme si na tom, že našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby. Nechceme být jen prodejci fotovoltaiky, ale ti, kteří vám poradí s vylepšením vašeho domova a budou vám v případě potřeby vždy k ruce. To znamená, že připravujeme projekty na míru každé domácnosti, naši obchodně-techničtí zástupci vám poradí se vším, co bude potřeba, pomůžeme s žádostí o dotaci i připojení do distribuční sítě, zajistíme instalaci a následný servis.

Využíváme velmi kvalitní monokrystalické celočerné solární panely s technologií half-cell, díky které můžete maximálně využívat energii ze slunce i v případě, kdy bude část panelu zastíněna například komínem. Samozřejmostí je u nás také výkonný hybridní asymetrický střídač, který je centrem celého systému. V nabídce máme kompaktní nástěnné baterie s životností sedm tisíc cyklů, dva typy tepelných čerpadel i dobíječky pro elektromobily.

Pokud si teď fotovoltaiku objednám, za jak dlouho mi ji nainstalujete?

Dnes je u řady firem zcela běžné, že na instalaci svého projektu čekáte i devět až dvanáct měsíců. Naší výhodou je to, že si necháváme komponenty vyrábět pod vlastní značkou Gen2. To nám umožňuje ručit za jejich kvalitu a odborný servis i mít dostatečné skladové zásoby. Instalace provádíme do šesti měsíců od podpisu smlouvy.

Na kolik mě vyjde průměrná fotovoltaická elektrárna?

Projekty jsou vždy individuální tak, aby odpovídaly potřebám dané domácnosti i nemovitosti. Nejčastěji ale na rodinný dům instalujeme 16 panelů s výkonem 8 kWp, což pokryje 50 až 70 procent spotřeby. Průměrná cena fotovoltaické elektrárny je mezi 400 a 450 tisíci korunami. Díky dotacím ale můžete získat významnou část investice zpět.

Co musím udělat pro to, abych na pořízení fotovoltaické elektrárny dotaci získal?

Celý proces žádosti o dotaci vyřídíme za vás. Stačí, když připravíte na začátku všechny potřebné dokumenty a my poté zařídíme vše ostatní. Navíc můžete průběh neustále online sledovat a případně do něj i zasahovat. Následně přijdou peníze na účet rovnou vám. Zažádat o dotaci se navíc velmi vyplatí. U fotovoltaických elektráren můžete dostat zpět až 205 tisíc korun. V případně kombinace s tepelným čerpadlem či nabíječkou na elektromobily to může být ještě více.

Jaké záruky se na jednotlivé komponenty vztahují?

Určitě doporučuji, aby si lidé, kteří zvažují pořízení fotovoltaiky, dopředu ověřili i jaké garance jednotlivé firmy poskytují. Je to velmi důležité, protože se jedná o systémy, které budete využívat řadu let. V EH Malina zaručujeme, že solární panely neztratí po 25 letech ani 20 procent svého výkonu. Na střídače, který je velmi namáhaný a většinou odchází první, dáváme záruku 12 let a totéž i na baterii.

Energetický Holding Malina a. s. – Energie z první ruky

- Do 6 měsíců vám nainstalujeme solární elektrárnu od podpisu smlouvy

- 25 let garance na výkon panelů

- 12 let záruka na baterie a střídače

- Až 205 tisíc korun pomůžeme vyřídit dotace

Energetický Holding Malina a.s.

800 880 878 (po-pá, 9-16h)

kontakt@malinagroup.cz

www.malinagroup.cz

