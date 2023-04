Portál nehod se ve své analýze podíval na data nehod mladých řidičů v jednotlivých regionech České republiky, které se týkají rychlé jízdy. Mladí řidiči by totiž měli být za volantem opatrnější. Vinou jejich malé vyježděnosti, sklonu více riskovat a často i horšího technického stavu vozidel jsou totiž rizikovou skupinou. Datoví analytici Portálu nehod identifikovali místa, kde by právě mladí řidiči měli zpomalit – často na nich totiž bourají. Ve zlínském regionu jde o zatáčku v otrokovické ulici Objízdná.

Foto: archív Deníku

Podle analýzy Portálu nehod, která se zaměřila na nehodovost mladých řidičů z důvodu nepřiměřené rychlosti, je pro ně nejrizikovějším místem ve Zlínském kraji zatáčka ulice Objízdná v Otrokovicích. Tato ulice „obíhá“ průmyslový areál poblíž otrokovického nádraží. Za poslední dva roky zde řidiči v průměrném věku 24,33 roku způsobili tři dopravní nehody. Příčinou těchto kolizí bylo právě nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

Rizikové místo najdete na Portálu nehod ZDE.

„Na vině většiny kolizí v zatáčce otrokovické ulice Objízdná byla nepřiměřená rychlost jízdy. Průměrný věk mladých řidičů, kteří zde bourali, byl pouze dvacet let. Bohužel jedna z těchto nehod skončila i těžkým zraněním,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod. Podobně vidí příčinu nehod i Besip. „Nehody, ke kterým zde dochází, jsou způsobeny tím, že v daném úseku je povolená rychlost 70 km/h. A to jen na krátkém úseku. Většinou jde o nehody, kdy mezi sebou závodí dvě auta, kdo bude rychlejší, zda ten, kdo jede po obchvatu, nebo ten, co jede po Objízdné. Velmi často zde bourají právě mladí řidiči. Možným řešením by bylo snížit rychlost na 50 km/h,“ popisuje situaci krajský koordinátor BESIP pro Zlínský kraj Zdeněk Patík.

Před časem musely ve zmíněné ulici zasáhnout všechny složky integrovaného záchranného systému kvůli vážné nehodě. Ta si v nočních hodinách vyžádala tři zraněné po střetu dodávky a osobního auta.

„U nehody zasahovali profesionální hasiči z požární stanice Otrokovice," popsal mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička s tím, že se tři zraněné osoby musely být následně převezeny do nemocnice. „Pomáhali jsme zdravotníkům, provedli protipožární opatření a osvětlovali místo nehody," doplnil mluvčí.

Ještě tragičtější následky měla nehoda v otrokovické ulici Objízdná v listopadu 2019. Po srážce dvou osobních automobilů zde zemřela mladá žena. Další tři lidé utrpěli těžká zranění, jeden člověk byl zraněný lehce. Jeden z řidičů nadýchal 0,37 promile alkoholu, sdělila tehdy zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. "Třiadvacetiletý řidič vozidla Seat jel vysokou rychlostí po ulici Objízdná ve směru od kruhového objezdu k ulici Nadjezd, dostal smyk a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s projíždějícím osobním vozidlem Škoda Octavia, které řídil sedmadvacetiletý řidič," uvedla mluvčí. Řidiči obou vozidel byli podle ní těžce zranění. "Těžké zranění utrpěla i pětadvacetiletá spolujezdkyně ve Škodě Octavii a spolujezdkyně stejného věku ve vozidle Seat, která seděla na zadním sedadle. Ta bohužel svému zranění po příjezdu do nemocnice podlehla. Lehké zranění utrpěl čtyřiadvacetiletý spolujezdec z vozidla Seat," uvedla policistka. Dechová zkouška prokázala požití alkoholu u řidiče octavie, u řidiče seatu byla negativní. Předběžná škoda na obou vozidlech byla 190.000 korun.

Zdroj: archív Deníku

Mladí bourají častěji

Rychlá jízda nebo nepřiměřená rychlost je dlouhodobě nejčastější příčinou vážných dopravních nehod – tedy těch, které končí smrtí (40 %). A bohužel velmi často nepřizpůsobí rychlost jízdy předpisům, stavu vozovky a dopraví situaci právě mladí řidiči. „Přidat plyn“ je láká více než jejich starší, vyježděné kolegy. Vinou kombinace rychlé jízdy a nezkušenosti však bohužel mají nehody častěji tragické následky, a i vyšší škody. Potvrzují to jednoznačně data Portálu nehod.

Analýza Portálu nehod totiž jasně ukázala, že poměr počtu nehod zaviněných rychlou jízdou se mění v jednotlivých věkových kategoriích. „Právě ti nejmladší a nejméně zkušení jezdí nejrychleji a poměr nehod zaviněných z důvodu vysoké rychlosti je u nich zdaleka nejvyšší. Více než třetina nehod (34 %) byla u řidičů nejmladší věkové kategorie 18-24 let způsobena právě z důvodu nedodržení přiměřené rychlosti. Proto je více než na místě apel na mladé za volantem, aby byli opatrnější a obezřetnější,“ říká Jan Chalas ze společnosti Data Friends.

Poměr se snižuje úměrně s tím, jak se postupně zvyšuje věk řidičů. U řidičů ve věku 25-31 let je to už výrazně méně – 25,6 %; v další věkové skupině řidičů 32-38 let je to už „jen“ 21,2 % nehod způsobených vysokou rychlostí. „I z našich dat jasně vyplývá, že přibližně každý pátý majitel vozu ve věku 18 let způsobí dopravní nehodu. U řidičů do 24 let je riziko že způsobí nehodu téměř 2,5krát vyšší, než je průměrná nehodovost v ČR,“ dodává Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Mapa rizikových míst varuje řidiče

Portál nehod je užitečným nástrojem pro řidiče při plánování jejich cest, protože si zde mohou na interaktivní mapě dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám – například z důvodu střetu se zvěří, rychlosti, předjíždění či střetu s cyklistou či motocyklistou.

Nehodový portál upozorní řidiče i na konkrétní místa, kde se nejčastěji bourá. Na interaktivní mapě rizikových míst, která je jeho součástí, si mohou na své trase najít lokality, kde se nejvíce stávají nehody vinou riskantního předjíždění, střetu se zvěří nebo vysoké rychlosti. Při projíždění těmito místy by měli být řidiči obzvlášť opatrní.

Mapa rizikových míst zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců. Znalost rizikových míst a větší opatrnost řidičů, pokud jimi projíždějí, mohou přispět k větší bezpečnosti na silnicích.

Zdroj: Zadavatel inzerce

Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.