Litoměřice – Při sjezdu z dálnice D8 na Litoměřicku směrem na Doksany raději zpomalte. Jde o problémové nehodové místo na 35. kilometru této komunikace, kde za poslední dva roky došlo k 15 nehodám.

U Doksan zemřel po středu s autem motorkář | Foto: Zadavatel inzerce

Hlavním důvodem karambolů je nedání přednosti (12 nehod), konkrétně nedání přednosti proti příkazu dopravní značky Dej přednost v jízdě. Při nehodách dochází i ke zraněním, a to nejen lehkým (7), ale i těžkým (7). Podle Jana Chalase ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod, to vyplývá z mapy rizikových míst Portálu nehod.

Data pojišťoven

Zmíněná bilance z posledních dvou let na silnici II/608 potvrzuje, že na Litoměřicku jde o vůbec nejrizikovější místo co do počtu zraněných či mrtvých.

Častým dějištěm karambolů je také úsek dálnice D8 u Lovosic. Pojišťovny tam za poslední dva roky evidují bezmála pět desítek nehod. Jedna z posledních, navíc tragická, se tam odehrála ve čtvrtek 19. května. Srážka dodávky a nákladního auta si vyžádala dva lidské životy. Čísla Portálu nehod reflektují víceméně také zkušenosti dopravních policistů. Jak přiblížila mluvčí litoměřické policie Pavla Kofrová, na základě jejich vyhodnocení se v okrese nacházejí dvě více riziková místa, kde dochází častěji k dopravním nehodám.

Nehoda kamionu u DoksanZdroj: Zadavatel inzerce

„První z nich je u sjezdu z dálnice D8 u Doksan ve směru na silnici II/118 na obec Budyně a Dušníky. Druhé pak kruhový objezd u sjezdu z dálnice D8 u Sulejovic na Lovosicku,“ sdělila Kofrová. (tp, laa)

Zdroj: Zadavatel inzerce