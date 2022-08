Novým lídrem hnutí Ostravak v Porubě je Ing. David Nespěšný, MBA, který na ni nedá dopustit.

David Nespěšný | Foto: Ostravak, hnutí občanů

ředitel školyZdroj: OstravakDavid Nespěšný je rozený Ostravák. Celý život žije v Ostravě-Porubě a podle jeho slov to už nebude ani měnit. Mateřskou a základní školu navštěvoval právě tam. Střední škola ho odvála do Vítkovic a studia zdárně ukončil na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde téměř dvacet let profesně působil. Část svého života věnoval atletice. Byla to právě základní škola Porubská 832 (kdysi Fučíkova), která v něm zažehla celoživotní lásku k tomuto sportu. Dnes je ředitelem AHOL – Vyšší odborné školy. Věnuje se vzdělávání v terciárním stupni a i díky němu opouští každý rok školu do praxe desítky profesně připravených absolventů. Jak sám říká, na „dálku“ a „sprinty“ to už není, ale chůze a posilovna je způsob, jak se udržuje ve formě. Část svého času věnuje, už druhé volební období, komunální politice v Porubě.

Jak jste se dostal ke komunální politice v Porubě?

Přivedl mě k ní dlouholetý lídr porubské části hnutí Ostravak, Martin Drastich, se kterým mě pojí téměř 25 let přátelství. Nejenže spolu kamarádíme, dokonce jsme spolu pracovali na jednom pracovišti na VŠB-TUO. Jednoho dne stál u mě v kanceláři a zeptal se, zda jdu do toho a já odpověděl, že ano.

Veřejné projednávání k projektu tramvaje v Porubě, David Nespěšný uprostředZdroj: Jan Vlček

Proč jste se rozhodl kandidovat v komunálních volbách?

Před osmi lety už bylo cítit, že neustále přelévání moci mezi tradičními politickými stranami začíná lidem vadit. Hodně občanů hledalo jiné, neokoukané tváře v politice. Prostředí a doba byla vhodná k novým iniciativám a my se toho chytli. Vůbec nám nevadilo, že jsme skončili v Porubě v opozici, ale mohli jsme být u toho, když vznikaly nové nápady a vize, uměli jsme se ozvat, když se nám něco nezdálo. Mohli jsme aktivně pomáhat řešit problémy spoluobčanů. A že jich nebylo málo, kteří se na nás obrátili. V tom vidím to pravé poslání člověka v komunální politice.

slavnostní vyřazení absolventůZdroj: Ostravak

Proč právě hnutí Ostravak?

Svěží vítr v komunální politice. Lidé, kteří si netáhnou zátěž z minulosti. Jak říká Lukáš Semerák (zakladatel hnutí Ostravak, poz. red.), jsme hnutí, jehož vedení je v Ostravě a nemusíme si pro rady jezdit do Prahy. Do komunální práce nám nikdy nikdo nemluvil, nikdo nám v Porubě nediktoval, jak máme hlasovat, nikdo nás neovlivňoval, to oceňuji stále a pořád. Taky máme nulové politické ambice, které přesahují hranice Ostravy. Necpeme se do Parlamentu ČR, nerozdáváme dárky lidem před senátními volbami, nás zajímá pouze Poruba, resp. lidé, kteří zde žijí.

David Nespěšný při veřejném úklidu lokality Plesenského potokaZdroj: Jan Vlček

výstup na ĎumbierZdroj: David NespěšnýCo podle Vás Porubu trápí?

Byť ze všech stran slýcháváme, jak je Poruba dobrá adresa, pořád je tu spousta problémů, které by si zasloužily pozornost. Moc si přejeme, aby už byla ukončena ta nešťastná fraška s Tramprojektem. Jak jsem řekl na veřejném slyšení: stavba tramvajové trati v Porubě (lokalita Slovan – Duha – Globus) by byla sama o sobě ekologickou katastrofou. Ale trápí nás také katastrofální stav chodníků, nerozumíme tomu, proč na některé projekty Poruba peníze má, ale na lidské právo jet slušně s kočárkem nebo na vozíku po chodníku ne. Poruba má cca 64 000 obyvatel. Máme nespočet sportovních klubů a spolků v různých věkových kategoriích a ti nemají kde trénovat. Nemáme slušné sportovní haly, tělocvičny. Poruba nepotřebuje monstrum za miliardu, potřebuje běžné tělocvičny. Poruba se doslova utápí v problémech s parkováním, není dořešeno osvětlování přechodů, které jsme iniciovali už v roce 2014. A tak bych mohl pokračovat.

Co byste občanům poradil, resp. popřál?

Moc bych si přál, aby se aktivněji zapojili do dění Poruby, aby chodili k volbám, aby si uvědomili, že lidé kteří o Porubě rozhodují, vycházejí právě z volebních preferencí. Každý má možnost zasáhnout do dění v komunální politice. Přeji nám všem šťastnou ruku v nadcházejících komunálních volbách.

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

