Jak vnímá tuto lokalitu jeden z kandidátů do Zastupitelstva městského obvodu Poruba se dozvíte v tomto rozhovoru.

„Když jsem jako student VŠB pobýval na kolejích, chodíval jsem běhat do Porubského lesa a úspěšné absolvování semestru jsme slavili U Dudáka na Hlavní třídě. Tehdy jsem si řekl, že pokud zůstanu v Ostravě, tak budu chtít bydlet v Porubě. Tak se také stalo a dnes bydlím s rodinou v bytě na Hlavní třídě,“ říká Bohdan Trojak, kandidující za Ostravak, hnutí občanů.

K rozhodnutí bydlet v Porubě vás tedy přivedla nostalgie na studentská léta?

To určitě ne. S pouhou nostalgií na studentská léta bych u své manželky neuspěl. Důvody byly ryze pragmatické. Předně, Poruba, co se týče stavu čistoty ovzduší, je na tom lépe než jiné naše městské obvody. Je zde výborná občanská vybavenost. Nicméně asi největším benefitem je pro naši rodinu Porubský les, kde rádi chodíme s dětmi sportovat.

Takže to asi nejste příznivcem výstavby v lokalitě Myslivna?

Rozumím tomu, že město se musí rozšiřovat, ale mělo by se to provádět s citem a rozumem. Zastavět zelenou plochu uprostřed vzrostlého lesa budovami a protkat toto území obslužnými cestami, je pro mě nepřijatelné. Je nutné si uvědomit, že to není pouze o vykácení stromů a zastavění zelených ploch. Realizace takového projektu přinese násobný nárůst dopravy v této lokalitě. Toto s sebou nese nárůst hluku a prašnosti. A to vše by se odehrávalo téměř pod okny onkologického a dětského pavilonu, které jsou situovány v areálu fakultní nemocnice právě na stranu k ulici K Myslivně. Takže ano, jsem proti všem podobným záměrům, které v konečném důsledku znehodnocují kvalitu bydlení. Ke kvalitnímu bydlení samozřejmě patří i relaxační zóny, které Porubský les občanům jistě poskytuje.

Dnes už ale probíhá stavba apartmánových bytů na ulici Studentská. Zde se už bagry zakously do zelené zóny Porubského lesa.

Bohužel ano. Přesně toto je příklad plíživého ukrajování ploch Porubského lesa. Náš zastupitelský klub hnutí Ostravak byl proti povolení této stavby. Podporovali jsme petici občanů proti této výstavbě. Psali jsme články, burcovali veřejnost. Nicméně jsme jako opoziční zastupitelé v té době neměli při hlasování sílu tento projekt zastavit. Vždy, když kolem této stavby procházím, tak si na tomto příkladu intenzivně uvědomuji, jak malá skupina lidí dokáže protlačit projekt, který jde proti většinovému zájmu obyvatel, a to nejen Poruby.

Jak si můžete být jistý, že většina lidí je proti výstavbě v lokalitě Porubského lesa?

Na základě reakcí z mého okolí a zkušeností s peticí proti výstavbě v této lokalitě vím, že je zde spousta lidí, pro které je Porubský les rychle dostupnou zelenou oázou a chtějí ji uchránit před developerskými projekty. Ostatně myslím, že význam této zelené zóny velmi dobře ukázala doba lockdownu. Spousta lidí si zde našla cestu, aby mohli uniknout ze čtyř stěn a šedivých ulic. Pokud naše hnutí Ostravak uspěje v nadcházejících komunálních volbách, tak budeme nadále usilovat o zachování a zvelebení této lokality tak, aby v maximální míře nadále plnila účel relaxační zelené zóny.

