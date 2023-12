Řada z nás se někdy ocitla v situaci, kdy zakoupený zájezd nebo let nedopadl podle plánu, došlo ke zrušení cesty nebo k jinému nepříjemnému zážitku. Typické to bylo například během covidové pandemie, kdy docházelo k masivnímu rušení letů, zájezdů a pobytů. Někteří cestující se bohužel dodnes dožadují náhrady.

Ondřej Kovařík, europoslanec

Z tohoto důvodu se v Evropské unii začíná projednávat návrh, který práva cestujících a jejich nárok na náhradu vzniklé újmy posílí a také zjednoduší. V dnešní době musí být člověk často právním expertem, aby se nějakého zastání dočkal. To se má ale brzy změnit.

Nový návrh obsahuje některá užitečná zlepšení. Například to, že pokud požadujete vrácení peněz, musí tak prodejce učinit do 14 dnů. Pokud vás letecká společnost či cestovní kancelář nutí, abyste přijali voucher na využití služeb v budoucnu, budete mít právo jej odmítnout či si jej nechat proplatit. Tyto praktiky využívali prodejci často právě během pandemie jako jistou obezličku, a řada klientů tak ani neodcestovala, ani neobdržela zpět své peníze.

S tím se pojí také další opatření, které řeší situace, kdy služby nenakupujeme přímo u dopravce, ale využíváme prostředníky, internetové portály a podobně. Dnes se často jednotliví prodejci vymlouvají jeden na druhého, kdo má co hradit. Nově se povinnost uhradit újmu, pokud nastane, bude týkat všech bez rozdílu a cestující bude muset být předem řádně informován.

Klienti by také neměli do budoucna platit vysoké zálohy za poptávané služby. Dle návrhu by zálohy měly být nejvýše na úrovni čtvrtiny celkové ceny za nakupované služby. Také by se mělo přihlédnout ke složité situaci cestujících s různou formou postižení. Zvažuje se, například, zavedení nároku na cestování zdarma pro doprovod takového pasažéra.

V neposlední řadě hodlá nový návrh řešit situaci, kdy na cesty vyrazíme s využitím více dopravních prostředků, například letadlem a vlakem či autobusem. Dnes platí různá pravidla pro různé druhy dopravy a návaznosti mezi nimi nikdo neřeší. Pokud do budoucna budete chtít v rámci jedné cesty kombinovat více druhů dopravy, tak své nároky budete moci uplatnit, a to i pokud neproběhne podle plánu jen část cesty.

Jsme teprve na začátku projednávání těchto změn. Doufám, že se je podaří rychle schválit, ideálně již v příštím roce. Mohou totiž vyřešit časté problémy při cestování a celkově tak zlepšit postavení cestujících a turistů.

Ondřej Kovařík, europoslanec

