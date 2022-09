Kandidátkou do Senátu volební obvod č. 64 Bruntál.

JUDr. Miroslava Hustáková | Foto: zadavatel inzerce

Občané slyší od rána do večera, že nastává těžká doba, co byste jim poradila, jak se mají nyní zachovat?

V prvé řadě tady nehrozí válka, jakou lidé zažívají na mnohých částech světa, bomby v České republice létat podle všeho nebudou. Tedy pokud se ministryně války nezblázní zcela a neudělá něco nečekaného, co nás skutečně do války dostane.

Je tu nesvoboda, cenzura, proto lidé neví, co se skutečně ve světě děje, jsme součástí změn, které povedou k rozpadu EU. Lidé to už ví, a kdo může, tak se zabezpečuje na zimu nejen zajištěním samostatného zdroje tepla. Bude nedostatek mnoha komodit, pokud budou, tak jejich cena bude pro mnohé občany nedosažitelná.

Dá se s takovou perspektivou něco dělat?

Jen částečně. Pokud se lidé nebudou zajímat o politiku, je jim jedno co s nimi bude, tak se nemohou divit, že oni jsou jedno těm, co v politice působí. Takové následky dnes vidíme.

Já mohu poradit v tomto jediné. Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny, kde lidé volí podle dojmů z médií a osobně většinou kandidáty neznají, tyto volby jsou přesně opačné.

Obecní volby si umožňují zjistit na internetu kdo je kdo, poptat se ve svém okolí. Pokud o kandidátovi nenajdete nic, tak neznámého nevolte.

Vyberte si své zástupce podle toho, jak se zachovali už v minulosti, zda své sliby splnili, nebo ne.

Totéž v senátních volbách.

Buď budou lidé volit ‘‘ovcoidně‘‘, tedy podle toho, že daný senátor patří podle nich do nějaké stáje, a nebo nebudou líní a zjistí si skutečnosti, které by je měly přivést k osobě, která je ochotna a schopna je nejlépe zastupovat.

V prvé řadě to musí být osoba, která bydlí dlouho v daném regionu, zná jeho problémy. Kandidáty, kteří byli dosazení v rámci politikaření doporučuji nevolit, nejdou lidem pomoci, v regionu nic dělat nebudou, když tam ani nebydlí.

Dále bych si dala pozor na politické turisty, kteří vystřídali několik politických stran, včetně té velké KSČ a dnes nám kážou o demokracii.

Dalším kritériem, jak je daný kandidát ochoten a schopen svoji funkci vykonávat může být to, že pokud chce mít funkci senátora jako vedlejšák, tak je to nejen dehonestace dané funkce, ale zejména za sebou valnou stopu nezanechá.

Další kandidáti, kteří projdou takovým sítem, už jsou otázkou vašich životních postojů a názorů a to si už musí každý vybrat sám.

Vyjádřila jsem se k mnoha problémům mnohokrát, podstatné údaje jsou na mém webu: www.hustakovamiroslava.cz

Zadavatel: Trikolora

Zpracovatel: Trikolora