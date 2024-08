Festival Hrady CZ završí svoji letošní pouť po tuzemských památkách už v pátek a sobotu 30. a 31. srpna u hradu Bezděz v Libereckém kraji. Návštěvníci se mohou těšit na historicky poslední koncert kapely Lucie v sestavě s Davidem Kollerem, Daniela Landu nebo Chinaski. Všichni tři jmenovaní interpreti letos v létě hrají pouze na tomto festivalu. V ceně sobotní vstupenky na festival je také volný vstup na hrad Bezděz.

Bezděz | Foto: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Osmá a zároveň poslední letošní zastávka festivalu Hrady CZ. Přesně to představuje dvoudenní program u hradu Bezděz, který v pátek a sobotu 30. a 31. srpna nabídne například poslední koncert skupiny Lucie v sestavě s Davidem Kollerem, Daniela Landu nebo Chinaski, tedy interprety, kteří letos v létě nehrají na žádném jiném festivalu. Program ale nabízí i řadu dalších hvězd české a slovenské hudební scény v romantickém prostředí okolí tuzemských památek.

Návštěvníci se mohou těšit i na Mig 21, UDG, Trautenberk, Jelen, Vypsanou fixu či Jamaron. Punkovou scénu zastoupí Visací zámek, rock slovenští Horkýže Slíže nebo dívčí kapela The Agony.

Skupina Lucie si v čele s Davidem Kollerem užívá festivalovou atmosféru na Hradech CZZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Daniel Landa na Hradech CZZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Kapela Chinaski letos na žádném jiném festivalu nezahrajeZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

JELEN ZAHRAJE PÍSNĚ, KTERÉ NAŽIVO NIKDY NEZAZNĚLY

„Hrady CZ jsou legendární festival s neopakovatelnou atmosféru, jak pro diváky, tak pro účinkující. Moc se těšíme, že se tam letos zase vrátíme, a je nám velkou ctí, že můžeme otevírat sobotní program. Line-up letošního ročníku je opět nabitý velkými jmény, takže se těšíme, že potkáme spoustu kamarádů a hudebních vzorů, a je pro nás čest sdílet s nimi pódium,“ řekl Deníku Jindra Polák z kapely Jelen, která pro návštěvníky Hradů přichystala hned několik překvapení, ať už v podobě úplně nového playlistu z písní, které v minulých letech nikdy naživo nezazněly, nebo v podobě hostující mladé zpěvačky Adély Orlové.

„Pro nás to vše znamená příval nové energie a doufáme, že pro naše fanoušky to bude příjemné letní osvěžení,“ dodal Jindra Polák.

Jelen zahraje písně, které naživo nikde nezaznělyZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Mig 21 zase označují Hrady CZ jako téměř domácí akci. „Zažili jsme na nich za ta léta ledacos: průtrže mračen, blesky, tropy, bylo to první festivalové hraní v covidových časech a tak dále, takže je, na co navazovat, a samozřejmě, že se moc těšíme,“ uvedla kapela.

Mig 21 navíc do playlistu zařazují zcela novou píseň s názvem Život zdá se sladký. Návštěvníkům Hradů také slíbili úžasné projekce.

Mig 21 umí vytvořit skvělou atmosféruZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Tanzmetaloví Trautenberk zase přirovnali Hrady CZ k narozeninovému dortu nebo k Vánocům. „Je to zázračný okamžik, přirovnatelný snad jen k situaci, kdy žena upřednostní logiku před pocity. Jen Hrady CZ se na rozdíl od výše zmíněného dějí osmkrát častěji, a o to větší je to pro nás blaho,“ řekli se smíchem Trautenberk.

„Přemlouvali jsme Aničku (baskytara), aby se na Hrady CZ oblékla z recese jako muž. Řekla nám: ‚Jste šovinistická prasata,‘ a šla si přežehlit sukýnku a učesat vousy,“ dodala kapela.

Na Hradech CZ navíc letos zcela poprvé zahrají nové talenty jako indie-popová skupina Brixtn. Ta na festivalu představí i skladby ze své připravované desky. Mezi nováčky festivalu se dále řadí i interpreti Marcell, fiedlerski, Fast Food Orchestra nebo šumperská sestava Byt číslo 4.

NEJLEPŠÍ MASKA HRADNÍHO KARNEVALU

Areál se v pátek otevírá v 15:30, v sobotu v 10 hodin. V pátek v 19:30 hodin se navíc bude jako již tradičně vyhlašovat nejlepší maska hradního karnevalu. Ten, kdo v masce přijde na pódium, dostane hodnotný dárek. Organizátoři vyberou na každé zastávce festivalu tu nejlepší a 17. listopadu 2024 v rámci velkého finále vyhlásí absolutního vítěze, který získá volné vstupenky na následující ročník Hradů a další odměny.

Festival Hrady CZ i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem a svým návštěvníkům nabízí v ceně sobotního lístku na festival vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Bezděz. Návštěvu festivalu se tedy nabízí zkombinovat s turistikou či výletem na kole. Bezděz patří k nejlépe zachovaným hradům ze třináctého století v Česku.

SOUTĚŽ O ČTYŘI NEJLEPŠÍ FOTKY

Návštěvníci se také budou moci zapojit do fotosoutěže o ceny, které vyhrají autoři čtyř nejlepších fotek z akce na základě veřejného hlasování. Fotografie lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře vkládat přímo z místa konání.

V souvislosti s přáním návštěvníků jsou na Hradech letos k dispozici zastřešené plochy se sezením. Připravený je také hotelový standard ubytování. Lidé mohou za úplatu využít takzvaný VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Vše je připraveno na okamžité přespání bez starostí.

Samozřejmostí jsou placené VIP kempy na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí a cateringovými službami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma.

Vstupenky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Vstupenku na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu za 1200 korun a permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka vyjde na 2100 korun.

Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Vstupenky a ubytování lze také zakoupit nyní společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak za 2900 korun s VIP kempem. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 5000 korun.

Více na www.hradycz.cz

Atmosféra na Hradech CZZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.