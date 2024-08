Zapojte děti do soutěže Technikiáda v Libereckém kraji!

Foto: www.technikiada.cz

Technikiáda: Využijte poslední týdny prázdnin k rozvoji dovedností vašich dětí!

A je to tady – soutěž, zábava, hra! Od 1. června 2024 mají žáci základních škol v Libereckém kraji mimořádnou příležitost zapojit se do krajské soutěže Technikiáda – Liberecký kraj, která se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a náměstka hejtmana Libereckého kraje RNDr. Jiřího Čeřovského. Soutěž bude trvat až do posledního prázdninového dne, takže je stále čas se zapojit a zažít spoustu zábavy a získat skvělé ceny. Nejlepší žáci budou v září za účasti zástupců Libereckého kraje oceněni na slavnostním vyhlašování.

Zdroj: www.technikiada.cz

Co je Technikiáda?

Technikiáda je unikátní dovednostně-vzdělávací projekt, který propojuje formální a neformální vzdělávání v prostředí firem, vzdělávacích a vědeckých institucí. Žáci základních škol se mohou zúčastnit různých aktivit a za své úspěchy získávají herní body – TECHcoiny. Tyto body mohou později směnit za hodnotné ceny. K tomu budou mít vaše děti či vnoučata zaznamenané aktivity v portfoliu dovedností, o kterém se hovoří jako dalším kritériu pro přijímací zkoušky na střední školu. Více informací a registraci najdete na technikiada.cz.

Jak se zapojit?

Registrace je jednoduchá a rychlá. Koukněte na ukázková videa technikiada.cz/jsem-rodic. Pro účastníky jsou připraveny různé aktivity, které mohou plnit nejen v Libereckém kraji, ale i po celé České republice. Každá aktivita má svůj QR kód, který žáci načítají do svého elektronického portfolia dovedností.

Zdroj: Youtube

Co získají vaše děti?

Účast na Technikiádě pomáhá dětem rozvíjet technické dovednosti, které jsou v dnešní době velmi žádané. Děti si vytvoří elektronické portfolio dovedností, které jim může pomoci při volbě dalšího studia. Získané herní body TECHcoiny mohou směnit za zajímavé ceny v tzv. KRÁMKU Technikiády a nebo si je mohou přenést do dalšího ročníku, který odstartuje od 1.9. 2024. A ti nejaktivnější, kteří o prázdniných nasbírají nejvíce TECHcoinů budou 11. 9. 2024 oceněni na slavnostním vyhlášení soutěže za účasti zástupců Libereckého kraje.

Zdroj: www.technikiada.cz

Prázdninová výzva: Dělám, tvořím, opravuji

Prázdniny nemají být nuda! Proto Technikiáda nabízí prázdninovou výzvu „Dělám, tvořím, opravuji i o prázdninách si dovednosti rozšiřuji“. Žáci mohou ukázat své dovednosti, které získali během prázdnin, ať už něco vyrábí, tvoří, opravují nebo sestavují. A s těmito aktivitami a zábavou jim mohou pomoci rodiče i prarodiče.

Příklady aktivit v prázdninové výzvě:

Práce s materiálem: Vyrobte něco ze dřeva, plastu, kovu nebo látky.

Vyrobte něco ze dřeva, plastu, kovu nebo látky. Opravy a renovace: Opravte nebo vylepšete starý předmět.

Opravte nebo vylepšete starý předmět. Modelování: Navrhněte a vytvořte model budovy, mostu, auta nebo letadla.

Navrhněte a vytvořte model budovy, mostu, auta nebo letadla. Stavebnice: Postavte něco z kostek, případně s elektroobvody.

Postavte něco z kostek, případně s elektroobvody. Robotika: Postavte a naprogramujte jednoduchého robota.

Postavte a naprogramujte jednoduchého robota. Deskové hry: Vytvořte vlastní deskovou hru včetně pravidel.

Vytvořte vlastní deskovou hru včetně pravidel. Pokusy: Proveďte pokus z fyziky nebo chemie.

Proveďte pokus z fyziky nebo chemie. Literární tvorba: Napište povídku, esej nebo báseň.

Napište povídku, esej nebo báseň. Umělecké dílo: Nakreslete, jak vidíte svou budoucnost.

Za všechny tyto aktivity může ocenit žáky přímo rodič či prarodič.

Více: https://www.technikiada.cz/vyzvy/prazdninova-vyzva-technikiady/

Zdroj: www.technikiada.cz

Výzva: Staň se krajským reportérem

Pokud děti baví natáčet krátká videa, reelsy nebo si chtějí jen vyzkoušet, jaké to je natočit zajímavou reportáž, mají možnost v rámci této prázdninové výzvy Technikiády v Libereckém kraji. Ty nejzajímavější reportáže budou veřejně představeny a oceněny na slavnostním vyhlašování soutěže Technikiáda – Liberecký kraj v září.

Zadání výzvy:

Najdi v Libereckém kraji firmu, o které si myslíš, že má potenciál být firmou budoucnosti. Natoč krátkou zpravodajskou reportáž (max. 2 minuty), ve které představíš tuto firmu, vysvětlíš, proč si myslíš, že je to firma budoucnosti a co tě na ní zaujalo. Kreativita a originalita jsou vítány!

Více: https://www.technikiada.cz/vyzvy/firma-s-budoucnosti/

Závěrem

Nezmeškejte tuto skvělou příležitost a zapojte své děti do Technikiády ještě dnes! Více informací i o dalších aktivitách v Libereckém kraji naleznete na https://www.technikiada.cz/soutezici-regiony/Libereck%C3%BD+kraj/ Připojte se k nám a zažijte konec léta plný zábavy, učení a nezapomenutelných zážitků!

