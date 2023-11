Pomocné ruce jsou potřeba všude. Dobrovolníci umí s prací pohnout a neziskové organizace si je cení.

Manuální dobrovolnictví spočívá v práci, u které se zapojí celé tělo, především pak ruce. Jde o nevyhnutelné úkony jako je natírání, bourání, stavění a opravy. Dobrovolníkem se může stát kdokoli i bez znalosti jednotlivých řemesel. Stačí se rozhodnout a věnovat svůj volný čas a energii tam, kde je zrovna třeba. Taková pomoc neziskovkám v provozu neskutečně uleví. Manuální práce se totiž v neziskovkách často odkládá a hromadí, není na ni dostatek času, rukou a často ani peněz. Organizace se tak díky pomoci dobrovolníků mohou doopravdy věnovat tomu, proč vznikly.

"V průběhu téměř dvaceti let, co tady žijeme, se skoro na všem podíleli dobrovolníci. Na rekonstrukcích domů, na terénních úpravách, na stavbě a natírání plotů. Té práce je opravdu moc a bez nich si to vůbec nedokážeme představit. Nemohli bychom tady vůbec žít,” říká o výpomoci dobrovolníků Radka Jindrová z komunitního domu pro lidi s mentálním handicapem L´Arche Benediktus v Modletíně.

Pomoc dobrovolníků uvítají organizace jakéhokoliv zaměření, ať jsou zaměřené na kulturu, práci s dětmi či seniory, jedná se o záchrannou stanici nebo ekologické centrum. Šárka Škodová ze střediska ekologické výchovy SEVER odkrývá další význam dobrovolnictví, pro samotné organizace to je totiž příjemná vzpruha: “Momentálně jsou zde v Horním Maršově dobrovolníci důležití kvůli akcím pro veřejnost a údržbě pozemků. Rádi s dobrovolníky udržujeme kontakt, protože si myslíme, že dobrovolnictví je ve společnosti důležité. Rozhodně to je pro nás pro všechny motivační síla,“ zdůrazňuje Šárka.

Přínos manuálního dobrovolnictví tkví podle Pavla Mately, který vede kulturní centrum Farmstudio na Kokořínsku, ve smysluplné činnosti, která se s moderní dobou a odosobněnou prací za počítačem vytrácí. “Manuální pomoc je částečně relaxační činnost, která má potenciál,” dodává bývalý fotograf. Dobrovolníci tu vyčistili nádrž na vodu, takže je možné zalévat stromy a pěstovat různé plodiny. Pomohli s terénními úpravami plochy pro umělecké instalace i částečně postavili podlahu, renovovali židle a dřevěná okna. Významně tu také pomohli s úpravou prostor Galerie odstraněním staré omítky.

V České republice existují mnohé projekty, které dobrovolníky s neziskovkami propojují. Takové bylo i poslání organizace Tamjdem, o.p.s., která měnila svět českých neziskovek celé desetiletí, v posledním roce také s podporou Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund.

