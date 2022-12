Tuto zapeklitou otázku řeší mnoho majitelů psů. Hned v úvodu vám prozradíme, že neexistuje jednoznačná odpověď: Jedno není lepší než druhé – při výběru musíte vzít v úvahu několik faktorů. Pro určité typy psů se hodí obojky, pro jiné zase postroje.

Foto: zooroyal.cz

Výhody postroje pro psy

V poslední době se nicméně veterináři a trenéři psů přiklánějí k názoru, že postroje pro psy jsou vhodnější. Proč si koupit právě postroj:

Jsou šetrnější k páteři pejska. Poskytují větší pohodlí, neškrtí ani netlačí. Nelze se z nich vyvléci, pokud jsou správně nasazeny.

Pro delší nošení nebo jízdu v autě doporučujeme zvolit postroj na psa. Pro vašeho psího kamaráda je určitě pohodlnější a příjemnější.

Postroje pro psy by měly být vyrobeny z měkkého materiálu, jako je nylon nebo neopren, aby vašeho psa nikde netlačily. Podívejte se také po polstrovaných variantách se zaoblenými uzávěry.

Kdy zvolit postroj pro psa

Obecně se postroj na psa hodí pro pejsky menšího vzrůstu, protože jim lépe padne a nehrozí, že by se z něj vyvlékli. Máte-li akčního psa, který vás na procházce hodně tahá a na obojku se „škrtí“, zvažte právě postroj. Síla se rozloží a nebude se koncentrovat do oblasti krku, což je to příznivější k jeho páteři. Zátěž se musí přesunout do oblasti nad ramenním pletencem, kde je to pro psy nejpříjemnější a nebrání jim v pohybu.

Nutno ale dodat, že obojky pro psy se oproti postrojům mnohem snadněji a rychleji nasazují, což ocení hlavně majitelé neposedných psů a štěňat. Při tréninku může být obojek příznivější pro základní výcvik, pes se s ním naučí chodit na vodítku bez tahání. V poslední řadě nesmíme zapomenout ani na cenu, obojky bývají v průměru o chlup levnější než postroje pro psy.

Jak vybrat postroj pro psa

Záleží na tom, k čemu budete postroj využívat. Chcete jej pro běžné venčení, nebo plánujete speciální výcvik: např. k tažení saní nebo na běhání? Právě pro běh, ale i na stopování se hodí postroj pro psa na běhání ve tvaru V nebo také Y (záleží, jaké písmeno tam vidíte), který zpravidla končí u kořene ocasu psa a boční popruhy vedou přes hrudník.

Dalším typem je postroj pro psa ve tvaru H, jenž je ideální pro mladé pejsky a je dobře přizpůsobitelný a univerzální, proto je mezi pejskaři tak oblíbený. Tento klasický psí postroj využijete na běžné venčení, procházky nebo kratší výlety.

Norský postroj je vhodný pro psí sporty, agility nebo flyball, naopak si jej nepořizujte pro štěňata. Oceníte u něj hlavně snadné a pohodlné oblékání. Střih norského postroje kopíruje anatomii psího těla a snesou jej i citlivější pejskové.

Nakonec psa pečlivě změřte

Změřit vám stačí dvě míry: obvod krku v nejširším bodě před předníma nohama a obvod hrudníku kousek za předníma nohama, měřte nejlépe při nádechu. Nepřikládejte metr příliš těsně, aby jej poté postroj netlačil, případně k naměřené velikosti připočtěte 2 až 3 cm.

Postroj svému psovi vyzkoušejte a sledujte bedlivě, jak se v něm chová, jestli jej někde netáhne a netlačí. Přejeme mnoho šťastných vycházek.