Máte pocit, že v obývacím pokoji, ložnici, kuchyni, dětském pokoji nebo jiné místnosti v domě špatně vidíte? Už vás to přestalo bavit a poohlížíte se po novém osvětlení? Vsaďte na stylové lustry, které jsou nejen praktické, ale také pěkné na pohled.

Foto: svetla24.cz

Na osvětlení místnosti záleží

Od toho, jak celou místnost osvítíte, se odvíjí celkový dojem z místnosti. Budete se v ní cítit dobře a útulně, nebo pro vás každá minuta strávená právě tady bude utrpením a budete z ní odcházet unavení a ztrápení?

Osvícení na nás působí víc, než si myslíme. Když k tomu přičteme fakt, že Vánoce jsou za rohem a my si pozveme na návštěvu své nejbližší, na kterých nám záleží a chceme, aby se u nás cítili jako v bavlnce, vyjde nám, že právě teď je nejlepší čas osvětlení řešit.

Jaké typy osvětlení si můžete pořídit?

Když přijde na výběr světel, zjistíme, že nabídka je široká co do druhu i provedení. Každý si může vybrat světlo podle svého vkusu a sladit ho s interiérem. Prvním krokem, který musíte udělat, je rozhodnout o typu svítidla. Na jaké vsadíte? Pořídit si můžete:

Stropní svítidlo

Lustr

Nástěnné světlo

Bodové osvětlení

Podhledové světlo

Stojací lampu

Stolní lampičku

Jak vybrat lustr?

Rozhodli jste se pro lustr? Dobře děláte! Takový lustr by neměl chybět v žádné místnosti. Nejen že ji rozzáří, ale také se postará o jedinečnou atmosféru. Můžeme ho označit i jako centrální svítidlo, doplnit ho pak lze i o další doplňková svítidla jako lampy, lampičky, bodovky nebo nástěnná světla. Přece jen ani ten nejlepší lustr neosvítí každý kout.

Zdroj: svetla24.cz

Nejprve se zaměřte na styl

V jakém stylu je zařízená celá místnost? V jakém duchu se nese váš byt? Lustr by ho měl perfektně doplnit, neměl by nijak provokovat. Vsadit můžete jak na honosný, tak minimalistický lustr, když přijde na styl, vybírat můžete mezi křišťálovými lustry, moderními lustry, rustikálními lustry i designovými svítidly, která jsou elegantní a vyjádří vaše estetické cítění.

Vyberte barvu a materiál lustru

Už dávno lustry nejsou jen z kovu a s bílým krytem, nabídka je dnes mnohem širší. Stejně jako když vybíráte styl, podívejte se do místnosti, zhodnoťte, jaké tam jsou barvy a materiály, podle toho pak vyberte lustr.

Jak vybrat velikost lustru?

Na tu rozhodně nesmíte zapomenout. Správná velikost lustru je naprosto zásadní, odvíjí se od výšky stropu a velikosti místnosti. Do prostoru s nízkým stropem určitě nezavěsíte objemný lustr, který by tam působil až nepatřičně, do velké místnosti zase nedáte maličký lustr, který osvítí sotva prostor těsně pod sebou.

Jakým svítidlem tedy korunujete svůj domov vy?