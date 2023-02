Dámská nebo pánská „poslední svobodná noc“ musí stát za to. Tipy na rozlučku se svobodou v Brně, Praze nebo kdekoli jinde na světě dostanou s tím správným oblečením extra šmrnc. Poradíme ti, jak si vytvořit vlastní tričko na rozlučku se svobodou, a najdeš tu i nejoblíbenější rozlučkové motivy!

Foto: puppynator.cz

Dámské oblečení na rozlučku se svobodou

Korunky, podvazky, šerpy a další detaily mají na rozlučce svoje místo. Dámskou jízdu je nejlepší rozjet v pohodlném oblečení, speciálně navrženém pro tuhle příležitost. V tu chvíli přichází čas na potisk triček na rozlučku se svobodou. Vyber si některý ze střihů a stejnou barvu pro družičky i nevěstu a potiskni si tričko vlastním nápisem, fotkou nebo obrázkem. Originální rozlučkové tričko pro celou partu máš hotové za pár minut a při objednání více kusů získáš navíc slevu až 40 %!

Zdroj: puppynator.cz

Pánské tričko na rozlučku se svobodou

Pánská jízda samozřejmě v ničem nezaostává. Tričko s vlastním potiskem na rozlučku se svobodou pro dámy i pány ti nabízí spoustu způsobů jak být kreativní. Vybrat si můžeš černé tričko pro chlapa i pánská tílka. Potisk na tričko může být například ve formě vtipného nápisu nebo tvé vlastní fotky. Tričko si navrhneš online, takže si s designem můžeš hrát, dokud nebude jeho výsledná podoba dokonalá.

Tričko „Game over“, mikina „Just married“

Nemusíš ani zuby nehty vymýšlet vlastní nápis na tričko pro ženicha nebo tričko pro nevěstu a družičky. Nakonec to klidně může být i mikina s vlastním potiskem – v Online Kreatoru pro tebe máme stovky předpřipravených motivů na potisk rozlučkových triček, mikiny s vlastním potiskem a doplňků. Trička s nápisy „Just Married“ nebo „Game Over“ nejsou žádný problém. Téměř všechny motivy si navíc můžeš doladit podle sebe a za zlomek času i ceny si tak vytvořit opravdu originální tričko na rozlučku se svobodou.

Nejoblíbenější motivy k potisku triček na rozlučku se svobodou

Tričko „Game Over“

Tričko „Just Married“

Tričko „Let's Get Married“

Mikina „She Said Yes!“

Mikina „Goodbye Miss, Hello Mrs“

Zdroj: puppynator.cz

Tipy na úkoly na rozlučku se svobodou – rozlučkové aktivity

Někdo dává přednost rozlučce se svobodou, která trvá aspoň týden a v ideálním případě se koná v Las Vegas, dalšímu stačí jeden divoký večer v ulicích města. Obě tyto možnosti můžou spojovat stejné rozlučkové aktivity, které pomohou rozjet samotnou akci a postarají se o to, aby byla nezapomenutelná.

Tady jsou 3 opravdu zákeřné úkoly na rozlučku se svobodou pro chlapy:

Abstinent

Při této hře se budou bavit snad všichni kromě ženicha. Vezměte ženicha na prodloužený víkend na chatě a nenechte ho prvních 24 hodin vypít ani kapku alkoholu. Jednak bude mít co dělat, aby tento úkol splnil, a taky si bude zaručeně všechno pamatovat!

Zpěvák

Ideální disciplína pro stydlíny. Vejdete s ním do baru a vyberete mu stůl, u kterého sedí dívky. Každé z nich musí zazpívat refrén její oblíbené písničky. Za každou píseň dostane odměnu, ale když ji nebude znát, zaplatí dívkám další rundu.

Group foto

Nastávající ženich si musí získat přízeň co nejvíce děvčat a přimět je, aby se nechala zvěčnit na společné fotce, v jejíž středu bude on. Někomu se to povede jen se dvěma nebo třemi dívkami, ale vyhecujte svého kamaráda, aby jich tam měl aspoň deset!

Tip: Společnou fotku nechte ještě ten den vytisknout na tričko a máte skvělý suvenýr z rozlučky!

Rozlučka se svobodou – úkoly pro nevěstu

Dámská jízda pro nastávající nevěstu by měla být především dobře zorganizovaná. Nezáleží na tom, jestli je to „jen“ jedna noc ve městě, nebo prodloužený wellness víkend, důležité je, abyste byly připravené na všechno – rozmary počasí, bolest hlavy nebo nedostatek volných taxíků.

Proto bude nejlepší, abyste měly role v rámci party rozdělené hned od začátku. Můžete mít třeba jednu hlavní koordinátorku a z vás ostatních může být každá zodpovědná za něco jiného, například za rezervaci restaurace nebo zařízení ubytování či dopravy. (Řekněme si na rovinu, že se zřejmě žádná z vás neujme řízení sama.)

Posbírali jsme pro vás 3 nápady na aktivity na dámskou jízdu:

Sbor

Tento úkol otestuje kouzelné schopnosti nevěsty – dokáže zaujmout cizí muže natolik, aby jí zazpívali? Když se to povede s jedním, ale dobrým zpěvákem, máte o zážitek postaráno, ale pokud nevěsta zlanaří trio, nebo dokonce kvinteto, to bude teprve zábava!

Světosběr

Sbírat polibky na tvář od cizích mužů za určitý časový limit je sice sranda, ale to už je trochu ohrané. Když však tento úkol obohatíte o novou výzvu, aby ti muži byli z co největšího počtu zemí, hra hned získá nový rozměr!

Poslední flirt

Tento úkol má sice trochu pochmurný název, ale slibujeme, že to bude zábava. Vejděte do podniku a nechte nastávající nevěstu získat si srdce libovolného chlapa. Tedy alespoň na jeden drink! Právě to je jejím úkolem, sbalit někoho, kdo ji pozve na panáka.

Tip: V momentě, kdy chlapovi vysvětlíte situaci, může vzniknout nezapomenutelná fotka. Dejte ji jako potisk na tričko a máte fototričko jako dárek – originální, vtipný a plný vzpomínek!