„Peritoneální dialýza mi změnila život, díky ní mohu zase cestovat,“ říká Alois Červenka, který trpí onemocněním ledvin.

Foto: SESTŘIČKA.CZ - DOMÁCÍ PÉČE ZNOJEMSKO s.r.o.

Dlouho žádné potíže nepociťoval, k lékaři se proto dostal až v pokročilém stádiu onemocnění.

„Hučelo mi v uších, měl jsem závratě a stále jsem hledal cestu k nejbližšímu WC. Dlouho jsem si myslel, že jsem jen prochladl a snažil se léčit běžnými léčivy z lékárny,“ vzpomíná. Scénář se několikrát v průběh let opakoval a pacient tak své potíže lidově řečeno „přechodil“. Selhání ledvin, které odhalilo následné vyšetření, potvrdilo, že potíže budou chronické. Alois je čekatelem na transplantaci ledvin a momentálně mu kvalitu jeho života pomáhá zlepšovat právě peritoneální dialýza. Nespornou výhodou je, že tuto metodu lze provádět v pohodlí domova nebo kdekoliv si pacient přeje a není pro ni potřeba dojíždět do dialyzačního centra. Jednou z nevýhod je nutnost dobrého zaškolení pacienta, což je právě úkol, se kterým pomáhá domácí péče Sestřička.cz. Její sestřičky jsou během zacvičovacího období pacientům k dispozici v terénu, tedy přímo v jejich domácnostech.

pan AloisZdroj: SESTŘIČKA.CZ - DOMÁCÍ PÉČE ZNOJEMSKO s.r.o.

Alois díky této intervenci nepotřebuje arteriovenózní píštěl, což je chirurgický zásah mezi tepnou a žílou. Jeho krev se denně očišťuje a zbytková funkce jeho ledvin je tak zachována déle, než je tomu u hemodialýzy. „Naši pacienti oceňují, že si díky peritoneální dialýze mohou déle zachovat schopnost močit přirozeně. Za nás je jednou z nesporných výhod také to, že pacient není připojen na mimotělní oběh, tudíž se redukuje riziko dušnosti, anémie a slabostí,“ popisuje Mgr. Věra Kolegarová, regionální ředitelka sítě Sestřička.cz, která se specializuje na pomoc pacientům s chronickými potížemi ledvin a pomáhá jim seznámit se s principy peritoneální dialýzy. Tým zkušených Sestřiček pomáhá pacientům také s diagnózami chronické pyelonefritidy, glomerulonefritidy, diabetes mellitus či těžké hypertenze a dalších.

Pacienti s chronickými obtížemi ledvin se často musí vyrovnat mimo jiné i s nepříjemnými dietními omezeními. I tuto nevýhodu peritoneální dialýza pomáhá redukovat. Pacienti mají větší dietní volnost ve volbě tuhých a tekutých jídel než u hemodialýzy. Jako každá metoda má i peritoneální dialýza svá úskalí. Největší obezřetnosti musí pacienti dbát u manipulace, aby nedošlo ke vzniku infekce. Edukace a zaškolení pacienta trvá obyčejně dva až pět dní, není potřeba se jej bát. Je to jednoduché, bezpečné a nebolestivé. Zaškolený pacient získá svobodu a kvalita jeho života stoupne, protože může cestovat, pracovat, studovat a nemusí řešit například v zahraničí, kde navštívit hemodialyzační středisko. Pokud by pacientům peritoneální dialýza přestala vyhovovat, kdykoli se dá přejít na hemodialýzu. „Nebojte se peritoneálku zkusit, je to opravdová svoboda,“ potvrzuje Alois Červenka.

Peritoneální dialýzu poskytuje také brněnská Sestřička.cz (dříve TopHelp).Více na www.sestricka.cz.

