Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice vychovává potravinářské odborníky.

Potravinářství je obor budoucnosti. Studuje se v centru Pardubic | Foto: Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Dokážete si představit život bez jídla? Pokud nečerpáte sílu pro život pouze z vesmírné všeobjímající energie, jídlo k životu potřebujete. A vypadá to, že se lidstvo nechystá ani přejít na amarouny, tudíž potravinářství je také obor budoucnosti. A pardubická „Potravina“, která se nachází přímo v centru Pardubic, nabízí maturitní i učební obory týkající se potravinářství. Můžeme tak směle říci, že se jedná o školu budoucnosti – jíst se bude totiž stále.

„Naše škola je unikátní, co se týče skladby studovaných oborů. Není tak divu, že máme spoustu přespolních studentů, některé i ze vzdálených regionů ČR – Ostravska, Karlových Varů či Znojemska,“ vysvětluje ředitel školy Zdeněk Zitko.

A co se tedy dá na této specifické průmyslovce studovat? Uchazeči si mohou vybrat mezi studijními i učebními obory. Kdo baží po maturitě, zamíří na obor analýza potravin (včetně zaměření výživový poradce) či na obor technologie potravin. Kdo by rád získal výuční list, stane se studentem oborů pekař, cukrář, kuchař, číšník a prodavač. A když zjistí, že mu studium na „učňáku“ jde, může pokračovat na škole v nástavbovém studiu v oboru technologie potravin a odnést si tak po dalších dvou letech i maturitní vysvědčení.

Škola je známá v Pardubicích také svou školní prodejnou, kam si chodí lidé pro výrobky šikovných učňů (pekařů a cukrářů) z poctivých surovin, které jsou v krámku k dostání za rozumné ceny. Samozřejmostí jsou dnes také moderně vybavené odborné učebny, a to jak laboratoře, tak školní cukrárny, pekárny či cvičný bar.

Žáci se mohou dostat také na různé praktické stáže, a to jak do zahraničí (Španělsko, Řecko, Německo), tak do českých luhů a hájů (hotel Horal ve Špindlerově Mlýně). Dění na škole můžete sledovat na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku a Instagramu. Ve škole také vychází školní časopis Klásek.

Až půjdete kolem památkově chráněné funkcionalistické budovy od architekta Karla Řepy, na kterou shlíží pardubický zámek a také kostel svatého Bartoloměje, vzpomeňte si na řady úspěšných potravinářských odborníků, které za svou existenci vychovala a určitě také vychová.

