Zdravý chrup je nejen otázkou estetiky, ale i prevence zdravotních problémů. Zubní kazy, záněty dásní, ztráta zubů nebo nepříjemný zápach z úst jsou jen některé z možných následků špatné péče o zuby. A jakou roli v tom hraje naše strava? Jaké potraviny a nápoje jsou pro naše zuby největšími nepřáteli? A jak se jim můžeme vyhnout?

Ilustrační foto | Foto: Clinic for Smile, s.r.o.

Při pohledu na svou oblíbenou čokoládu nebo sklenici osvěžujícího nápoje si jen málokdo uvědomuje, jaký může mít dopad na zuby. Přesto je strava jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují zdraví našeho chrupu. Ačkoli většina z nás má základní povědomí o tom, že cukr není pro zuby dobrý, existuje řada dalších potravin a nápojů, které naše zuby tajně napadají. Podívejme se na některé z nejnebezpečnějších pachatelů.

Neznamená to ale, že bychom se těmto potravinám měli úplně vyhýbat. Důležité je dodržovat správnou ústní hygienu.

Zdroj: Clinic for Smile, s.r.o.

Co nejvíce škodí zubům?

Velice škodlivé je působení cukru, protože cukr je vlastně lepkavý sacharid, který se hravě usadí ve všech koutech zubů a dutiny ústní. Nejhorší jsou nápoje typu cola, energetické nápoje a ovocné šťávy, které obsahují velké množství cukru i kyselin, které demineralizují sklovinu a zvyšují citlivost zubů. Pokud si rádi dopřáváte osvěžující citrusy nebo alespoň jejich chuť v nápojích, ústa si po jejich konzumaci vypláchněte vodou po dobu 30 vteřin. Tak odstraníte ze zubů alespoň část kyseliny.



Dalšími nepřáteli zubů jsou sladkosti, zejména ty lepkavé, jako jsou bonbóny, žvýkačky, karamelky nebo med. Ty se snadno přilepí na povrch zubů a tvoří ideální prostředí pro množení bakterií, které produkují kyseliny a rozkládají sklovinu. Pokud si nemůžete odpustit sladkou chuť, snažte se ji omezit na jedno jídlo denně a po jeho skončení si vyčistěte zuby kartáčkem s pastou a nití.



Také bílé pečivo, brambory, rýže nebo těstoviny jsou pro zuby nevhodné, protože obsahují jednoduché sacharidy, které se rychle rozkládají na glukózu a podporují tvorbu plaku. Mnohem lepší volbou jsou celozrnné varianty těchto potravin, které obsahují vlákninu a komplexní sacharidy, které se pomaleji tráví a nepodporují tvorbu kyselin.

Zdroj: Clinic for Smile, s.r.o.

Seznam potravin, které škodí zubům:

1. Cukrovinky a Sladkosti: Bonbóny, čokoláda, sušenky a další sladké pochoutky obsahují velké množství cukru, který může podporovat růst bakterií a vznik kazu.

2. Nápoje s přidaným cukrem: Sodovky, ovocné šťávy a energetické nápoje často obsahují vysoké množství cukru a kyselin, které mohou erodovat sklovinu.

3. Kyselé potraviny a nápoje: Ovoce jako citrony, pomeranče a další kyselé ovoce mohou obsahovat kyseliny, které mohou narušit sklovinu.

4. Lepkavé a tučné potraviny: Potraviny jako karamel, med, sirupy a další lepkavé sladkosti mohou zůstat na zubech, což podporuje bakteriální růst.

5. Chléb a škrob: I některé potraviny, které nejsou tradičně považovány za sladké, mohou být problémové. Chléb, brambory a další škrobové potraviny se mohou rozložit na cukry, které pak mohou podporovat vznik kazu.

6. Alkoholické Nápoje: Alkohol může vysušit ústa, což snižuje produkci slin, které přirozeně chrání zuby před bakteriemi.

7. Sportovní Nápoje: Tyto nápoje mohou obsahovat kombinaci cukrů a kyselin, což může poškodit zuby.



Některé potraviny, jako černý, šípkový nebo heřmánkový čaj, káva, červené víno, mrkev, borůvky či červená řepa, sice nepoškozují sklovinu přímo, ale mohou na ní zanechat neestetické skvrny. To však neznamená, že bychom měli přestat tyto potraviny konzumovat, neboť je důležité poskytnout tělu všechny nezbytné živiny.

Zdroj: Clinic for Smile, s.r.o.

Jak se chránit před zubním kazem?

Nejlepší prevencí proti zubnímu kazu je pravidelná a důkladná hygiena ústní dutiny. To znamená čistit si zuby ráno a večer kartáčkem s pastou vhodnou pro váš typ skloviny a dásní. Používat také mezizubní kartáčky nebo nit pro odstranění nečistot mezi zuby. A navštěvovat pravidelně dentální hygienistku pro profesionální čištění.

Zdroj: Clinic for Smile, s.r.o.



Kromě toho je dobré dbát na správnou stravu, která by měla obsahovat dostatek vápníku, fosforu, fluoridu, vitaminu C a D a dalších živin, které podporují zdraví zubů a kostí. Mezi potraviny, které jsou pro zuby prospěšné, patří například mléčné výrobky, ryby, maso, vejce, ořechy, semínka, zelená a kořenová zelenina, ovoce s vysokým obsahem vody a vlákniny, bylinky nebo čaj.



A co dělat, když už se zubní kaz objeví? V tom případě je nutné co nejdříve navštívit zubaře, který zhodnotí rozsah poškození a provede vhodnou léčbu. Čím dříve se zubní kaz odhalí a odstraní, tím menší je riziko komplikací, jako jsou bolesti, záněty, abscesy nebo ztráta zubů.

Shrnutí

Zdravé zuby a dásně jsou výsledkem nejen pravidelného čištění, ale také vhodného stravování. Pokud se budete snažit jíst zdravě a vyhýbat se potravinám, které poškozují vaše zuby, můžete si udržet zdravý chrup po dlouhou dobu. Zdravá strava vám také pomůže ušetřit peníze, které byste jinak museli vynaložit na nákladnou zubní péči. Dejte svému jídelníčku prioritu, kterou si zaslouží, a vaše zuby vám poděkují.

Zubní klinika Clinic for Smile Dubová 248/1, Karlovy Vary. Pro více informací nebo pro objednání konzultace můžete kontaktovat kliniku na telefonním čísle +420 720 932 351 nebo na e-mailu mailto:info@clinicforsmile.cz nebo navštivte www.clinicforsmile.cz.