Hledáte užitkový vůz? Pak byste rozhodně měli vyrazit do IMOFA, kde se pyšní opravdu širokou nabídkou užitkových vozů všech druhů. Ať už tedy potřebujete malou či velkou dodávku, valník, chladicí vůz, sypač, nebo originální italské Piaggio pro svou pojízdnou kavárnu, v showroomu IMOFA pro vás vždy najdou ten správný vůz.

Foto: IMOFA

V nabídce společnosti IMOFA najdete kompletně všechny vozy Fiat Professional – modely Fiorino, Doblo, Scudo a Ducato. První zmíněný automobil nabízí nákladový prostor o objemu až 2,8 m3, nosnost až 610 kilogramů a naftový motor 1.3 multiJet. Doblo překvapí nákladovým prostorem o objemu až 4,4 m3. Flexibilní polokombi pro přepravu i 5 osob si můžete vybrat hned v trojici pohonů – naftovém, benzínovém i elektrickém. Model Scudo se pak pyšní nákladovým prostorem o objemu až 6,6 m3, nosností až 1,4 tuny a je k mání s naftovým agregátem či jako elektromobil s maximálním dojezdem 350 kilometrů. Největší Ducato poskytuje prostor o objemu až 17 m3, nosnost až 1,5 tuny a opět naftovou a elektrickou verzi. Model Ducato lze navíc pořídit i ve variantě valník či jen podvozek vozu.

Zdroj: IMOFA

„Velkým benefitem vozů Fiat Professional je prodloužená záruka na 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. V IMOFA máme navíc aktuálně skladem všechny tři modely v různých provedeních a nabízíme je za akční ceny. Ceny užitkových fiatů tak nyní začínají na pouhých 399 000 Kč bez DPH,“ říká vedoucí prodeje společnosti IMOFA Jakub Novotný.

Kromě značky Fiat Professional prodává IMOFA také užitkové vozy Piaggio Commercial. Konkrétně se jedná o modely Porter NP6 a APE. Piaggio Porter NP6 je relativně malý, ale velmi praktický užitkový vůz, který se vyrábí ve variantách valník, sklápěč a podvozek. O pohon vozu se stará 1,5litrový čtyřválec, který spaluje benzín a LPG či CNG. Mezi hlavní výhody tohoto modelu patří nízké provozní a servisní náklady, nízká výška ložné plochy či solidní výbava zahrnující DAB rádio, centrální zamykání či klimatizaci.

Zdroj: IMOFA

„Variabilita Piaggio Porter NP6 rozhodně nekončí u základních variant. Tento model, který může mít i pohon všech kol, umíme zákazníkům dodat upravený jako pluh s rozprašovačem soli, nástavbu s plachtou, popelářský vůz, či dokonce jako hydraulický jeřáb,“ dodává k univerzalitě modelu Porter NP6 Novotný.

Zajímavost v nabídce IMOFA představuje kompaktní tříkolka APE, která existuje více než 70 let a patří k těm nejkompaktnějším, nejobratnějším a nejvšestrannějším užitkovým vozům do města. „Model APE nabízíme ve třech variantách, a to Pick Up, Cross a Van. Fantazii se ale meze nekladou. Piaggio APE lze přestavět třeba i na stylovou pojízdnou kavárnu,“ říká k tomuto netradičnímu modelu Novotný.