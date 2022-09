HAVÍŘOV SOBĚ vznikl sdružením hnutí Nezávislí, Patrioti, nezávislých kandidátů a spolku Životice sobě.

Bc. Darja Škutová | Foto: NEZÁVISLÍ

Spojili nás Havířováci, společná témata, která je trápí, společný zájem změnit Havířov k lepšímu, ale také současná „práce“ a arogance vedení města, kterého máme DOST.

Mezi naše cíle patří zamezení výstavby plynových kotelen a desítek komínů v centru města a odpojení Havířova od stávající teplárny. Dále bojujeme proti plánovanému pseudoobchvatu.

Stejně jako občany i nás trápí nedostatek zubařů a dalších lékařů, proto je chceme aktivně oslovovat a pobídkami přilákat do Havířova. Prioritou je pro nás také výstavba domova pro seniory.

Do Havířova potřebujeme nové investory, nová pracovní místa. Musíme podpořit místní podnikatele, aby Havířováci našli práci přímo v Havířově.

V neposlední řadě chceme zatraktivnit Havířov z hlediska kultury, školství, služeb a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Chceme podpořit turistický ruch, dostavbou smysluplných cyklostezek. Chceme zmodernizovat lesoparky spolu s výstavbou minizoo a interaktivních naučných prvků. Modernizaci potřebuje KD Reneta i Letní kino, kde by vznikl prostor pro pořádání festivalů, drobných i větších hudebních produkcí. Chceme také zjednodušit pořádání velkých i malých kulturních a sportovních akcí, plesů, přednášek, poskytnout a zlevnit prostory, odstranit byrokracii. Chceme férové dotace do sportu i kultury.

Zavedeme online přenosy ze zastupitelstev. Chceme otevřenou a vstřícnou radnici.

O změně dodávek tepla do Havířova se mezi lidmi mluví více než rok. Jak se stavíte ke společnosti ENVEZ a plánovanému odpojení Havířova od teplárny, která více než 60 let dodává stabilní a levné teplo občanům Havířova?

Jsme proti výstavbě plynových kotelen s vysokými komíny uprostřed města, které by znamenaly více škodlivin, prach a hluk u našich domovů.

Ale především nechceme občany uvrhnout do závislosti na stále dražším a dodavatelsky nejistém plynu. S rostoucí cenou plynu by totiž občanům Havířova stoupla razantně také cena topení. Naopak chceme teplárnu Karviná tlačit k výstavbě ekologičtějšího multipalivového kotle a k dojednání co nejvýhodnější smlouvy pro občany a město Havířov. Chceme zachovat dálkový způsob vytápění, levné a stabilní teplo.

Zároveň chceme snížit náklady na bydlení a provoz instalací alternativních zdrojů energií, např. fotovoltaických panelů na střechách domů či budováním zelených střech.

Zdroj: NEZÁVISLÍ

Oproti ostatním stranám máte v programu investice i mimo centrum města.

Ano, dlouhá léta se do okrajových částí Havířova málo investuje. To chceme změnit a pozvednout okrajové částí města, jako jsou Bludovice, Dolní Datyně, Životice, ale i Šumbark nebo Prostřední a Dolní Suchá. A věřte, nejsou to jen chodníky, cyklostezky nebo hřiště, které v těchto místech chybí.

Vraťme se k obchvatu Havířova, proti kterému spolek Životice sobě již roky bojuje. Řeknete nám, proč takto navržený obchvat Havířovu nepomůže?

Havířov netrpí tranzitní dopravou, ale převážně místní, tzn. že většina aut, která do Havířova přijedou, v něm zůstává. Naopak tento pseudoobchvat do Havířova přivede novou nákladní i osobní dopravu. Navazující projekt prodloužené Dlouhé třídy na Podlesí výrazně zvýší dopravu, a to až o 5700 aut denně navíc, což s sebou přinese zvýšeny hluk, emise a prach a zhorší bezpečnost na silnicích uprostřed města.

Paradoxem projektu je, že dle technickoekonomické studie doprava v centru neklesne, dokonce místy vzroste, proto tvrdíme, že se nejedná o obchvat, ale pseudoobchvat, který zničí zejména Životice, Prostřední Suchou, Podlesí i okolní obce, a my přijdeme o zeleň a klid.

Zdroj: NEZÁVISLÍ

