Při léčbě nejrůznějších druhů onemocnění je primárně důležité užívat lékařem předepsanou medikaci.

Vodík jako nejsilnější antioxidant v poškozené buňce neutralizuje volné radikály na vodu, buňky hydratuje a vrací jim jejich původní funkci | Foto: H2World

Věda a medicína jsou ale stále dopředu a přináší každý den nové možnosti. Jednou z největších nadějí do budoucna je podle nejnovějších studií i molekulární vodík (H2). Ten působí v lidském těle jako velice silný antioxidant, pomáhá v boji s oxidativním stresem, s nemocemi srdce či s postcovidovým syndromem, což prokázala řada vědeckých studií. Nově byly také vydány patenty na vodíkovou léčbu s cílem prevence Alzhemerovy choroby. Přinášíme přehled studií, které úspěšně zkoumaly dopady molekulárního vodíku na lidský organizmus.

Molekulární vodík (H2) je jednou z nejjednodušších a nejmenších molekul v přírodě. „Znovuobjeven“ byl japonskými vědci před necelými 20 lety. Od té doby je podrobován dalším studiím, které zkoumají jeho široké pozitivní dopady na zdraví člověka. Podle panelu vědců zabývajících se dopady vodíku pod záštitou European Institute for Molecular Hydrogen Therapy (EIMHT) je H2 díky extrémně malé velikosti a vysoké rozpustnosti v tucích schopen snadno pronikat do nitra buněk a jejích vnitřních struktur. Proto ho lze označit za nejsilnější dostupný antioxidant, a tedy jako nejefektivnějšího pomocníka v boji s oxidativním stresem. To je stav, kdy tělo produkuje příliš mnoho volných radikálů. V důsledku toho může dojít k poškození buněk a vzniku různých zdravotních problémů, včetně předčasného stárnutí, kardiovaskulárních chorob, chronických onemocnění, a dokonce i rakoviny. Molekulární vodík je navíc 176krát silnější než vitamin C a 863krát silnější než koenzym Q10, zároveň je selektivní, tedy vybírá si jen ty volné radikály, které našemu tělu škodí.

Jak molekulární vodík vzniká? Nejjednodušším způsobem je rozbít pevnou vazbu s kyslíkem z vody elektrolýzou například ve vodíkové lahvi. Pokud vodík pomocí elektrolýzy oddělíme a „uvolníme“ od kyslíku, má na lidský organismus rázem pozitivní vliv[ME1] . „Molekulární vodík mě nepřestává fascinovat svojí univerzálností a výjimečnými účinky, které ocení jak profi sportovci, tak i chronicky nemocní lidé. Jsem si jist, že molekulární vodík nám ještě nevydal všechna svá tajemství,“ říká docent Michal Botek z Univerzity Palackého v Olomouci.

Kardiovaskulární onemocnění

Norští vědci z Univerzity v Oslu zkoumali, zda podávání vodíku pomůže pacientům s kardiovaskulárními obtížemi. Zjistili, že inhalace molekulárního vodíku výrazně snižuje oxidační stres a záněty, což jsou hlavní faktory přispívající k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Výsledky studie ukázaly zlepšení funkce cév a snížení rizika srdečních příhod​ (MDPI)​ (BioMed Central).

Respirační onemocnění

Studie provedená na Tokijské univerzitě v Číně zkoumala účinky inhalace molekulárního vodíku u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (COPD). Pacienti inhalovali směs vodíku a kyslíku po dobu 30 minut denně po dobu šesti týdnů. Výsledky ukázaly zlepšení plicních funkcí a snížení zánětlivých markerů, což vedlo ke zlepšení kvality života pacientů​ (Oxford Academic)​ (Examine.com).

Neurologické poruchy

Výzkumníci z americké Harvardské lékařské fakulty zkoumali vliv molekulárního vodíku na pacienty s Parkinsonovou chorobou. Pacienti užívali vodíkem obohacenou vodu po dobu tří měsíců. Studie ukázala zlepšení motorických funkcí a snížení oxidačního stresu v mozku, což naznačuje, že molekulární vodík může být účinný při zpomalování progrese neurodegenerativních onemocnění​ (MDPI)​ (MDPI). Dopady na pacienty s Alzheimerovou chorobou se zase zabývá japonský profesor Shigeo Ohta, jemuž byly aktuálně schváleny dva patenty. „Kombinujeme různě inhalaci a pití vodíkové vody, protože výzkum dokazuje, že vodíková voda může Alzheimerově chorobě předcházet a plynný vodík může Alzheimerovu chorobu léčit i po jejím rozvinutí,“ potvrzuje profesor Shigeo Ohta z Juntendo Univerzity, který doufá, že molekulární vodík přispěje k prevenci a léčbě Alzheimerovy choroby a vodíková medicína obecně pomůže stárnoucí společnosti na celém světě.

Vodíková láhevZdroj: H2World

Metabolické onemocnění

Studie provedená na univerzitě v japonském Kjótu zkoumala účinky vodíkem obohacené vody u pacientů s metabolickým syndromem. Účastníci pili 750 ml vodíkové vody denně po dobu 24 týdnů. Výsledky ukázaly zlepšení lipidového profilu, snížení hladiny glukózy v krvi a pokles biomarkerů oxidačního stresu​ (Examine.com).

Onkologická léčba

Klinická studie v Číně zkoumala účinky inhalace molekulárního vodíku u pacientů s pokročilým stádiem rakoviny plic. Pacienti inhalovali vodík po dobu 4 až 6 hodin denně po dobu pěti měsíců. Výsledky ukázaly zmírnění respiračních symptomů a prodloužení doby přežití bez progrese onemocnění. Další studie zjistila, že pacienti, kteří pili vodíkovou vodu během radioterapie, měli méně vedlejších účinků a zlepšili své biomarkery oxidačního stresu​ (Examine.com).

Postcovid

V České republice probíhá několik významných studií, které se zabývají využitím molekulárního vodíku v medicíně. Docent Michal Botek z Katedry tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci se svým týmem zkoumá nejen vliv vodíku na sportovní výkony, ale také na pacienty s postcovidovým syndromem. Studie provedená na téměř 80 pacientech, kteří prodělali Covid-19, ukázala, že dvoutýdenní inhalace vodíku výrazně zlepšila fyzickou kondici a snížila únavu ve srovnání s placebem. Tento výzkum je jedním z prvních na světě, který ukazuje, že molekulární vodík může urychlit rekonvalescenci po Covid-19 a další respirační onemocnění​ (Žurnál Online / Zpravodajství z UP)​ (CVT UPOL).

Vodíková láhevZdroj: H2World

Budoucnost molekulárního vodíku v medicíně

S rostoucím počtem vědeckých důkazů se molekulární vodík stává slibným terapeutickým prostředkem. Jeho schopnost selektivně neutralizovat škodlivé volné radikály a modulovat zánětlivé procesy z něj činí univerzální nástroj pro léčbu mnoha různých onemocnění. Další výzkum a klinické studie jsou nezbytné k plnému pochopení a využití jeho potenciálu v medicínské praxi. Pro více informací o výzkumu molekulárního vodíku a jeho aplikacích navštivte MDPI a Medical Gas Research.