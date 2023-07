Máte rádi zvířata? A dokázali byste je poznat jen na základě drobného detailu, jako je barva srsti nebo tvar oka? V nově spuštěné soutěži Poznáš mě?, kterou pořádá Samsung společně se zoologickou zahradou Safari Park Dvůr Králové, si můžete své schopnosti ověřit. Pokud navíc rozpoznáte, jaká zvířata se na fotografických hádankách skrývají, můžete vyhrát zbrusu nový telefon Samsung Galaxy S23 Ultra.

Foto: Samsung

Dechberoucí soutěžní snímky nafotil známý fotograf a influencer Honza „Kopernikk“ Řeháček. Ten má na svém instagramovém účtu téměř půl milionu sledujících a své followery pravidelně zásobuje nádhernými fotkami svých psů. Honza tentokrát nechal vlčáky i zrcadlovku doma a vyrazil fotit do Safari Parku Dvůr Králové jen s telefonem. Za pomoci neuvěřitelného zoomu, kterým Samsung Galaxy S23 Ultra oplývá, se mu povedlo zachytit dokonale vykreslené detaily nejrůznějších zvířat. Na obrázcích tak můžeme vidět třeba blízké záběry srsti, očí nebo tlapek.

Zdroj: Samsung

Honza „Kopernikk“ Řeháček tak dokázal, že návštěvníci nepotřebují do zoo brát speciální vybavení a zrcadlovku, aby nafotily krásné fotky zvířat. Stačí k tomu telefon s kvalitním fotoaparátem, který nezabere žádné místo a pohodlně se vám vejde i do kapsy. Bez jakýchkoli technických znalostí pak můžete vyfotit oslňující fotky zvířat nebo rodiny, a to i přesto, že ani jeden z nich nestojí klidně.

Zdroj: Samsung

Focení probíhalo v poměrně náročných podmínkách. Zvířata se totiž neustále pohybují, jak Honza dobře ví, což z nich dělá poměrně náročné modely a modelky. Díky stabilizaci videa dokáže ale Galaxy S23 Ultra fotit i pohybující se objekty, a to ve vysoké kvalitě. Výzvou bylo také proměnlivé počasí, kdy se střídalo oslnivé slunce se zataženou oblohou, nebo dokonce deštěm a kroupami. I v tomto případě ale telefon neměl problém. S vyšším šumem a slabým osvětlením, které je v zoo ve vnitřních expozicích zcela běžné, se vypořádal největší snímač společně s nejrychlejším procesorem. Záběry na závěr zjemnila samotná čočka fotoaparátu, která ztlumila odlesky.

Zdroj: Samsung

A právě stejný model telefonu, který Honza používal při focení, teď můžete vyhrát ve speciální soutěži. K výhře nejvýkonnějšího telefonu z řady S vám postačí, abyste navštívili stránky Safari Parku Dvůr Králové safaripark.cz. Pokud správně uhádnete, jaká zvířata se nachází na detailních snímcích, které známý influencer nafotil, dostanete se ihned do slosování. Kromě smartphonu s pěti čočkami a až 200Mpx širokoúhlým fotoaparátem můžete vyhrát také nejnovějších sluchátka od Samsungu, Samsung Galaxy Buds2 Pro nebo chytrý přívěsek Samsung Galaxy SmartTag. K výhře vám pomůžou nápovědy na webu, které vám zároveň prozradí zajímavé informaci o jednotlivých zvířatech. Soutěžit můžete až do konce července.

Zdroj: Samsung