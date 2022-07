Centrum Plzně prošlo krásnou proměnou, většina veřejných prostor je zelená, opravena a láká k letní procházce za architekturou, i ke kulturním vyžití.

Ubytovat se a dobře se najíst přímo v centru je náš cíl. Navštívili jsem proto Hotel a restauraci Green Gondola, kam nás pozvala a na otázky odpovídá hlavní manažerka Veronika Hůrková.

Kde sídlí váš hotel?

Náš hotel Green Gondola je menším rodinným hotelem v Pallově ulici, výhodou je, že je přímo v centru a sousedí s malebnou Mlýnskou strouhou, krásně opraveným parkem s odkazem na náhon mlýna, který zde v 17. století stával. Park je využíván k odpočinku a k zpříjemnění takového odpoledne lze využít i piknikový koš z naší restaurace - vyzvednete si kompletní vybavení na piknik, jídlo, nápoje i třeba s lahví dobrého vína a užíváte pohodu s přáteli. Parkování u hotelu na uzavřeném parkovišti je po celou dobu vašeho pobytu samozřejmostí.

Když nás zvete do Plzně, bude to určitě i na pivo?

Samozřejmě, čepujeme “echt plzeňská” piva z Černického pivovaru Purkmistr! (Který také disponuje restaurací s velkou terasou a hotelem s pivními lázněmi a bowlingem a je sesterskou provozovnou, pozn.red.). Perfektně ošetřené a načepované pivo spolu s degustačním menu, královskou večeří, nebo pravidelným obědovým menu nabízí Gondola každý den od 11:00.

Čepujeme samozřejmě i ležák Pilsner Urquell a o pivo se tu staráme s láskou. Dodává Karel Míšek, manažer restaurace a hotelu, který se jako dvojnásobný finalista soutěže Pilsner Urquell Master Bartender kvalitě piva věnuje celý svůj profesní život.

Pivo v parku, nebo na zahrádce už jsme si dali, co něco k zakousnutí?

Naše restaurace je poklidnou restaurací vhodnou na romantické posezení. Nejen že vaříme polední menu od jedenácti do dvou, ale hlavně se zaměřujeme na zdravou čerstvou kuchyni. jednou z nejoblíbenějších věcí našeho jídelního lístku je královská degustační večeře, lze ji zakoupit i v rámci pobytového balíčku. Při královské večeři, která je pětichodová ochutnáte průřez naším jídelním lístkem, včetně degustace vína.

Město jsem za celý víkend prošli, co dál?

Buď ještě doporučíme nějaké další místo k návštěvě a prohlídce a nebo odpočinek přece! V Gondole je útulný privátní wellness jehož intimní prostředí je ideálním místem pro načerpání nové energie a regeneraci těla i ducha. Přijďte se k nám ponořit do světa klidu a harmonie a zažít pocit naprosté relaxace. K dispozici vám je vířivka, finská sauna a odpočívárna s lehátky. Odejdete od nás s novou energií, to vám můžu slíbit.

Hodně restaurací se dnes prezentuje na sociálních sítích, kde najdeme informace u vás?

Samozřejmě, že ty hlavní informace najdete na našem webu www.greengondola.cz a pak na facebookové a instagramové stránce Green Gondola. Na obou profilech je vidět život v Gondole, práce našeho týmu, někdy i zákulisí (směje se) a soutěže, třeba právě o pobyt, nebo o vstupenky do wellnessu, královskou degustační večeři atd. Doporučujeme nás sledovat.

Na vašich sociálních sítích jsme viděli i fotky ze svatby?

Je to tak, Green Gondola má velký salonek, který jde rozdělit na dva samostatné menší salonky a lze ho využít na svatby, ale stejně na konference, firemní party, nebo soukromou oslavu narozenin. Spolupracujeme i s koordinátory svateb a dětských oslav, takže pro naše hosty to je zajištění kompletního servisu.

Děkujeme vám, Veroniko za váš čas rozhovoru a děkujeme za příjemný strávený víkend ve vašem hotelu Gondola.

Není zač, jsme rádi, že jste si to u nás užili a zveme i čtenáře Deníku na pobyt do Plzně, do Green Gondoly.

www.greengondola.cz



Rezervace místa pobytu:

+420 377 994 211



Sledujte nás na sociálních sítích a neunikne vám žádná novinka ani soutěž:

www.instagram.com/greengondola

www.facebook.com/greengondola