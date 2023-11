Jen těžko už dohledáme, kdo a kdy poprvé použil spojení univerzitní město právě s Olomoucí. Pravdou však je, že toto označení je s centrem střední Moravy a druhou nejstarší univerzitou spojeno v posledních letech stejně neodmyslitelně jako stověžatá matka měst s Prahou. A právě to, proč tomu tak je, se snaží doložit webový projekt Univerzitní město.

Foto: Univerzita Palackého v Olomouci

Tím totiž Olomouc díky Univerzitě Palackého skutečně je. Aby taky ne, vždyť na pět stálých obyvatel města připadá jeden vysokoškolský student. V současnosti je zde vysoké učení reprezentováno osmi fakultami a téměř třiadvaceti tisíci studenty. Dle mezinárodních žebříčků pak patří do první trojky nejprestižnějších vysokých škol u nás a s téměř čtyřmi tisíci zaměstnanců jde o druhého největšího zaměstnavatele v kraji. Ostatně zájemci o studium se vše potřebné mohou dozvědět již 1. prosince během dne otevřených dveří.

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

Student tady, student tam…

Koncept Olomouc – univerzitní město oceňují i tři tisíce zahraničních studentů z více než sta zemí světa, návštěvníci mezinárodních filmových a divadelních festivalů, a dokonce i prestižní cestovatelský průvodce Lonely Planet nebo deník The New York Times.

V nabídce olomoucké univerzity lze v současnosti najít prakticky vše od teologie, učitelství, práva, tělesné výchovy a sportu přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory či zdravotnické vědy. Posluchači mohou studovat v prezenční i kombinované formě, jeden i více oborů zároveň, a to i mezi různými fakultami. Na výběr mají přes tisíc kombinací studijních programů. Záleží jen na preferencích studentů, a tak lze do „rozvrhu“ zařadit i předměty z oborů jiných. Stačí se jen podívat do Katalogu studijních programů nebo si stáhnout mobilní aplikaci UPlikaci a mohou se přesvědčit sami. Navíc byla olomoucká univerzita donedávna jedinou školou u nás, kde mohou studenti řešit běžnou agendu právě prostřednictvím mobilních aplikací.

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

Na olomoucké univerzitě je kladen důraz nejen na individuální přístup, ale rovněž na výuku cizích jazyků, zahraniční studijní pobyty či praktickou výuku s profesionály v daném oboru. Součástí univerzity je i Vědeckotechnický park, Podnikatelský inkubátor, Kariérní centrum či unikátní Nadační fond. Z druhé strany je studentům dáván dostatečný prostor pro jejich mimoškolní aktivity, ať již na univerzitních sportovištích s vlastní loděnicí či sportovní halou, v oblasti kultury nebo třeba v rámci velkých společenských akcí jako je Olomoucký majáles UP nebo Noc vědců. A komu by to bylo málo, Univerzita Palackého má i vlastní módní kolekci nebo více než čtyřicítku studentských organizací. Každý si tak skutečně přijde na své.

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci