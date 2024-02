Brno Space Days aneb Dny jihomoravské kosmonautiky vypráví o tom, jak významně brněnští vědci a firmy přispívají k objevování vesmíru a jak se k nim mohou přidat i běžní pozemšťané. Odehrají se 5. a 6. března 2024 nejen na Hvězdárně a planetáriu Brno.

Slovy klasika Járy Cimrmana: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.“ Brno a přilehlý Jihomoravský kraj jsou skutečně centrem kosmických aktivit České republiky a Brno Space Days – Dny jihomoravské kosmonautiky jsou kombinací akcí pro veřejnost, nadšence, odborníky i businessmany. Nosným tématem tentokrát budou projekty, které se mají během pár roků vydat na oběžnou dráhu. Čeští kosmičtí vědci a technici totiž dosáhli „dospělosti“. Už nesestavují „jen“ komponenty pro zahraniční zákazníky, ale troufnou si na vlastní, docela velké, a především slušně vybavené družice.

Ve zkratce řečeno, aktuálně se v Brně rodí astronomická observatoř sledující vesmír v ultrafialovém oboru elektromagnetického spektra, družice pro dálkový průzkum Země, e-shop na konfiguraci cubesatů, aparát, který zkusí efektivněji zužitkovat lidskou moč, projekt jaderného elektrického pohonu, který může změnit podobu kosmických letů, a mnohé další…

Co jsou to cubesaty, na co se vlastně používají? A můžete si jeden postavit u vás v garáži? Ať už patříte mezi zkušené kosmoplavce nebo teprve začínající cestovatele vesmírem, přijít můžete také na workshop Spacemanicu a Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu. Nebudou chybět ani praktické ukázky a pokusíme se spojit s jediným růžovým cubesatem ve vesmíru!

O tom všem se můžete přesvědčit na vlastní oči. Součástí Brno Space Days – Dnů jihomoravské kosmonautiky jsou přednášky, setkání s konstruktéry, otevřené dveře do některých vesmírných firem, výstava vesmírných portrétů, workshop pro stavitele cubesatů i premiéra nového představení v digitálním planetáriu.

Na prohlídky otevřených dveřích se přihlásíte, místo ve vesmírné kavárně si rezervujete a účast na workshopu si zaregistrujete – vše zdarma – na https://www.brnospacedays.cz/

Brno Space Days – Dny jihomoravské kosmonautiky vznikly v roce 2018 jako připomínka 40. výročí letu československého kosmonauta Vladimíra Remka a následně první československé družice Magion. Konají se jednou ročně, vždy na jaře. Garantem je Hvězdárna a planetárium Brno, v současnosti se do programu zapojuje více než desítka firem, vědeckých i akademických institucí.