Velký a Malý svět techniky U6 nemůžete o prázdninách minout!

Expozice v U6 | Foto: Jiří Zerzoň

Panorama vysokých pecí v Dolních Vítkovicích je jedním z nejfotografovanějších symbolů Ostravy. Existuje přitom místo, kde ho můžete vidět hned dvakrát. Stačí se postavit před Velký svět techniky. Díky jeho obří zrcadlové čelní stěně si skutečně užijete rovnou dvojitý pohled na ocelové dominanty industriálního areálu. Ale pak už raději vstupte dovnitř. Tam vás čeká totiž ještě více zajímavostí a zážitků.

Velký svět technikyZdroj: Jiří Zerzoň

„Projekt Velkého světa techniky vznikl proto, aby se široké veřejnosti – od těch nejmenších až po ty největší – zpřístupnila věda a technika. Ale zcela jinak, než je běžné ve školách a muzeích. Cílem je, aby si u nás návštěvníci mohli vše vyzkoušet, osahat, pobavit se a prožít na vlastní kůži,“ řekl Tomáš Šiřina, výkonný ředitel Dolních Vítkovic.

Na ploše čtrnácti tisíc metrů čtverečních najdete Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace, Svět přírody a také řadu dočasných expozic. Nachází se zde i Divadlo vědy a 3D kino, konají se zde nejrůznější akce a v době prázdnin jsou zde také příměstské tábory pro děti.

Že je zde věda prezentována skutečně zábavnou formou potvrzují i spokojení návštěvníci, kteří zde mohou každý den a za každého počasí, a to už od podzimu roku 2014, kdy byl Velký svět techniky otevřen. „Je to tady úžasné. Zajímavé pro děti i dospělé. Není to jen o tom, že pasivně přijímáte informace, ale musíte zapojit i mozek a nad exponáty přemýšlet a vyzkoušet si je,“ zhodnotila návštěvnice Kateřina Vránová.

Za osm let fungování už se řada exponátů modernizovala, přibývají nejrůznější novinky. Letos byl otevřen zcela přebudovaný Dětský svět pro děti ve věku od 2 do 6 let, který se hned stal obrovským lákadlem.

„Dětský svět je v přízemí Velkého světa techniky a je otevřen po celý týden. Malí návštěvníci se mohou vyřádit v bludišti, k dispozici mají kuchyňku i minirestauraci. Užít si mohou i hudební studio, vodní svět, farmičku a další. Vstup do Dětského světa probíhá ve dvouhodinových časových intervalech,“ uvedla ředitelka Světa techniky Kateřina Bonito a doplnila, že Dětský svět v novém se mohl na počátku roku otevřít i díky finanční podpoře statutárního města Ostravy.

Kuchyňka v Dětském světěZdroj: Jiří Zerzoň

A pokud by vám náhodou věda a zábava v domě za zrcadlovou fasádou nestačily, můžete zajít ještě vedle do objektu bývalé VI. energetické ústředny, kde se nachází Malý svět techniky U6. I ten je přes prázdniny denně v provozu a ukrývá zajímavá tajemství technických vynálezů.

„Nad expozicí v U6 je navíc ve výšce dvanácti metrů vyhlídková plošina. Uvnitř jsou k vidění i původní obří dmychadla, jakési plíce železáren,“ přiblížil ještě Tomáš Šiřina některé zajímavosti Malého světa techniky U6.

Závěrem pak doplnil i pár praktických věcí. „Návštěvníkům nabízíme desítky parkovacích míst, za které v Dolních Vítkovicích opravdu neplatí. Ve Velkém i Malém světě techniky U6 je denně v provozu kavárna, před U6 i s posezením venku pod slunečníky,“ dodal ředitel Dolních Vítkovic.

Velký svět techniky podle architekta Pleskota

Pod podobou Velkého světa techniky není podepsaný nikdo jiný, než architekt Josef Pleskot, který vtiskl novou tvář a funkci takřka všem dolnovítkovickým stavbám. Návštěvníci podle něj při vstupování do budovy procházejí obří zrcadlovou plochu a zažívají tak zvláštní iluzi přechodu ze světa reálného do světa vědy, idejí a vzdělání.

„Ostravský Velký svět techniky je takový ne úplně obvyklý dům s formou zaobleného rovnoramenného trojúhelníku. Touto svojí formou zakončuje industriální areál Dolní oblast Vítkovice a jako v rohu hojnosti v sobě ukrývá všechny rozhodující poznatky lidstva z oblasti vědy a techniky,“ konstatoval Josef Pleskot.