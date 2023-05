Před více než 30ti lety se v Písku zrodil malý obchod s jízdními koly, který se od té doby rozrostl do jednoho z předních hráčů mezi cyklistickými maloobchody a velkoobchody v rámci ČR. Nabízí široké portfolio světových značek, které CykloŠvec pro český trh zastupuje. Prioritní jsou značky kol a elektrokol Stevens, Galaxy a Totem.

Foto: Cyklošvec s. r. o.

STEVENS V nabídce z německého Hamburku najdete novinky mezi gravel koly např. dva karbonové modely Camino a tři osvědčené hliníkové štěrkolety Prestige, Gavere a Tabor. Hliníkové hardtaily známých jmen Tonga, Taniwha, Applebee a Devils Trail, kde se změnily výrazné druhé barevné kombinace, kdežto standardní a nejprodávanější celočerné verze zůstaly bez změn. Bez výraznějších změn zůstávájí i karbonové hardtaily Sonora, kde je novým detailem otočné zavírání vidlic Rock Shox na řídítkách. Trend integrace pokračuje i u elektrokol. Hardtaily s motorem dostaly zcela novou koncepci rámu s baterií plně skrytou uvnitř spodní trubky již od základního modelu E-Tremalzo. Populární řada celoodpružených elektrokol E-Inception má dokonce na svém vrcholu v podobě modelu AM 9.7.1 limitovanou edici motoru Bosch G4 CX Race. Všechna ekola s motory Bosch jsou již postavena na chytrém systému Bosch Smart. Dílčí změny se samozřejmě týkají i městských kol a elektrokol, silně zastoupených v nabídce hamburské značky. Stejně tak stále pokračuje možnost postavit si silniční kolo snů dle vlastních představ v rámci Stevens Custom programu.

GALAXY Vlastní značka s širokou nabídkou dětských kol, koloběžek, odrážedel ale i sportovních MTB a crossů střední třídy. Portfolio značky se rozšířilo o několik základních BMX modelů v různých provedeních pro začátečníky i pokročilé. Na dámy myslí značka nejen crossy Elara ale i specifickými MTB modely Unity, které doplňují pánskou řadu MTB 29“ Skylab. Junioři i jezdci s menší postavou se zase příjemně svezou na inovovaném 27,5“ modelu Kvant.

Akční ceny dětských a juniorských kol Galaxy se týkají i novinek na skladě. Zmiňme např. oblíbený lehký hliníkový 24“ model Kentaur ve dvou barvách, s pevnou vidlicí a sportovní výbavou Shimano 1x9. V nabídce je i verze s odpruženou vidlicí s názvem Pavo. Širokou škálu dětských i juniorských cyklistů uspokojí nabídka mnoha barevných variant kol od velikosti 16“ přes 20“, 24“, 26“ až po 27,5“ se sníženým rámem. Spolehlivé vybavení, lehké hliníkové sportovní verze i ekonomické Hi-Ten varianty, odpružené i pevné vidlice. Na www.cyklosvec.cz/detska-kola jistě naleznete vhodný stroj pro vaše ratolesti.

TOTEM Domácí značka elektrokol z Orlických hor. Střední třída elektrokol je doménou značky a nové modely jsou určeny pro vyjížďky v mírném terénu, cykloturistiku a rekreaci. MTB linii zastupuje model Maurice Pro na 29“ kolech vzniklý stejně jako ostatní modely značky ve spolupráci s japonským výrobcem motorů VINKA. Silná baterie Samsung integrovaná do spodní rámové trubky a spolehlivý výkon 80Nm motoru jsou zárukou příjemného svezení. Nejinak tomu je i u plně vybaveného SUV modelu DELTA se sníženým rámem, určeným pro každodenní použití např. při dojíždění do zaměstnání s občasným dobrodružstvím v terénu. Doplňují to modely Explorer, Mythos nebo celoodpružený Carry aj.

Šíře nabídky zahrnuje i celou řadu dalších, neméně významných značek. Nexelo - sortiment kvalitních komponentů a doplňků např. světla, zapletená kola, brašny, přilby, lahve aj. za zajímavé ceny. Známá španělská značka Catlike má od loňského roku nového portugalského majitele. Portfolio zůstává v podobném duchu – špičkové cyklistické přilby a tretry nabité nejnovějšími technologiem určené nejen pro špičkové jezdce.

Řetězy KMC v celé šíři nabídky, maziva a čističe RSP a Cyklostar mj. používané v servisním centru FOX/Marzocchi, ochrana plášťů Tannus Armour, ráfky a napletená kola Rodi a Black Jack, oblečení Progress, Craft a mnoho dalšího.

Vyberte si kolo nebo elektrokolo pomocí našeho nového průvodce. Poradí jak vybrat to správné pro vás. Na www.cyklosvec.cz/kola nebo www.cyklosvec.cz/elektrokola navolte výšku postavy a průvodce vám doporučí vhodná kola nebo elektrokola, která máme na skladě. Lze zde filtrovat dle kvality komponentů, materiálu rámu, typu vidlice, velikosti kol, značky, barevnosti apod. www.cyklosvec.cz/rady-a-tipy-jak-vybrat-kolo.

Zdroj: CYKLOŠVEC s. r. o.

CYKLOŠVEC je spolupořadatelem seriálu cyklomaratonů pro širokou veřejnost Galaxy Stevens série a podporuje i Jihočeský MTB pohár. Cycling team STEVENS CYKLOŠVEC PÍSEK Jardy Hronka, který vás zve již na 8. ročník MTB závodů STEVENS MTB VÍKEND - Memoriál Jiřího Vinklera v pátek 23.6. závod dvojic a v sobotu 24.6.2023 na STEVENS MTB MARATON KUKLE do KUKLE u Tálína. Info: www.cyklosvec.cz/stevens-mtb-vikend-2023

Zdroj: CYKLOŠVEC s. r. o.

Zorganizovali jsme letos na jaře zahájení cykloturistické sezóny v Písku - Cykloslet 2023. Uskutečnil se start pochodu i cyklovyjížďky z CYKLOŠVEC na Živec do Píseckých hor a start cyklojízdy na gravelech na trase Písek - Hamburk v délce 880 km i testování kol a elektrokol v prodejně CYKLOŠVEC, U Hřebčince. Foto zde.

Závodníci teamu Galaxy CykloŠvec Stevens sbírají řadu předních umístění na silnici, MTB i v cyklokrosu v Čechách i v zahraničí. Info: www.cyklosvec.cz/team

Zveme vás v neděli 3. 9. 2023 na Švejkovu neděli turistický pochod a cyklojízdu okolím Písku. Start a cíl bude na nádvoří Přemyslovského hradu a Pracheňského muzea v Písku. Testování kol a elektrokol proběhne 3.9. v prodejně CYKLOŠVEC Písek, U Hřebčince 2509 od 8 do 12 hod. Info: www.cyklosvec.cz/svejkova-nedel

Prodejna a servis CYKLOŠVEC Písek, U Hřebčince 2509

Novou prodejnu a servis CYKLOŠVEC i nově zrekonstruované autorizované servisní středisko odpružení FOX a Marzocchi v Písku najdete U Hřebčince 2509. Najdete nás na křižovatce hlavních silnic - Praha, České Budějovice,Tábor u hypermarketu Albert, Benziny a Fiatu. /mapa/. Video z nové prodejny a ze servisu.

Zdroj: CYKLOŠVEC s. r. o.

Nabízíme zde široký sortiment značek, které CYKLOŠVEC dováží do ČR: Galaxy, Stevens, Kenda, Catlike, Fox Racing Shox, Marzocchi, Rodi, Black Jack, Deda, MUD, RSP, Sigma, Velo, KMC, M-Wave, Nexelo, Crops aj. , ale i dalších světových i tuzemských značek Totem, Crussis, Fuji, Orbea, Lectron, Dema, Bianchi, Shimano, Elektropower, Selvo aj.



Otevírací doba: Po - Pá: 8 - 17 hod. Sobota: 9 - 12 hod.

email: pisekuhrebcince@cyklosvec.cz

tel. 382 206 450, 382 206 442, mobil: 739 023 723

Zdroj: CYKLOŠVEC s. r. o.

Předností obchodu je pohodlné parkování a testovací dráha, které umožňuje velké parkoviště přímo u vchodu do prodejny i zázemí s velkým skladem dílů i kol a elektrokol, které jsou ihned k dispozici v širokém výběru velikostí a barev. Před naším obchodem CYKLOŠVEC v Písku, U Hřebčince najdete nabíjecí stanici na elektrokola POWERBOX. Lze nabíjet současně 4 elektrokola.

Prodejna, servis a půjčovna CYKLOŠVEC Písek, Harantova 1317

V Harantově ulici č. 1317 /mapa/, kde se další prodejna CYKLOŠVEC po rekonstrukci nachází, najdete široký sortiment kol a elektrokol, ale i kvalitní servis a půjčovnu kol, elektrokol i lyží. Info: www.cyklosvec.cz/pujcovna

Zdroj: CYKLOŠVEC s. r. o.

prodejna: Harantova 1317, mobil 603 754 762

Otevírací doba: Po - Pá: 9 - 17 hod. Sobota: 9 - 12 hod.

email: pisekhar@cyklosvec.cz

Celou nabídku CYKLOŠVEC si můžete prohlédnout i objednat v eshopu www.cyklosvec.cz.

Navštivte prodejny a servisy CYKLOŠVEC a naše další weby a sociální sítě: www.galaxy-bike.cz

www.stevens-bikes.cz

www.instagram.com/cyklosvec.cz

www.facebook.com/CYKLOSVEC

Najdete nás i na našem Youtube kanále.

Těšíme se na Vaši návštěvu.