Pro pravidelné účastníky, ale i dovolenkáře, kteří plánují projet Krušné hory na kole a hledají akce a cyklistické závody pro veřejnost, máme dobrou zprávu! Chystáme další ročník Koloshop Festu a opět se bude na co těšit. Zapište si do diáře 12.-14. června v Teplicích - Novosedlicích.

Foto: KOLOSHOP s.r.o.

Středa

Na co vás kromě pohodové atmosféry, testovacích stánků a skvělé kávy nalákáme? První den začneme pozvánkou na cyklo závod ze série VLK, při kterém účastníci zdolají Cínovec s převýšením 621 metrů na trati dlouhé 12,4 kilometru. Motivací k poměření sil s krušnohorskými kopci budou krásné výhledy a afterparty za cílovou páskou.

Čtvrtek

Závodem na kole sice náš festival odstartuje, ale v programu si na své přijdou i běžci. Hned další den totiž zahajujeme společným výběhem s trail2gether. Věříme, že není nic lepšího, než vyměnit občas asfalt za terén a naši ambasadoři znají místní lesní pěšinky lépe než kdo jiný. Naplánovanou trať pod vedením Krušnoběžců a Wudyho zvládnou i mírně pokročilí. Pokud vám chybí obutí, nezoufejte, vybavíme vás testovacími modely běžeckých bot Dynafit, Saucony nebo On.

Protože Koloshop Fest se koná těsně před začátkem prázdnin, přednáška a výstava Srdcem na kole Českem s autorem stejnojmenné knihy Hrícou, bude to pravé pro načerpání inspirace k letnímu objevování. Jak si správně naplánovat stravu tak, aby vám výlet nepokazil prázdný žaludek a nedošla vám energie zase poradí trenér Ondra Bula. Dále se potom u mikrofonu vystřídají zástupci Shimano a Bosch s představením novinek z kategorie elektrokol.

Zdroj: KOLOSHOP s.r.o.

Pátek

Během posledního dne čekáme fronty. Hlavními hvězdami pátečního programu totiž budou Kateřina Neumannová a Eva Vrabcová Nývltová, které vám rády věnují svůj autogram. Máme velkou radost, že obě české sportovní osobnosti přislíbily svoji účast a vy se tak s nimi můžete u nás potkat osobně.

V odpoledním programu nesmí chybět ani trocha toho adrenalinu. Kousky, nad kterými zůstává rozum stát, předvede během své biketrial show Tomáš “Žoržo” Eibl. Pokud máte odvahu, můžete se stát jednou z jeho překážek a pozorovat, jak kolem vás tenhle borec na kole dokáže skákat a balancovat.

Na závěr jsme zařadili i tradiční dětské cyklo závody. Tímto zveme malé závodníky do Koloshop bike parku, aby si zasoutěžili ve čtyřech kategoriích podle věku. Kdo by chtěl, může si před startem nechat pomalovat obličej a jet maskovaný třeba jako tygr. Přiznáváme, že dětský závod patří k našim nejoblíbenějším částem programu. Sledovat, jak bajkeři řádí na trati za prodejnou, bylo naším snem od začátku jeho budování. Bikepark bude otevřený nejen pro děti, ale všem cyklistům, a to nejen po dobu festivalu. Bikepark je otevřený prakticky 24/7. Určitě stojí za vyzkoušení.

Pak už rozdáme ceny v tombole a tím se s vámi i letošním ročníkem rozloučíme… jenže jak to tak bývá, v hlavách nám tou dobou začnou vyskakovat nápady na Koloshop Fest 2025.

Zdroj: KOLOSHOP s.r.o.