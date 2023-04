Zveme Vás dne 21. 4. a 22. 4. na testování kol a elektrokol značek Stevens, Galaxy, Orbea, Totem, Lectron, Fuji, Elektropower, Selvo aj. do prodejny CYKLOŠVEC v Lidické ul. 179/47 v Českých Budějovicích.

Foto: CYKLOŠVEC s.r.o.

Testujeme v pátek 21.4. od 10 do 18 hod. a v sobotu 22.4. od 9 do 17 hod. Odborně vám poradí a nastaví kola i elektrokola náš zkušený tým prodejců a mechaniků.

Ochutnávka nealko piva PITO z Pivovaru Samson a iontové nápoje zdarma.

Info: prodejna CYKLOŠVEC České Budějovice v Lidické ul. 179/47, email: cbudejovice@cyklosvec.cz, tel.: 733 626 379.

Otevírací doba prodejny a servisu: Po - Pá 10 - 18 hod., Sobota 9- 12 hod. Testování kol a elektrokol nabízíme zdarma.

Další info: https://www.cyklosvec.cz/aktuality/pozvanka-na-testovani-kol-a-elektrokol-21-22-4-2023-do-c-budejovic-cl829-php7

Zdroj: CYKLOŠVEC s.r.o.

V prodejně CYKLOŠVEC Písek, U Hřebčince 2509 proběhne 28. - 29.4. také testování kol a elektrokol. Další info: https://www.cyklosvec.cz/cykloslet-a-testovani-kol-a-elektrokol-s-cyklosvec

Zahájení cykloturistické sezóny v Písku se uskuteční v prodejně CYKLOŠVEC Písek, U Hřebčince 2509 v sobotu 29.4.2023 pod názvem Cykloslet.

Zdroj: CYKLOŠVEC s.r.o.

Termíny a místa dalších testování najdete: zde

Start pochodu i cyklovyjžďky do Píseckých hor z CYKLOŠVEC na Živec bude probíhat v prodejně CYKLOŠVEC Písek od 9 do 11 hod., Cíl: chata Živec od 10:30 do 15 hod. Destinace Strakonicko - Písecko zde pokřtí novou Turistickou vizitku k této jarní akci 29. 4. 2023 s KČT ČPA "Z CykloŠvec na Živec" a proběhne zde putovní výstava "České rekordy s Agenturou Dobrý den…"

1. Trasa pro pěší : Z CykloŠvec přes Jarník na Živec cca 5,5 km

2. Trasa pro pěší i MTB: Z CykloŠvec přes přes Semice, Vohybal, Jarník na Živec cca 9 km

3. Cyklotrasa: Z CykloŠvec přes Semice, Nový Dvůr, Tálín, Vysoký Kamýk, Albrechtice nad Vltavou a Jarník na Živec cca 38 km

Stačí pak potvrdit absolvování vybrané trasy na Razítkových místech. V cíli do 15 hodin bude pro prvních 100 úspěšných účastníků připraven Diplom.

V cíli na chatě Živec v přírodním parku Písecké hory je otevřena restaurace i možnost opékání buřtů, ryb a večer 29.4. pálení čarodějnic.

V 11 hod. proběhne start jízdy GRVL880 Písek - Hamburk - Nápad ujet trasu 880 kilometrů na kolech vznikl spontánně společně s přípravou projektu "Kola pro Radost". Trasa na gravelech Stevens povede podél Vltavy, Labe po silnicích a cyklostezkách z jihočeského Písku až do německého Hamburku do sídla výrobce kol a elektrokol Stevens bikes. Během cesty budeme potkávat cyklisty a propagovat aktivity, které organizujeme a tímto způsobem informovat všechny, kteří chtějí zažít cyklistiku. Výzva dorazit do cíle a podpořit tak dobrou věc, není jen na nás. Přidejte se k nám a pokud nás po cestě potkáte budeme rádi. Info: https://bikegroup.webnode.cz/grvl880/

Vyberte si kolo nebo elektrokolo pomocí našeho nového průvodce. Poradí jak vybrat to správné pro vás. Na www.cyklosvec.cz/kola nebo www.cyklosvec.cz/elektrokola klikněte na obrázky - Vybrat podle toho, kde budeš jezdit a Vybrat podle typu kola a v následujících krocích navolíte i výšku postavy, kde vám průvodce doporučí vhodná kola nebo elektrokola, která máme na skladě. Lze zde filtrovat dle kvality komponentů, materiálu rámu, typu vidlice, velikosti kol, značky, barevnosti apod. www.cyklosvec.cz/rady-a-tipy-jak-vybrat-kolo.