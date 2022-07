Přednost před jinými nemocnicemi dala té prachatické trojice mladých lékařů. Jedním z nich je MUDr. Miroslav Štimpl, který pracuje na radiologii. „Já jsem původně ze severních Čech. Studoval jsem v Plzni a sem do zdejší nemocnice jsem se dostal až v rámci studia šestého ročníku, kdy jsem tu trávil celoroční stáž. Od prvních dnů se mi líbilo jak město, tak hlavně nemocnice. Všichni se mi tady věnovali, jak jim časové možnosti dovolovaly,“ řekl usměvavý lékař.

Mladí lékaři (zleva) Miroslav Štimpl, Jiří Kotek, Tomáš Sláma | Foto: Nemocnice Prachatice.

SLUŠNOST, FÉROVOST, BYDLENÍ

Skvělý přístup kolegů i vedení nemocnice si pochvalovali i MUDr. Tomáš Sláma z Plzně a MUDr. Jiří Kotek z Českého Krumlova. „Je tu větší spektrum pacientů ze všech oborů, dostáváme se zde ke spoustě operací, k nimž bychom se v těch fakultních nemocnicích nedostali,“ uvedl na adresu prachatické nemocnice Tomáš Sláma, který pracuje na chirurgii. „V těch větších nemocnicích se sice dělají výkony, které my tady neuvidíme, kdo chce ale dělat základní medicínu, a dělat ji dobře, tedy mít nakoukané výkony, osahané, tak si myslím, že není lepší místo než okresní nemocnice,“ dodal poslední z trojice Jiří Kotek, který pracuje rovněž na chirurgii.

Aktuálně má nemocnice volná místa pro lékaře absolventy na interně, ARU, ale i dalších operačních oborech. „Rádi všem zájemcům osobně ukážeme pracoviště a představíme naši nemocnici. Osobní přístup, slušnost a férovost, bydlení, zajímavé finanční ohodnocení i zpětná vazba od mladých nedávno nastoupivších kolegů ukazují, že máme co nabídnout,“ doplnil zástupce náměstka pro lékařskou péči a primář Radiodiagnostického oddělení MUDr. Roman Čerkl.

Nemocnice Prachatice, a. s. chce poskytovat svým pacientům komplexní péči. Kromě skvělých lékařů, zdravotních sester a záchranářů se zde o pacienty stará také nutriční terapeutka. Ta má dle slov hlavní sestry Ivany Čížkové za cíl péči o výživu pacientů. „Nutriční terapeut je důležitý k zajištění nutriční péče o pacienty s důrazem na systém vyhledávání nutričního rizika těchto pacientů a diagnostiku stavu výživy a stanovení nutričních cílů,“ přiblížila svou práci Adéla Havlová.

NUTRIČNÍ SCREENING

V praxi to dle jejích slov funguje tak, že je každému pacientovi, který je do nemocnice přijímán, udělán nutriční screening, kdy se hodnotí nejen míra stresu, ale také BMI nebo třeba množství shozených kilogramů. Na základě toho vyjde nějaké číslo, a to pak určuje, jestli bude potřebovat nutričního terapeuta či nikoliv. „Automaticky je nutriční terapeut vázán na Centrální jednotku intenzivní a resuscitační péče (C-JIRP), protože kdo je zde hospitalizován, je přirozeně ve velkém stresu. Sami víme, že v takových chvílích potřebuje každý pacient jiný druh stravy,“ vysvětlovala Ivana Čížková. Dalším krokem je pak vzdělávání rodinných příslušníků. „Aby v okamžiku, kdy je pacient propuštěn domů, věděli, jak se o něj starat,“ dodala.

HLÍDÁ STRAVU

Jestli si ale představujete, že je nutriční terapeut celou dobu zavřený jen v kuchyni, pletete se. „Tohle se mi tady v prachatické nemocnici moc líbí. Mohu tady být v kuchyni, na oddělení i v poradně,“ řekla Adéla Havlová. „V kuchyni dohlížím na strukturu jídelníčku, aby odpovídal kalorickým tabulkám. Pak chodím po odděleních a kontroluji jídlo i tam. Často se objevují pacienti s alergií na lepek, mající zánětlivá onemocnění, diabetes nebo jiná chronická onemocnění. Na internetu jsou sice dostupné informace, ale už tam není napsáno, že pokud člověk omezí sacharidy, musí navýšit bílkoviny, a tak se snažím pacientům poradit co a jak,“ přiblížila Adéla Havlová svou náplň práce.

Vize do budoucna jsou takové, že by zde chtěli rozšířit nutriční ambulanci. Ta v současné době funguje jednou do měsíce, kdy si sem pozvou ty nejrizikovější pacienty, kteří potřebují být kontrolovaní. „Abychom to mohli udělat, chceme přijmout nové nutriční terapeutky, ideálně dva až tři úvazky,“ uvedla Ivana Čížková.

TEPLÉ VEČEŘE

Další z priorit je i obnova teplých večeří, které zde měli od pondělí do čtvrtka. „Teď máme dlouhodobě nemocnou dietní sestru, ale do budoucna bychom na to rádi navázali,“ řekla Ivana Čížková. „Pacienti, kteří musí bohužel nemocnici navštívit opakovaně, se po teplých večeřích přímo ptají,“ vyprávěla. Současně s tím dodala, že přispět to má i k menšímu plýtvání jídlem. „Když se podíváte na skladbu jídla, střídá se pečivo s pomazánkovým sýrem, salámem a tak pořád dokola. I pro ošetřovatelský personál je mnohem snazší nalévat polévku než mazat x chlebů a rohlíků, které se třeba nakonec vyhodí,“ poukázala na nevýhodu.

Hodně nutričních terapeutů dává přednost soukromé praxi, v případě Adély Havlové ale vyhrála prachatická nemocnice, a to i přesto, že je z Českých Budějovic, kde také absolvovala praxi. „Nelíbilo se mi tam. Ta nutriční terapie tam není tolik rozvedená, člověk tam skutečně pracuje spíše v té kuchyni,“ řekla. „A tady je skvělý kolektiv,“ pochvalovala si.

HLEDAJÍ NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY

Teď v červenci čeká prachatickou nemocnici modernizace centrálních operačních sálů, kde by měla vzniknout nová ortopedická jipka. „Budeme instalovat řadu přístrojů z programu React-EU. Do svých řad tak v prachatické nemocnici hledáme nové kolegyně i kolegy. Hledáme všeobecné sestry, perioperační sestry, záchranáře i absolventy,“ řekla Ivana Čížková. „Možná je individuální domluva i zkrácené úvazky. Pokud by se stalo, že ta práce nesplní jejich představu, nesedne někomu, pak je naší snahou mu najít jiné místo. Hlavní je, aby je ta práce, kterou chtějí dělat, bavila. Zastáváme totiž heslo, že když je spokojený zaměstnanec, odvádí kvalitní práci. Nebráníme se tak jakémukoliv úvazku a lidem, kteří nejsou z Prachatic, nabízíme i bydlení. Více informací si zájemci mohou najít na https://www.nempt.cz/zdravotnici/zamestnani/,“ uzavřela povídání.