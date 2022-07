Nemocnice Prachatice, a. s. poskytuje svým pacientům komplexní péči, nejen tu intenzivní a na akutních lůžkách, ale rovněž i tu následnou. Vracet pacienty zpátky do života. To je cíl, který mají na Oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Prachatice, a.s.

Prachatická nemocnice: Naše následná péče vás postaví na nohy | Foto: Nemocnice Prachatice.

V současné době se tu dle slov vedoucí sestry Marie Pešlové stará o pacienty jeden lékař, osm sester, tři ošetřovatelky a ošetřovatelé, tři sanitáři a sociální pracovnice. Každý všední den dochází i dva rehabilitační pracovníci.

„Poskytujeme komplexní následnou péči pacientům z interního, chirurgického, ortopedického a ARO oddělení. Věnujeme se hojení chronických ran u hospitalizovaných pacientů,“ řekla staniční sestra Marie Pešlová s tím, že na oddělení jsou tři sestry, které mají certifikovaný kurz pro péči o nehojící se rány.

Velký důraz tu kladou na podporu výživy u pacientů a spolupracují s nemocniční nutriční terapeutkou. Každému pacientovi, který je do nemocnice přijímán, je udělán nutriční screening, kdy se hodnotí nejen míra stresu, ale také BMI nebo třeba množství shozených kilogramů. Na základě toho vyjde nějaké číslo, a to pak určuje, jestli bude potřebovat nutričního terapeuta či nikoliv. „Automaticky je nutriční terapeut vázán na Centrální jednotku intenzivní a resuscitační péče (C-JIRP), protože kdo je zde hospitalizován, je přirozeně ve velkém stresu. Sami víme, že v takových chvílích potřebuje každý pacient jiný druh stravy,“ vysvětlovala nutriční terapeutka Adéla Havlová. Dalším krokem je pak vzdělávání rodinných příslušníků. „Aby v okamžiku, kdy je pacient propuštěn domů, věděli, jak se o něj starat,“ dodala.

Hodně nutričních terapeutů dává přednost soukromé praxi nebo velkým nemocnicím, v případě Adély Havlové ale vyhrála prachatická nemocnice, a to i přesto, že je z Českých Budějovic, kde také absolvovala praxi. „Nelíbilo se mi tam. Ta nutriční terapie tam není tolik rozvedená, člověk tam skutečně pracuje spíše v té kuchyni,“ řekla. „A tady je skvělý kolektiv, do kterého hledáme další mladé nadšené kolegyně, jako jsem já,“ pochvalovala si.

TEPLÉ VEČEŘE

Další z priorit nemocnice je i obnova teplých večeří, které zde měli naši pacienti od pondělí do čtvrtka. „Teď máme dlouhodobě nemocnou dietní sestru, ale co nejdříve se k tomu chceme vrátit,“ řekla hlavní sestra Ivana Čížková. „Pacienti naši kuchyni často chválí a po teplých večeřích se přímo ptají,“ vyprávěla. Současně s tím dodala, že přispět to má i k menšímu plýtvání jídlem. „Když se podíváte na skladbu jídla, střídá se pečivo s pomazánkovým sýrem, salámem a tak pořád dokola. I pro ošetřovatelský personál je mnohem snazší nalévat polévku než mazat x chlebů a rohlíků, které se třeba nakonec vyhodí,“ poukázala na nevýhodu.

PODPORUJEME REHABILITACI

V prachatické nemocnici odoperují ročně stovky totálních endoprotéz kyčlí a kolen. Proto zde kladou velký důraz na rehabilitaci a podporu mobility pacientů nejen na ortopedii, ale i v následné péči. „Snažíme se o nácvik soběstačnosti a pomáháme s návratem do domácího prostředí, pomáháme zprostředkovat kompenzační pomůcky nebo pečovatelskou službu. Pokud není návrat do domácího prostředí možný, pomůžeme zprostředkovat sociální řešení situace - žádosti o nástup na sociální lůžko, do domova pro seniory či domova se zvláštním režimem,“ přiblížila Marie Pešlová činnost LDN.

Zdejší lékař i sestry musejí být obrněni trpělivostí, mnohdy musejí řešit deprese a další stavy, které jsou u pacientů s delší dobou hospitalizace běžné. S pacientem a s rodinou musí diskutovat o každém postupu či úpravě léčebného režimu. Důležitá je následná edukace rodin v péči o jejich blízké.

K dispozici zde mají 25 lůžek, z toho čtyři mohou být využívána jako lůžka sociální péče. V současné době by ve svých řadách rádi uvítali nového lékaře. „Snažíme se na našem oddělení udržovat nepříliš formální, klidnou, ale přesto profesionální atmosféru. Věřím, že najdeme lékaře, který nás podpoří v naší práci a doplní náš tým. Může to být mladší lékař nebo i starší zkušený, případně i praktický lékař či lékařka, který má zájem o práci mezi lidmi ve fajn kolektivu a chce spolu s námi stavět pacienty na nohy a vracet je do života,“ dodala Marie Pešlová.

Aktuálně je vypsané výběrové řízení na primáře Oddělení následné péče s nástupem možným na podzim. „Rádi přijmeme i lékaře absolventy na interně nebo v operačních oborech. Všem zájemcům osobně ukážu pracoviště a představím naši nemocnici. Osobní přístup, slušnost a férovost, zajištění bydlení, zajímavé finanční ohodnocení i zpětná vazba od mladých nedávno nastoupivších kolegů ukazují, že máme co nabídnout,“ doplnil zástupce náměstka pro lékařskou péči a primář Radiodiagnostického oddělení MUDr. Roman Čerkl. Více informací o volných pozicích najdete na https://www.nempt.cz/zdravotnici/zamestnani/.

Před necelým rokem dala přednost prachatické nemocnici před jinými i trojice mladých lékařů. Jedním z nich je Miroslav Štimpl, který pracuje na radiologii. „Původem jsem ze severních Čech. Studoval jsem v Plzni a sem do zdejší nemocnice jsem se dostal až v rámci studia šestého ročníku, kdy jsem tu trávil celoroční stáž. Od prvních dnů se mi líbilo jak město, tak hlavně nemocnice. Všichni se mi tady věnovali, jak jim časové možnosti dovolovaly,“ řekl usměvavý lékař.

SLUŠNOST, FÉROVOST, BYDLENÍ

Skvělý přístup kolegů i vedení nemocnice si pochvalovali i MUDr. Tomáš Sláma z Plzně a MUDr. Jiří Kotek z Českého Krumlova. „Je tu větší spektrum pacientů ze všech oborů, dostáváme se zde ke spoustě operací, k nimž bychom se v těch fakultních nemocnicích nedostali,“ uvedl na adresu prachatické nemocnice Tomáš Sláma, který pracuje na chirurgii. „V těch větších nemocnicích se sice dělají výkony, které my tady neuvidíme, kdo chce ale dělat základní medicínu, a dělat ji dobře, tedy mít nakoukané výkony, osahané, tak si myslím, že není lepší místo než okresní nemocnice,“ dodal poslední z trojice Jiří Kotek, který pracuje rovněž na chirurgii.