Na svatého Valentýna si nadělila Nemocnice Prachatice, a.s. dárek v podobě otevření Ortopedické JIP.

Foto: Nemocnice Prachatice, a.s.

V rámci dlouhodobého rozvoje ortopedického oddělení Nemocnice Prachatice vyvstala potřeba zajišťovat pooperační péči u pacientů po náhradách velkých kloubů na samostatné jednotce intenzivní péče. Skutečným impulsem vyčlenit pacienty po ortopedických operacích z centrální JIP, ale mohlo být i období covidové, kdy bylo nutné hygienicky jednotlivé obory oddělit a ne nadále centralizovat.

Logisticky a časově se projekt sjednotil s rekonstrukcí a modernizací operačního sálu chirurgie, která probíhala od června loňského roku. Při realizaci využila prachatická nemocnice dotační titul REACT-EU, díky němuž zakoupila přístrojovou techniku za bezmála 55 milionů korun, část přístrojového vybavení se využila pro novou jednotku intermediální ortopedické péče a pro vybavení operačního sálu.

Zdroj: Nemocnice Prachatice, a.s.

Tímto se dle MUDr. Martina Stárka dostáváme pomalými kroky ke stále zmiňované potřebě navýšit operace a pokusit se snížit čekací doby na TEP velkých kloubů.

„Zvýšit operativu ano, ale ne za cenu snížení kvality, chceme jít nadále hlavně cestou dodržování vysokých standardů a optimalizace péče na všech úrovních, včetně prevence a včasné léčby a sledování preartróz,“ doplnil primář.

„Hlavní benefit nové jednotky spatřuji ve zkvalitnění péče o pacienty po velkých operacích. Prostory odpovídají a vyškolený personál se může zaměřit čistě na ortopedickou problematiku spojenou s krátkodobým peri- a pooperačním obdobím. Ve spolupráci s lékaři anestezie tak můžeme pro jednotlivé druhy operací u různě rizikových pacientů modelovat typy analgézie, pomocí protokolů a schémat sledovat a eliminovat bolest. To nám umožní včasnou vertikalizaci a snížení dalších komplikací po náhradách velkých kloubů jako tromboembolická nemoc atd. Prostory nové JIP jsou pro včasné zahájení rehabilitace ideální,“ uvedl primář oddělení MUDr. Stárek.

Zdroj: Nemocnice Prachatice, a.s.

Nezastupitelnou rolí v léčbě pacienta je časná pooperační rehabilitace při endoprotezách kloubů. Spočívá v edukaci pacienta jak před operací, tak v průběhu hospitalizace až do jeho propuštění do domácího léčení.

„Kvalifikovaný personál využívá kondiční a analytické metody, metody na neurofyziologickém podkladě a má k dispozici široké spektrum vybavení jako jsou motodlahy na kolena, ramena a zápěstí, motomedy, moderní vertikalizační chodítka, závěsný systém ,cvičný pohyblivý chodník,“ uvedla vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Zuzana Láchová.

Oddělení rehabilitace poskytuje komplexní rehabilitační péči pacientům jak ambulantním, tak i hospitalizovaným. Rehabilitováni jsou dospělí i dětští pacienti.

Hlavní náplní lůžkové rehabilitace je poskytování komplexní rehabilitační péče pacientům po operacích a úrazech napříč všemi odděleními.

Úlohou ambulantní péče je pomáhat pacientům odstranit co nejvíce zdravotní potíže spojené s onemocněním pohybového aparátu a zlepšení fyzické soběstačnosti, kdy pro každého pacienta vytváříme individuální rehabilitační plán a odpovídající terapeutické postupy.

https://www.nempt.cz/komplement/rehabilitace/

Zdroj: Nemocnice Prachatice, a.s.



14. únor byl pro nemocnici významným dnem i v dalších směrech. Gynekologicko-porodnické oddělení získalo novou posilu do svého týmu.

Na post primáře nastoupil MUDr. Vladimír Študent, ten v čele primariátu vystřídal Bohuslava Wackerhausera, který toto oddělení vedl od roku 2014.

Primář MUDr. Vladimír Študent byl řadu let asistentem na lékařské fakultě Univerzity Karlovy, působil přes rok na Mayo Clinic v Rochesteru v USA na oddělení gynekologické chirurgie v úseku gynekologické onkologie, mezi lety 2020 až 2023 byl vedoucím lékařem jednotky intenzivní péče, Centra onkologické prevence a zástupcem přednosty a primáře ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze.

„Budoucnost oddělení vidím pozitivně,“ uvedl s úsměvem na tváři nový primář oddělení. „Zaměříme se na přirozené porodnictví a velmi osobní přístup v malé rodinné porodnici s péčí o ženy před porodem i po něm. Vedle běžné gynekologické neodkladné péče, konziliární nemocniční péče pro lékaře jiných odborností i pro gynekology - porodníky ze spolupracujícího více či méně širokého okolí, bych se rád alespoň částečně držel svého kopyta. V nově budovaném centru onkologické prevence navážu na svůj dlouhodobý background v léčbě a prevenci gynekologických nádorů, a to ideálně ve spolupráci s Onkogynekologickým centrem v Nemocnici České Budějovice. Budu vychovávat mladé lékaře a předávat jim své zkušenosti. Chci získat důvěru pacientek i celého týmu, aby několikaletá tvrdá práce, která je před námi, vedla ke stabilizaci a zvýšení kvality péče v celém regionu,“ doplnil MUDr. Vladimír Študent.

A proč si vybral právě Prachatice? „Díky opravdové podpoře Jihočeského kraje,“ uvedl.

„Častou otázkou je, zda hledáme nové kolegy? Na toto můžu odpovědět takto: Kdo dnes nehledá? To platí tím spíše v menších nemocnicích. Jenže my máme zájem zejména o ty lékaře, kteří se chtějí v nemocnici nejen učit, ale současně ji sami rozvíjet, být součástí změny, pracovat v pozitivní náladě a dostávat za to odpovídající plat. Tedy jestli tento článek čtete a přemýšlíte podobně, nebojte se se mnou nezávazně spojit,“ vyzval zájemce z řad lékařů primář oddělení.

https://www.nempt.cz/luzkova-oddeleni/gynekologicko-porodnicke/

Zdroj: Nemocnice Prachatice, a.s.

Nemocnice Prachatice, a.s. je rovněž hrdým držitelem ocenění „Spokojená rodička“. Již osmým rokem je nemocnice zapojena do projektu PPP – Přirozený Porod v Porodnici. Cílem je nabídnout budoucím maminkám přívětivé prostředí v kombinaci se vstřícným přístupem zdravotníků, s respektem k individuálním potřebám rodiček i tempu porodu, bez nadbytečných zásahů do jeho průběhu.

Zdroj: Nemocnice Prachatice, a.s.

Zdroj: Nemocnice Prachatice, a.s.

Zdroj: Nemocnice Prachatice, a.s.