Nemocnice Sokolov je nedílnou součástí moderního zdravotnictví skupiny Penta Hospitals, která si klade za cíl poskytovat komplexní a kvalitní péči pacientům. Klíčovým prvkem fungování nemocnice je odbornost a spolupráce mezi odděleními, která je předpokladem pro dobrý pocit z kvalitně odvedené práce.

Bc. Andrea Novotná, personální ředitelka Nemocnice Sokolov | Foto: Nemocnice Sokolov s.r.o.

O tom, jak nemocnice funguje a jak se v ní zaměstnancům pracuje, jsme si povídali s ředitelkou personálního úseku Bc. Andreou Novotnou.

Co bychom si měli vybavit, když se řekne Nemocnice Sokolov?

Nemocnice Sokolov se pyšní širokým spektrem odborností, od ambulantních specialistů, přes akutní medicínu až po následnou péči. To umožňuje pacientům řešit své zdravotní potíže v jednom zařízení, což je zvláště výhodné pro plynulý průběh léčby. V posledních letech prošla nemocnice řadou rekonstrukcí a modernizací, ať už ve smyslu rozšíření spektra svých služeb, tak i jejich kvality.

V čem spočívá kvalita, kterou zmiňujete?

Každoročně investujeme spoustu peněz do vybavení a modernizace oddělení. V poslední době to byl například nový mamograf či první plně automatizovaný lékárenský skladový systém v České republice. Velký důraz klademe na stálé zvyšování kvality i bezpečnosti poskytované péče, proto nabízíme velkou podporu našim zaměstnancům v rámci odborného i osobnostního vzdělávání. Organizujeme konference, semináře a kurzy, které umožňují zvyšování či prohlubování jejich kvalifikace. Sledujeme současné trendy ve zdravotnictví a poskytovanou péči se snažíme co nejvíce přizpůsobit individuálním potřebám každého z našich pacientů.

Zdroj: Nemocnice Sokolov s.r.o.Máte co nabídnout i studentům či absolventům?

Již během studia nabízíme různé formy stáží a praxí. Máme též stipendijní program pro studenty v posledním ročníku studia, ať se jedná o studenty lékařských fakult či budoucí sestry, tak i pro nelékařské obory. Pro absolventy lékařských fakult jsou pak v rámci nemocnice k dispozici akreditovaná pracoviště a rezidenční místa, která poskytují potřebný praktický výcvik a školení pod dohledem zkušených zdravotníků.

Zdroj: Nemocnice Sokolov s.r.o.Proč by u vás měli chtít lidé pracovat?

V současné době má nemocnice 650 stálých zaměstnanců, kterým nabízíme kromě práce v moderním prostředí a příjemném stabilním týmu celou řadu benefitů. Pět týdnů dovolené je u nás standardem, stejně tak příspěvky na stravu. Organizujeme sportovní i kulturní akce pro stmelování týmů i pro celé rodiny. Dále poskytujeme podporu v administrativních záležitostech, jako je pomoc s úřady či s přestěhováním do Sokolova.

Zkrátka se snažíme, aby se u nás všem pracovalo co nejlépe a byli za svou práci náležitě oceněni. Těší nás, že v naší nemocnici pracují zaměstnanci i více než 40 let.

Aktuální přehled volných pozic a kontakty na personalistky Nemocnice Sokolov naleznete zde: https://www.pentahospitals.cz/nemocnice-sokolov/kariera/