Ničivý požár z roku 2008 vzal Průmyslovému paláci kromě celého levého křídla také historicky významnou vitrážovou malbu od Mikoláše Alše zvanou Orba a lov z roku 1890. Hlavní město Praha v současné chvíli hledá kvalitní fotografie, podle kterých by sklářští mistři určili správnou barevnou škálu malby. Nová malovaná vitráž je tak výzvou nejen pro jakéhokoliv návštěvníka Průmyslového paláce, který si před požárem malbu fotil, ale také pro vitrážníka Zdeňka Kudláčka, který má za úkol vytvořit věrnou kopii tohoto historického skvostu.

Vitrážová malba Orba a lov od Mikoláše Alše | Foto: Jiří Wagner

Je tomu již třináct let, kdy Průmyslový palác, ústřední dominantu celého holešovického Výstaviště postihl požár. Ten nenávratně zničil celé levé křídlo paláce a společně s ním shořela i malba z roku 1890 od známého českého malíře Mikoláše Alše zvaná Orba a lov, která až do osudného požáru zdobila štít levého křídla.

Restauraci skleněných historických vitráží poškozených extrémním žárem má na starosti české sklářské studio z Nového Boru Kolektiv Ateliers, který vede umělecký sklář Zdeněk Kudláček. Součástí těchto prací je také tvorba kopie unikátní malby od Mikoláše Alše, která na ploše téměř 19 metrů čtverečních zobrazovala ženu s obilným snopem, představující Orbu a muže s oštěpem jako alegorii lovu.

Renovace vitráží je velmi komplexní a precizní práce. Poté, co jsou jednotlivé okenní tabule šetrně sundány a převezeny do Nového boru, teprve začíná velmi přesně vedený proces obnovy. Okna jsou rozebírána za pomoci kleští. Každý kus skla se musí opatrně vyjmout a následně ošetřit.Zdroj: Výstaviště Praha a.s., Jiří Šebek

Každé jednotlivé sklo je očištěno macerováním v čistícím roztoku a následně znovu poskládáno do okenních olověných H profilů v rámci skleněné tabule.Zdroj: Výstaviště Praha a.s., Jiří Šebek

Hledá se ztracený Aleš

V současné chvíli však mistři skláři z Kolektiv Ateliers stojí před obtížným úkolem. Pro zhotovení malby s co nejpřesnějším určením barevnosti jednotlivých skleněných výplní vitráží a zachování autentického historického odkazu je potřeba kvalitní fotografie původní vitrážní malby od Mikoláše Alše. Nyní mají skláři k dispozici zachovanou kresbu a jednu starou fotografii. Jelikož se však jedná o zcela detailní a vzácnou malbu, která musí být vyobrazena co možná nejvěrněji a do nejmenších podrobností, je zapotřebí najít kvalitnější fotografii.

Praha tak společně s odborníky hledá kvalitní fotografii malované vitráže ze štítu vyhořelého levého křídla a obrací se na Pražany a návštěvníky areálu Výstaviště s prosbou o poskytnutí fotografie, na které by byla malovaná vitráž zachycená.

Hledané Alšovo dílo není jediným umělcovým výtvorem v Průmyslovém paláci. Renovací prochází i jeho další alegorie, která nese název Průmysl a věda. Ta byla díky svému umístění v pravém křídle Průmyslového paláce před požárem uchráněna.Zdroj: Výstaviště Praha a.s., Jiří Šebek

Tak trochu alchymie, ale i věda

Dochovaná kresba nyní poslouží jako předloha pro novou malbu, kterou má na starosti vitrážník Zdeněk Kudláček a vedoucí studia Kolektiv Ateliers. Poskytnutá fotografie ve vyšší kvalitě pomůže odborníkovi určit přesné odstíny barev pro zhotovení nové malby. Jedná se o zcela detailní a vzácnou malbu propracovanou do nejmenších podrobností.

Kromě renovace původních skel je součástí obnovy i doplnění mozaik skly novými. Ty se samozřejmě musí nabarvit tak, aby odpovídaly originálům. To je dle Zdeňka Kudláčka jedna z nejnáročnějších částí renovace, je totiž zapotřebí vyladit přesný odstín. Vzhledem k tomu, že barvy po zapečení v peci získávají jiný barevný tón, je nutné postupně vyzkoušet více variant tak, aby vypálené sklo mělo kýžený odstín.Zdroj: Výstaviště Praha a.s., Jiří Šebek

Ojedinělý je i postup, kterým finální výtvor vznikne. Nejde totiž o malování barvami tak, jak si asi většina z nás dovede představit. „Ve skutečnosti nejde o barvu, ale jemně namleté nízkotavitelné sklo, z kterého vytváříme jemný pudr. Tento skleněný pudr pak smícháme na skleněné pískované destičce pomocí tříče s pojidly. Rozdílně pracujeme i podle toho, jestli chceme získat mastnou, nebo vodovou konzistenci. Mastná varianta vzniká smícháním pudru s terpentýnem a damarou, nebo sítotiskovým olejem, někdy přidáváme i petrolej. Naopak vodová varianta se míchá s destilovanou vodou a medem nebo cukrem, případně s arabskou gumou, občas i s trochou octa,“ vysvětluje Zdeněk Kudláček netradiční metodu.

„Míchání a zkouška vypalovací a konturovací barvy je důležitý krok. Jde o to vychytat správný odstín na jednotlivá nová skla. Důraz klademe také na stejný dekor či způsob původní výroby. Veškerá skla jsou malována na prosvětlovacím stole, což je omatovaná tabule skla, která je podsvícena světlem. Imituje tak finální světelné podmínky v okně, což je důležité k odhadnutí odstínu a intenzity nánosu sklářské barvy. Cílem je, aby nová skla nebyla rozpoznatelná od původních. U nás namíchanou barvu na vitráže nanášíme různými druhy štětců z veverčích, kuních a jezevčích chlupů, ale i syntetických vláken. Po nanesení na sklo necháme barvu uschnout a poté jí dáme vypálit do pece na zhruba 550 stupňů celsia. Po výpalu je třeba sklo velmi šetrně odchladit tak, aby v něm nebylo napětí a následně nepraskalo. Tvorba kopie zabere zhruba tři měsíce. K tomu ještě jeden a půl měsíce tvorba šablony, řezání, skládání, letování, kytování, čištění a montáže,“ dodává Zdeněk Kudláček.

„Naším cílem je, aby rekonstrukce významné historické budovy jako je Průmyslový palác probíhala s maximálním zachováním jeho původní podoby. Momentálně se nacházíme v bodu, kdy před námi stojí úkol zhotovení co nejpřesnější kopie vitrážní malby od Mikoláše Alše zvanou Orba a lov. Pokud jste před požárem Průmyslový palác navštívili a vitráž si vyfotili, prosíme abyste nám fotografii zaslali na email HledaSeAles@navystavisti.cz. Pokud znáte nadšeného historika a fotografa, který by fotku mít mohl, dejte mu vědět, že by nám mohl pomoci. Pro všechny, kteří nám zašlou fotografie nabízíme komentovanou prohlídku stavbou a architektem Vladimírem Thielem,” uvádí Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.

Fotografie je možné zasílat do konce tohoto roku.

Probíhající dostavba vyhořelého levého křídla Průmyslového paláce společně s restaurováním poničených vitráží a zhotovením nové vitrážní malby bude velmi náročná. Pražané a všichni návštěvníci Výstaviště si však za tři roky budou moci opět užít velkolepé mezinárodní veletrhy a výstavy v prostorách Průmyslového paláce, který se díky moderním technologiím a vybavení zařadí na špičku mezi veletržními areály.