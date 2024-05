Program nabídne možnost prohlédnout si výrobní haly a sledovat zahájení festivalu KoresponDance.

Foto: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Společnost Prakab, tradiční český výrobce kabelů s více než stoletou historií, připravuje na 20. června den otevřených dveří. Veřejnost tak bude mít ojedinělou možnost prohlédnout si v rámci komentovaných prohlídek výrobní haly společnosti, kterou v roce 1921 založil legendární továrník Emil Kolben. Komentované prohlídky budou probíhat od 16 do 20 hodin.

Zároveň odstartuje také Kariérní den, který zájemcům představí pracovní možností v této úspěšné firmě, která je významným evropským výrobcem kabelů a rovněž vedoucí společností v segmentu protipožárních kabelů. Rozvoj digitalizace a propojení moderního světa samozřejmě pro výrobce kabelů přináší mnohé příležitosti a pro společnost Prakab se otevírají zajímavé obchodní příležitosti jak v segmentu klasických kabelů, tak ohniodolných a oheň retardujících kabelů, kabelů pro železnice a energetický sektor. „Kvalitní zaměstnanci jsou základem úspěchu každé firmy a my určitě hledáme posilu našeho týmu. Na zájemce budou čekat naši HR specialisté, kteří s nimi proberou možnosti jejich zapojení a další kariérní příležitosti,“ vysvětluje Tomáš Zieschang, ředitel Prakab.

Na závěr dne proběhne kulturní část programu, když přímo v industriálním prostředí areálu továrny zahájí svůj letošní ročník také festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance. „Je to již podruhé, co festival KoresponDance zavítá do naší továrny. Jde o skvělé propojení, které možná na první pohled není tak jasné. Spojují nás dva koncepty. Jak pro Prakab, tak pro KoresponDance je důležitá energie. My ji pomáháme rozvádět, tanec jí využívá a vyjadřuje. Za druhé jde o moderní pojetí života, ať je to moderní tanec nebo obecný moderní způsob života, který Prakab díky propojenosti kabely umožňuje,“ říká Tomáš Zieschang.

„Propojení rozdílných prostředí a přidanou hodnotou jednotlivých děl je i to, že se zapojí zaměstnanci PRAKABu. Velmi si vážíme spolupráce, kterou se nám podařilo vytvořit a udržet, přece jen umělci v továrně nejsou k vidění každý den,” přibližuje pražský den ředitelka festivalu Marie Kinsky. Ten se v PRAKABu uskuteční 20. června v odpoledních a večerních hodinách. Program v pražské kabelovně láká na choreografku a performerku Katiu Marii Germain z kanadského Montréalu, francouzské uskupení Alta Gama, které ve své performance řeší vztah k vlastnímu tělu. Performeři a choreografové Viktor Černický a Agáta Jarošová připraví pro diváky performance na míru prostorám PRAKABu. Své pohybové umění představí i ti nejmladší – děti zapojené do projektu Škola tančí.

