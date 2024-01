Příjemné, moderně vybavené technologicky i IT technologií, a také multifunkční. Takové jsou nyní sály hodonínské nemocnice, které před pár týdny prošly kompletní rekonstrukcí za desítky milionů korun. Nemocnice se tak napříč odděleními stává špičkovým pracovištěm nové generace, nabízejícím celou škálu moderních vyšetření a léčebných postupů a komfort pro všechny věkové kategorie včetně pacientů seniorů.

Přátelská pro nejmenší i seniory. Hodonínská nemocnice zmodernizovala operační sály a neustále zlepšuje péči | Foto: Nemocnice TGM Hodonín

Ucelené multifunkční pracoviště nové generace optimalizuje práci a zvyšuje efektivitu i bezpečnost pro pacienta i zdravotníky. Nový operační blok je nyní plně vybavený řešením tzv. systémové integrace s 4K a 3D obrazovou technologií, což představuje významný posun v profesionalitě. Zkvalitňuje totiž operativu, optimalizuje práci a zvyšuje efektivitu. Dva zmodernizované operační sály prošly obnovou po 23 letech nepřetržitého provozu.

„Špičkové technologie umožní i to, aby se chirurgové vyvíjeli rychleji, přijímali nové technologie a snadno komunikovali s kolegy z jiných nemocnic a zdravotnických center. Především se ale snažíme o maximální zvýšení úrovně bezpečnosti chirurgie ve prospěch našich pacientů a personálu i zkrácení doby zákroků,“ zdůraznil ředitel Nemocnice TGM Hodonín Ing. Jiří Koliba.

A co celý systém umožňuje podle primáře chirurgie MUDr. Martina Mana, MBA?

„Centralizovaná funkce ovládání jedním dotykem se neomezuje pouze na lékařské přístroje, ale i na periferní jednotky a zařízení v operačním sále, což zjednodušuje pracovní postup. Intuitivní ovládání umožňuje zdravotníkům snadno vybrat požadovanou funkci a navigovat pomocí dotykového nebo hlasového ovládání,“ uvedl primář Man. Díky modernímu vybavení může jeho tým provádět nyní náročné operační výkony, jako jsou laparoskopické operace maligních i benigních onemocnění, operace obézních pacientů a další, hned ve dvou sálech současně.

Zdroj: Nemocnice TGM Hodonín

Z nových technologií tak mohou pacienti výrazně profitovat. „Obecně totiž zvyšují bezpečnost operací. Na časném návratu do běžného života se ovšem kromě úspěšného operačního výkonu podílí předoperační příprava a pooperační péče, což kromě snahy zdravotníků vyžaduje i spolupráci pacienta. Naše snaha je pak provést pacienta hospitalizací v co nejkratším období. Týká se to prevence komplikací, časné rehabilitace a obnovení normálního příjmu stravy,“ upřesnil primář hodonínské chirurgie.

Ačkoli se vzhledem k nárůstu operačních zákroků čekací doby mohou prodlužovat, akutních pacientů a lidí s nádorovým onemocněním se to podle něho v žádném případě nedotkne.

A čím dál lépe je o pacienty včetně seniorů postaráno nejen na moderních operačních sálech, ale také v rámci rekonvalescence. Nadstandardní pokoje má k dispozici chirurgie, interna i gynekologie. Výběrový jídelníček, který nabízí grilovaného lososa či oblíbenou panenku, si lze objednat již na všech odděleních. Klimatizované prostory zvyšují komfort pobytu například na chirurgii, ARO či JIP, a to nejen té chirurgické, ale i dětské. „A v plánu je ulevit v horkých dnech díky klimatizační jednotce také na interně a oddělení ošetřovatelské péče,“ doplnila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Naděžda Kwašniewská. Pacienti vyššího věku se podle ní zotavují na stanici NIP a odborné ošetřovatelské péče.

Co nejčastěji hodonínská nemocnice řeší v souvislosti se zdravím starší generace a faktem, že se neustále prodlužuje důchodový věk? „Nejčastěji jsou to imobilita, úrazy či demence. Jde o tak závažné problémy, že si s nimi často rodina neví rady či se o ně odmítá postarat, a proto se obrací na nás zdravotníky,“ přiblížila Kwašniewská.

Ředitel zařízení, které v posledních letech rychle upgraduje své vybavení i technologie, navíc věří, že moderní vybavení, atraktivní práce a pracovní podmínky by mohly mít vliv při rozhodování zájemců z řad lékařů, absolventů i zdravotnického personálu, kterému zaměstnavateli v region dají přednost. „Uvítali bychom do týmu radiologa díky připravovanému rozšíření portfolia služeb v chystaném pavilonu zobrazovacích metod, specialistu endokrinologa na internu či primáře dětského oddělení v rámci generační výměny,“ vyjmenoval Ing. Jiří Koliba. Výčet doplňuje ještě náměstek pro zdravotnickou péči MUDr. František Černý. Ten by rád rozšířil chirurgický tým o specialisty. Zájem je i o lékaře absolventy, kterým nabízí akreditovaná pracoviště.

„Snažíme se, aby lékaři dosáhli vzdělání ve specializacích v co nejkratší možné době absolvováním povinných stáží a provedením potřebných výkonů. Kromě povinných stáží podporujeme lékaře v účasti na vzdělávacích workshopech a kongresech u nás i v zahraničí,“ dodal.