Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi připravilo na prázdniny pestrý program pro děti i jejich hravé rodiče.

Stálá expozice MLK, loutky kočovných loutkářů | Foto: Ivana Krennerová

Máte rádi loutky? Rádi si Vy a vaše děti společně hrajete a tvoříte? Pokud je tomu tak, vydejte se o prázdninách za novými zážitky do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Na loutky se tu nemusíte jen koukat, spoustu z nich můžete i sami vyzkoušet nebo si nějakou vlastní vyrobit. Navíc má muzeum otevřeno i v pondělí!

Zdroj: Zadavatel

Pojďte si hrát do Magického světa loutek

Spejbl a Hurvínek, loutky Jiřího Trnky nebo opravdová rarita, vietnamská vodní loutka. To všechno a ještě mnohem víc najdete pod jednou střechou renesančního Mydlářovského domu v samém centru města. O prázdninách na vás čeká navíc i speciální program. Od pondělí do pátku vždy od 10 do 12 hodin můžete uplatnit svoji kreativitu v Otevřeném loutkářském ateliéru. Na každý den máme připravené jiné téma i materiál na tvoření. Kdo by se o muzeu a loutkách chtěl dozvědět víc, může se od 10 hodin také vydat na komentovanou prohlídku s našimi průvodci. Otevřený ateliér i komentovanou prohlídku mají návštěvníci zdarma ke každé zakoupené vstupence.

Zdroj: Zadavatel

S loutkami až do Betléma

Léto je dobou výletů a na výlet se letos vydávají i loutky z Chrudimi. V rámci spolupráce s Muzeem v přírodě Vysočina je můžete potkat každou prázdninovou sobotu v hlineckém Betlémě. Speciální loutkářský koutek s workshopem a loutkovým divadlem pro děti i hravé dospělé najdete v jedné z místních historických chaloupek.

Zdroj: Zadavatel

Když se muzea kamarádí

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi i Muzeum v přírodě Vysočina pojí od jejich počátků spolupráce a přátelské vazby. Společně oslavila i loňské padesáté výročí založení obou muzeí a na loňskou spolupráci se, s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR, rozhodla navázat i v roce letošním. Hlinecký Betlém i skanzen na Veselém Kopci tak ožijí loutkami a loutkářskou expozici v Chrudimi zase obohatí ukázky lidových řemesel a tradic.

Veselá sobota i loutky na Kopci

Celoroční projekt odstartoval v březnu v Chrudimi akcí nazvanou „Veselá sobota“, při níž jste si mohli připomenout třeba dnes již zapomenutou textilní techniku „síťování“. V květnu zas na oplátku přijely loutky z Mydlářovského domu na Veselý Kopec, aby jeho návštěvníkům zpříjemnily jarní víkend.

Zdroj: Zadavatel

Zdroj: ZadavatelZa loutkami v Betlémě se můžete vypravit kromě prázdnin i na podzim, a to 23. září 2023, kdy na vás opět čekají loutkářská zastavení v lidových chaloupkách a tvůrčí dílny. Projekt se uzavře 4. listopadu 2023, kdy si v Mydlářovském domě v rámci přípravy na adventní období připomeneme další krásné lidové zvyky a tradice.

Zdroj: Zadavatel