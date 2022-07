Ať už se vydáváte na prázdniny po Česku nebo do zahraničí, pravděpodobně jste se už někdy dostali do situace, kdy jste mohli využít nároků například na odškodnění nebo svých práv na ošetření či pomoc v zahraničí. Ne náhodou máme standardy platné po celé EU. Co nám tedy může léto usnadnit, když už bychom se dostali do problémů?

1. Cestování (téměř bez hranic)

Pasové kontroly, razítka z celnice, vízové doložky jsou naštěstí věcí minulosti. Znovu jsme si kontroly mohli vyzkoušet při nedávné pandemii COVID-19, kdy jednotlivé členské státy nekoordinovaně zavíraly své hranice. Otevřené hranice tzv. Schengenského prostoru jsou největším výdobytkem EU. Dnes si klidně můžete vyrazit po Evropě a často si ani nevšimnete, že jste hranice překročili, o vytahování pasů ani nemluvě. Brzy by mělo do Schengenu přistoupit i Chorvatsko, takže je nebudete potřebovat ani tam. Schengen dnes garantuje volný pohyb více než 400 milionům Evropanů.



2. Ochrana práv cestovatelů

Zpožděný let? Zrušený vlak? V celé Unii máte právo na náhradu, kompenzaci, přesměrování nebo návrat a to při cestě letadlem, vlakem, autobusem i lodí. Bez potřeby vymáhání přes soukromé firmy. V EU na to máte nárok díky nařízením o právech a povinnostech cestujících v jednotlivých druzích dopravy.



3. Cestovní balíček - cesta a hotel all inclusive

All inclusive balíček nevypadá tak, jak by měl? Došlo ke krachu cestovní kanceláře? Máte právo žádat náhradu, repatriaci při krachu i předání vašeho balíčku jinému cestujícímu, pokud nemůžete vycestovat a to díky evropské směrnici o souborných cestovních službách.

4. Autem po Evropě - k čemu mezinárodní řidičák?

Bojíte se kontroly při řízení v cizině? Kdekoliv v EU jsou vzájemně uznávány platné řidičské průkazy vydané v jakémkoli členském státě. A navíc po EU platí i povinné ručení, takže můžete jezdit bez starosti.



5. Volání jako doma

Ty tam jsou dny, kdy jsme se museli bát volat z dovolené. Po celé EU voláte za ceny jako doma. A navíc jsme to letos v březnu prodloužili o dalších 10 let. Nově by operátoři měli začít poskytovat i stejnou rychlost datového připojení v cizině jako doma, takže nepromeškáte opravdu nic, ať jste kdekoli na cestách.



6. Bezstarostné koupání

V Evropě máme i sdílené standardy bezpečného koupání. Ve vnitrozemí se kontroluje nezávadnost bazénů a přírodních koupališť. V přímořských letoviscích je zase kontrolována čistota pláží. EU každoročně vydává seznam, kde hodnotí přes 21 tisíc koupališť, jestli splňují přísná evropská pravidla nezávadnosti.



7. V nouzi se na EU obrátíš

Přestože Česká republika má ambasády a konzuláty v mnoha koutech světa, věděli jste že se můžete obrátit o pomoc v nouzi i na zastupitelský úřad jakékoliv země sedmadvacítky a dokonce i na zastoupení EU. Všude by vám měli pomoci, máte na to nárok, který vyplývá z našeho členství a občanství v Evropské unii.



8. Stačí znát jen jedno číslo - 112

Policie, záchranka nebo hasiči? V jakékoliv krizové situaci si stačí pamatovat jen jedno číslo 112, tísňové volání na toto číslo je zcela zdarma a dostupné v celé Unii.



Není náhodou, že máme v Evropě jedny z nejkomplexnějších pravidel pro ochranu cestovatelů a spoustu způsobů, jak cestování v Evropě usnadnit. Ať jsou vaše prázdninové plány jakékoliv, doufám, že se na svá práva nebudete muset odvolávat, a že si užijete klidné a bezstarostné léto. A kdybyste přece jen potřebovali, ať víte, jak si poradit. Hezké léto.

Ondřej Kovařík, europoslanec

