Valašská pražírna zaujala kvalitou kávy, ukázkami výroby i speciálními sériemi pro firmy.

Valašská pražírna ve Valašském Meziříčí vyrábí kvalitní kávu, pořádá populární předváděčky pražení a na míru vytváří speciální a dárková balení. | Foto: Matěj Tobola

Valašské Meziříčí (pb) - Mohutný černý stroj připomíná legendární lokomotivu, která dlouhé roky stála u valašskomeziříčského nádraží. Mašina ovšem místo páry chrlí drobná voňavá hnědá zrnka. Jsme ve Valašské pražírně ve Valašském Meziříčí.

V zaplněné továrničce sledují asi dvě desítky lidí finální proces výroby kávy. Z pražičky se zrovna sypou kávová zrna. Rozeběhnou se po velkém otočném chladícím bubnu a místnost připomínající řemeslnou dílnu okamžitě zaplní chuť čerstvě vypražené kávy.

„Při pražení se především soustředíme na kvalitu, vyplácí se to, zákazníků přibývá,“ usmívá se za pákou stroje zakladatel výrobny Petr Býma. Za „voňavým projektem“ stojí on a jeho dva spolupracovníci. Ve městě navazují na místní tradici v pražení kávy. „Je to velký závazek, ke kávě přistupujeme s velkou pokorou,“ říká.



Pražírna pracuje pouze s kvalitní surovinou, v drtivé většině s odrůdou arabika. „Na své si u nás přijde každý, milovníci nekyselé do čokoládových tónů vyladěné kávy, příznivci jemných arabik s lehkými ovocnými tóny i pijani ostrých výrazných a silných káv,“ vysvětluje Petr Býma. „Naší specialitou je práce s mlékem, umíme ho našlehat tak jemně, že už jsme desítky našich zákazníku zaujali tím, že do dobrého kafe nemusí za každou cenu rvát cukr,“ usmívá se. Pražírna plánuje rozšířit nabídku káv na filtr s ovocnými tóny. „Přibývá lidí, kteří chtějí o kávě vědět víc, zkouší nové věci, i jim tak vycházíme vstříc.“

Při rozjezdu pražírny před čtyřmi lety šel Petr Býma, který s kávou pracoval osm let v Austrálii, do města, jež kávě „rozumí“. „Pražení kávy je v DNA Valašského Meziříčí, generace místních prošly pražírnou Dadák. Dnes je to obří podnik, který sice z pochopitelných ekonomických důvodů dělá kávu pro masovou spotřebu a jiné kvality, ale lidi tady prostě dobrou kávu poznají. Proto nás vždycky hodně potěší, když přijdou lidé z někdejšího Dadáku a naši kávu chválí.“

Pražírna, která leží na Hranické ulici na půli cesty mezi Masokombinátem Krásno a Valašskou mlékárnou, se do povědomí místních a zákazníku zapsala i ukázkami pražení pro veřejnost. Jezdí tady školy, výpravy seniorů, firmy na teambuildingy nebo prostě i skupiny zvědavců. Nápaditě zpracované balíčky káv lze objednat i před firemní eshop. Pro firmy Valašská pražírna zase na zakázku vyrábí populární série káv s logem šitých na míru. „Ty dodáváme i v papírových krabičkách jako sety, umíme zákazníkům vyjít vstříc, snažíme se pochopit, co přesně chtějí. Baví nás to,“ doplňuje Petr Býma.