Pražské Protonové centrum v prosinci oslaví 10. výročí od zahájení svého klinického provozu. Za tuto dobu se zde léčilo již přes 9000 pacientů z 50 zemí světa. Během své existence se stalo uznávaným centrem pro protonovou léčbu u nás i za hranicemi České republiky, a zviditelňuje tak celé české zdravotnictví. O tomto jedinečném zdravotnickém zařízení jsme mluvili s ředitelem Zdravotního úseku a primářem Protonového centra doc. MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D.

Foto: Proton Therapy Center Czech s.r.o.

1. Pane primáři, v době, kdy jste začínal v oboru onkologie, jaké u nás v ČR byly možnosti léčby onkologického pacienta?

Ve srovnání s dneškem byly možnosti onkologické léčby značně limitované. Onkologie byla orientovaná zejména na léčbu chirurgickou, radiační léčba byla brána víceméně jako paliativní záležitost. Tato situace se za posledních 25 let velmi dramaticky změnila.

2. Umíte odhadnout, kam se bude onkologická léčba dále rozvíjet?

Odhadnout to úplně nedokážeme, ale tušíme, že se bude ubírat cestou kombinování léčebných metod, které nyní máme k dispozici. Velkou budoucnost vidím například v kombinaci protonové radioterapie s imunostimulačními metodami. V imunoterapii jde o využití vlastního imunitního systému v boji proti nádoru. Pomocí farmakoterapie – tedy podáváním léků, je možné náš imunitní systém nějakým způsobem povzbudit, a pomocí záření pak můžeme způsobit rozpad nádoru. Jde v podstatě o jakýsi restart imunitní reakce, které dříve rakovinové bujení v těle uniklo.

3. Posunulo se někam smýšlení vašich pacientů o onkologických diagnózách? Stále je potvrzení diagnózy pro pacienty tak velikým šokem, nebo jej pacienti začínají vnímat jinak než třeba před 25 lety?

Osobně mám dojem, že se smýšlení pacientů nad těmito diagnózami posouvá. Nyní pacienti u řady diagnóz očekávají, že jejich problém umíme vyřešit, a že ho nějakým způsobem dokážeme zvládnout, což před 25 lety nebylo zdaleka pravidlem. Například u pánů s karcinomem prostaty je nyní už obecné povědomí, že sice jde o vážnou nemoc, ale přibývá mužů, kteří tuto diagnózu přijímají s poměrně chladnou hlavou a berou to tak, že např. prodělají léčbu a budou zase v pořádku.

4. Léčbě onkologických pacientů se věnujete již řadu let, může vás ještě něco v medicíně, respektive onkologii, překvapit?

Samozřejmě, například teď v poslední době mě překvapila skutečnost, jak dlouho jsme v radiační onkologii ignorovali problematiku funkčního imunitního systému. Jak už jsem zmiňoval, v imunoterapii osobně vidím budoucnost léčby rakoviny. Jsme zatím ale na začátku, ve fázi překvapení, jak dobře tato léčba funguje u pacientů, kteří byli dříve nevyléčitelní.

5. Protonové centrum letos slaví jubilejních 10 let od zahájení klinického provozu. Vy jste v Protonovém centru od samého počátku jeho existence. Jak byste uplynulých 10 let hodnotil a v čem vnímáte největší posun?

Určitě bych těch 10 let hodnotil jako nejzajímavější část mé profesní kariéry. První etapa byla bezesporu náročná, hlavně pro naše fyzikální oddělení a vůbec pro zvládnutí tehdy v podstatě úplně nové technologie skenování tužkovým svazkem, který v Protonovém centru pro léčbu používáme. V současnosti si ale dovolím tvrdit, že toto vše je již zvládnuto zcela rutinním způsobem. Navíc se postupem času ukázalo, že z původního relativně úzkého okruhu nádorových onemocnění je protonovou léčbu možno použít na nejméně polovinu diagnóz určených pro ionizující záření.

6. Je pro pacienty Protonového centra léčba hrazena zdravotní pojišťovnou?

Ano. Protonová léčba je hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

7. Specializujete se hlavně na léčbu nádorů hlavy a krku a nádorů prostaty. Jakých léčebných výsledků protonová léčba dosahuje u těchto diagnóz?

Záleží na tom, jaká je agresivita daného nádorového onemocnění. Celkově je však u karcinomu prostaty velmi vysoká pravděpodobnost, že pacienta vyléčíme, u nízkorizikového karcinomu prostaty je to až 97 % pacientů.

U nádorů hlavy a krku je to poněkud odlišné, tato skupina má velice heterogenní paletu nádorových diagnóz. Například u tzv. HPV16 pozitivních nádorů krčních mandlí je možné vyléčit opravdu téměř každého pacienta, ale třeba v případě některých agresivních nádorů vedlejších dutin nosních je míra vyléčení nižší a sama léčba je pro pacienta poměrně náročná.

8. Zmínil jste karcinom prostaty, je pro léčbu karcinomu prostaty protonová terapie nějakým způsobem vhodnější? A pokud ano, proč?

Data z našich statistik potvrzují, že pacienti po absolvování protonové terapie mají významně nižší míru pozdních následků na močovém měchýři oproti datům, která jsou publikována v souvislosti s fotonovou radioterapií nebo operací. Stejně tak riziko impotence je v případě protonové radioterapie podstatně nižší než u ostatních léčebných možností. Dále se dá říci, že je vysoce pravděpodobné, že po protonové léčbě bude nižší riziko vzniku dalších malignit, ale proto, abychom toto mohli s určitostí tvrdit, je potřeba ještě delší doba sledování. Kromě toho je tento způsob léčby zajisté rychlejší i pohodlnější oproti fotonovému záření, což samo o sobě je už důvodem, proč jej provádět.

9. Jaké další typy nádorů je možné v PTC dále léčit?

Díky nejnovějším technologiím dokážeme v Protonovém centru úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Již jsme zmiňovali rakovinu prostaty u mužů. Dále léčíme pacienty s rakovinou prsu, maligními lymfomy, nádory v oblasti hlavy a krku, centrální nervové soustavy, vybranými nádory zažívacího traktu a plic. Pacienty našeho Centra jsou i děti.

10. Centrem prošlo již více jak 9000 pacientů, myslíte si, že je to i zásluhou klientského servisu, kterým PTC disponuje? Jak vnímáte jeho roli vy?

Určitě je to jeden z faktorů. Centrum samozřejmě netvoří jenom technologie, ale především lidé, kteří v něm pracují, a to nejen lékaři, ale i veškerý ostatní personál včetně kolegů v klientském servisu. Myslíme si, že každý náš pacient je ve složité životní situaci a je potřebné mu pomáhat mnoha způsoby, mimo jiné tím, že ví přesně, na koho a kdy se může obrátit. A to je právě jednou z hlavních funkcí klientského servisu.

11. Jak české PTC ovlivnilo, pokud tedy ovlivnilo, protonovou léčbu ve světě?

Určitě ovlivnilo. Zavedli jsme do klinické praxe některé z postupů, které se nyní ve světě všeobecně využívají. Jmenoval bych především dva, kombinaci různých zobrazovacích metod pro přesné nastavení pacientek s karcinomem prsu, a pak tzv. ultrahypofrakcionovaný neboli velmi zrychlený režim léčby karcinomu prostaty.

12. Máte pro PTC nějakou vizi do budoucna?

Nyní v Protonovém centru velmi intenzivně diskutujeme o již zmiňovaném šetření a zároveň posilování imunitního systému lidského organismu. To by mohlo znamenat skutečný zlom v celkovém přístupu k protinádorové léčbě, a tedy i v onkologii.

doc. MUDr. Jiřím Kubešem, Ph.D.Zdroj: Proton Therapy Center Czech s.r.o.