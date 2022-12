Vlasta Lavalová, rozená Čepková vyrostla v bohaté podnikatelské rodině – její dědeček Emmerich Macenauer, zaměstnanec hraběte Stadiona-Thannhausena, zdědil část jeho majetku a rodinu vedl v aristokratickém duchu.

Vlastina matka Frida, provdaná Čepková, se svými sourozenci spravovala dva zámky v Pňovanech a Úlicích, přilehlý velkostatek, pivovar, mlýny, zahradnictví, zámecký park, a dokonce i elektrárnu. Vedli bohatý a plodný život, mezi jejich přátele patřily významné osobnosti prvorepublikového společenského a kulturního života – Jan Masaryk i Vlasta Burian. Frida vedla činorodý život, byla jednatelkou místního Sokola a s velkou intenzitou se věnovala svým čtyřem dětem. V roce 1933 však předčasně zemřel Vlastin otec a téhož roku se Adolf Hitler stal německým kancléřem. Vlastě bylo v té době devět let. Ale i jako devítiletá holčička vnímala, že atmosféra se v západních Čechách začíná měnit.

Nadávky, kameny a krev

Děti, s nimiž se do té doby Vlasta a její sourozenci kamarádili, přijímaly postoje dospělých, přelézaly zeď do zámeckého parku, napadaly Vlastu a její sourozence. Od nadávek nebylo k fyzickým útokům daleko, jeden z nich Vlasta málem nepřežila. Hozený kámen ji zasáhl do krku, poranil tepnu a nebýt přítomnosti maminky, vykrvácela by. Útočiště nacházeli v zámku Češi z okolí, když je pronásledovaly skupinky henleinovců. Rozbíjení oken, výhrůžky smrtí pro všechny Čechy – to vše bylo na denním pořádku. „Začalo se hrozně mluvit proti Čechům. To je strašné, když se lidem namluví něco, co vůbec nemusí být pravda. A oni se pak postaví proti sobě,“ charakterizovala situaci Vlasta Lavalová. Svou roli sehrála i hospodářská krize první poloviny třicátých let, která u nás nejcitelněji zasáhla právě Sudety: „Lidé pracovali v textilním průmyslu a byli to především Němci. Byla mezi nimi hrozná nezaměstnanost a viděli, že lidé v Německu práci mají. Neuvědomovali si, že je to kvůli německému zbrojení. I tím se dá ta hrozná nenávist vysvětlit,“ uvedla již dříve v rozhovoru pro Radio France International.

„Ačkoli se zdá život bezúčelný a smutný, přece má člověk ze smrti hrůzu…“

Po zabrání Sudet na podzim 1938 musela rodina opustit Úlice, tak přišli o domov i zdroj obživy. Přestěhovali se do Prahy a Vlasta, do té doby studentka plzeňského francouzského gymnázia, nastoupila na zahradnickou školu. Rostoucí napětí, válečné roky a atentát na Heydricha… Vlasta si začala psát deník. „Abych jednou věděla, co jsem dělala za války. Jak na mne tyto hrozné doby působí? Trpívám návaly strachu, kdy se bojím o všechny své příbuzné a známé a samozřejmě také o sebe. Ačkoli se zdá život bezúčelný a smutný, přece má člověk ze smrti hrůzu. Po tom všem snad už nikdy nebudu veselá,“ zapsala si Vlasta do svého deníku 16. června 1942, několik dní po vyhlazení Lidic. Vlasta byla narozena v roce 1924, tedy ročník, který protektorátní ministr školství Emanuel Moravec „věnoval Hitlerovi“ na budování Říše – všichni mladí lidé narození v tomto roce měli být totálně nasazeni na práci do Německa. Vzhledem ke svému chatrnému zdraví se podařilo zajistit, že Vlasta nemusela pracovat ve zbrojovce, ale mohla nastoupit jako pracovní síla v zelinářské zahradě na zámku v Úlicích.

Jiskřička naděje v pustém zámku

Byl to bolestný návrat. Dívka se ocitla v místě, které patřívalo její rodině. Ale už tam nebyla doma, spíš jako vetřelec. „Zámek byl prázdný, nálada stísněná a čekala mě práce v zahradnictví mezi prostými lidmi, jejichž zvyky jsem neznala… Cítila jsem se tak osamělá, že jsem znovu cítila potřebu psát si deník,“ zapsala si do deníku na začátku léta. V zahradě pracovala s dalšími totálně nasazenými pod dozorem německých stráží a přespávala v prázdném zámku, kde její strýc Pavel zde zůstal jako Němci tolerovaný správce majetku. Ze zámecké slečny se stala zemědělská dělnice. A přece, jak dokládá příběh Vlasty Lavalové, i v beznaději a prázdnotě dřímá jiskřička naděje. Do zahrady chodili pracovat také váleční zajatci ze dvou táborů z okolí Úlic – ze sovětského a z francouzského. Ačkoliv za porušení zákazu setkávání se s nimi hrozily tresty, Vlasta se s jedním z osmnácti francouzských zajatců seznámila. A zamilovala se do něj. Jmenoval se Louis Laval. „Nejdřív jsme po sobě jen pokukovali a on pak najednou zjistil, že mluvím francouzsky.“ Hovořit spolu mohli jen tajně, přesto spolu vedli dlouhé debaty o politice. Vlasta vyčítala Louisovi postoj Francie při podpisu mnichovské dohody. „Já jsem mu chudákovi nadávala, že s námi měli podepsané smlouvy, že když nás Hitler napadne, tak nám pomůžou. A pak od nich odstoupili. A on říkal, že vůbec nevěděl, že nějaké malé Československo existuje, a tak přece kvůli tak malé zemi nepůjdou do války,“ vzpomínala Vlasta Lavalová na jejich výměny názorů. Láska dvou mladých lidí sílila válce i společenským překážkám navzdory a 2. dubna 1945 si dívka zapsala do deníku: „Cítím, že jsem se pro Louise pevně rozhodla a že by to ani nešlo žít bez něho… Ztratím svoji rodinu a svoji vlast. Ale já si nemůžu pomoci.“

Jaro 1945

Přišlo jaro 1945. V Úlicích se objevovali uprchlíci z koncentračních táborů, vyprávěli o hrůzách, které zažívali. Když v Praze vypuklo 5. května povstání, byly Úlice stále ještě součástí Německa a plné ozbrojených Němců. „Ráno jsme uslyšeli střelbu z kulometu a konečně i čtyři velké šupy z děla. Šli jsme do sklepa a najednou už jsme slyšeli americké tanky. Bylo to tak skvostné, že se to nedá vylíčit. Přiběhl Louis, dali jsme si docela otevřeně pusu a běželi parkem k silnici. Tam jsme vylezli na zeď. Všude ve vesnici vlály bílé cáry z oken…,“ zapsala si do deníku 6. května 1945 Vlasta. Až 24. května mohla Vlasta odjet do Prahy za maminkou. V ten den si přestala psát svůj deník.

Z Čech do Francie a zpět

Válka skončila. Vlasta se provdala za Louise a společně odjeli do Francie, kde se jim narodil první syn. Oba sdíleli víru v levicové ideály hlásané komunistickou stranou, uvěřili jim, a tak po dvou letech, když komunisté po puči převzali v Československu moc a mnoho lidí prchalo na západ, vydává se Vlasta s manželem dobrovolně zpět do Československa. Zabrání rodinného majetku, jeho znárodnění, vnímala v duchu komunistické ideologie a věřila, že má skutečně patřit všem. Dobrovolně nastoupila do práce jako zednice. Jenže velmi záhy se začalo ukazovat, že život pod taktovkou KSČ není tím spravedlivým rájem, který si představovala. Strýc Pavel Macenauer byl nuceně vystěhován ze zámku v Úlicích a psychicky zlomený dožil u příbuzných. Sestřin manžel Eduard Outrata byl zatčen a v politickém procesu odsouzen ke dvanácti letům v lágru. Další sestra Dida po roce 1968 přišla o práci, protože dala najevo nesouhlas s okupací vojsky Varšavské smlouvy, a musela proto dělat uklízečku.

Ani Vlasta nezůstala u zednické lžíce dlouho – po pěti letech opustila stavebnictví a vrátila se k práci s květinami. Louis se v Čechách vyučil tesařem a truhlářem, naučil se česky. Lavalovi zůstali v Československu už natrvalo.

Pozn.: Deníkové zápisky Vlasty Čepkové-Lavalové, z nichž citujeme v tomto textu, vyšly roku 2004 v nakladatelství Prostor pod názvem Dnes nehlásili žádné popravy.