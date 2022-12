Před svátky klidu a míru se servíruje hokejový svátek plný emocí, atraktivity a prestiže. HC VÍTKOVICE RIDERA pouhé dva dny před Štědrým večerem přivítá na svém ledě mistrovský Třinec. Derby jako žiletka. Kdy jindy, než nyní vyprodat OSTRAVAR ARÉNU?

Třinec dlouhodobě vládnul hokejové extralize, ale letos je situace poněkud odlišná. Zatímco Oceláři hledají cestu vzhůru a mistrovskou formu, Vítkovice táhnou, drží se čela a na ostravském ledě jsou prakticky neporazitelné.

„Tak jsme si to nastavili, že chceme být doma úspěšní. Můj dům – můj hrad. Chceme, aby soupeři přemýšleli nad tím, že jedou k nám a byli si vědomi, že z Ostravy se body nevozí,“ líčí trenér vítkovických hokejistů Miloš Holaň. Jeho svěřenci ve 12 domácích zápasech bodovali pokaždé a vyhráli 11 utkání. Domácí vítkovický palác doslova proměnili v nedobytnou tvrz.

Dva dny před Štědrým dnem však dorazí mistrovský Třinec. Oba týmy se v aktuální sezoně potkaly už dvakrát. V obou případech na ledě Ocelářů a v obou případech se radovali Vítkovičtí. „Vyhrát nad Třincem, to vždycky potěší. Zvlášť na jejich ledě. Je ale na nich vidět, že jsou na tom lépe a lépe, na rozdíl od začátku sezony. Vůbec to nebylo jednoduché. Třinec má kvalitní tým a myslím, že od nich musíme vždy očekávat těžký zápas,“ přemýšlí útočník Vítkovic Marek Kalus, který v prvním vzájemném utkání vstřelil vítěznou branku a ve druhém zařídil klíčové vyrovnání.

Derby, to je vždy neznámá, říká se, že derby nemá favorita. Vítkovice v letošní sezoně hrají od začátku nahoře, mají výbornou formu a bojují o první místo v tabulce. V polovině základní části měly dokonce nejlepší útok z celé soutěže. Třinec, ten se po rozpačitém úvodu sezony zvedá, cílí alespoň na třetí místo průběžného pořadí. Třetí vzájemný duel mezi Riderou a Oceláři je navíc posledním předvánočním střetnutím. Pravým hokejovým svátkem.

I proto by měla OSTRAVAR ARÉNA praskat ve švech. Takzvaně plný dům by derby na ostravské půdě slušel. Zvlášť, když jsou modro-bílí doma tak úspěšní a jsou aktuálně třetím nejnavštěvovanějším klubem Tipsport Extraligy.

„Fanoušci ve Vítkovicích jsou jednoznačně výborní,“ pochvaluje si americká hvězda ostravského týmu, kanonýr Peter Mueller. „Jsme vděční za podporu, jakou v této sezoně od našich ostravských fanoušků máme. Když přicházíte na led a vidíte plné hlediště a to, že všichni fandí, je to pro vás pak na ledě mnohem snazší. A ze svého pohledu můžu říci, že cítím, že Ostrava naším hokejem žije, že nám fandí celé město a já jsem za to strašně rád a vážím si toho.“

„Všichni v kabině si přejeme, aby na derby přišel plný dům, aby bylo vyprodáno, bouřlivá atmosféra a kulisa, která nám jednoduše nedovolí prohrát a požene nás za vítězstvím,“ burcuje Mueller.

Derby mezi HC VÍTKOVICE RIDERA a HC Oceláři Třinec se hraje ve vítkovické OSTRAVAR ARÉNĚ ve čtvrtek 22. prosince od 17:30 hodin.

